Не сметана, майонез и не растительное масло: готовим оригинальную заправку для огуречного салата

Огурцы — это невероятно полезные овощи, которые часто используются в качестве основного ингредиента для приготовления разнообразных салатов. Они прекрасно сочетаются с другими овощами и мясом, например, с отварной или запечённой курицей. Благодаря этому блюда получаются питательными и диетическими.
Хрустящие огурцы могут стать основой для самостоятельного салата. Чтобы придать блюду необычный вкус, можно использовать оригинальную заправку.
Для её приготовления вам потребуются следующие ингредиенты: соевый соус, кунжутное масло, сок лайма, мята, чёрный перец, перец чили, соль и коричневый сахар. Все эти компоненты нужно тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса.
Такая заправка идеально подойдёт для хрустящих овощей и салата, состоящего только из огурцов и отварного мяса птицы.
Фото:commons.wikimedia.org/ Prostologin 1 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International )
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