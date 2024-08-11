Не сметана, майонез и не растительное масло: готовим оригинальную заправку для огуречного салата

Оригинальная заправка для салата из огурцов: в её основе - соевый соус и сок лайма

Огурцы — это невероятно полезные овощи, которые часто используются в качестве основного ингредиента для приготовления разнообразных салатов. Они прекрасно сочетаются с другими овощами и мясом, например, с отварной или запечённой курицей. Благодаря этому блюда получаются питательными и диетическими.

Хрустящие огурцы могут стать основой для самостоятельного салата. Чтобы придать блюду необычный вкус, можно использовать оригинальную заправку.

Для её приготовления вам потребуются следующие ингредиенты: соевый соус, кунжутное масло, сок лайма, мята, чёрный перец, перец чили, соль и коричневый сахар. Все эти компоненты нужно тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса.

Такая заправка идеально подойдёт для хрустящих овощей и салата, состоящего только из огурцов и отварного мяса птицы.

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