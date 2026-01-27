Дом превращается в поле боя: почему невоспитанная собака берет власть в семье

Собаку можно и нужно воспитывать под характер и образ жизни владельца, иначе она начнет навязывать свои правила поведения, рассказал ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц. Он прокомментировал принципы воспитания домашних собак NewsInfo.

Карапетьянц отметил, что воспитание собаки начинается с понимания цели, ради которой человек заводит животное. По его словам, от этого напрямую зависит формат обучения, нагрузка и правила, по которым собака будет жить в семье.

"Если знать, как воспитывать, то можно воспитать под себя. Мы должны понимать сначала, чего мы от собаки хотим. Когда приобретаем собаку, должны понимать, для чего мы ее приобретаем", — пояснил Карапетьянц.

Эксперт подчеркнул, что собака является частью социальной группы и нуждается в четких правилах и занятиях. Если хозяин не задает рамки поведения, животное начинает жить по инстинктам, что нередко приводит к конфликтам.

"Если эти правила ей не объяснить, она будет жить по своим правилам, которые диктует природа. И тогда возникает конфликт. У собаки должна быть работа, у собаки должно быть занятие, даже у маленькой собаки. Если мы просто отдаем собаку ее воле, желаниям, пристрастиям, то она живет по своим законам, которые в большинстве своем не совпадают с законами человеческой жизни", — добавил специалист.

Он также отметил, что при отсутствии воспитания инициатива в отношениях переходит к животному, а такая модель взаимодействия, по его словам, является ошибочной.