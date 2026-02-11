Когда собака неуправляема: кинолог раскрыл оптимальный срок обучения питомца

Базовые курсы дрессировки могут занять до восьми месяцев при последовательном обучении, отметил ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц. В комментарии для NewsInfo специалист объяснил, сколько времени потребуется на разные программы подготовки собаки.

Продолжительность обучения напрямую зависит от возраста животного и выбранной программы. Для щенков от четырех до шести месяцев предусмотрен курс для начинающих, который включает десять занятий раз в неделю с обязательным выполнением домашних заданий.

"Есть еще курс "Управляемая городская собака" для молодых собак. Он немножко урезанный с точки зрения наличия дисциплинарных приёмов, в нём нет отработки препятствий. Этот курс рассчитан на пятнадцать занятий. И самый большой курс дисциплинарный это общий курс дрессировки. Он рассчитан на почти двадцать занятий с выполнением домашних заданий", — отметил Карапетьянц.

По словам эксперта, если пройти все базовые программы подряд, обучение может занять около восьми месяцев. Спортивные же курсы, говорит кинолог, можно проходить с собакой в течение всей жизни.