Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гардеробная в спальне
Гардеробная в спальне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:06

8 дизайнерских идей, которые доказывают: для гардеробной место найдётся всегда

Маленькая гардеробная в квартире: дизайнерские решения для экономии пространства

Гардеробная — мечта большинства, но даже в небольшой квартире её можно реализовать. Главное — грамотно спланировать пространство и не бояться нестандартных решений. Мы собрали советы и дизайнерские приёмы, которые доказывают: маленькая гардеробная способна вместить всё необходимое и при этом выглядеть стильно.

1. Разнообразное наполнение — основа функциональности

Даже в миниатюрной гардеробной должно быть место для всего. Не ограничивайтесь штангой и полками — добавьте корзины, крючки, выдвижные ящики и секции для обуви.

Сочетайте разные типы хранения: вешала для длинной одежды, узкие полки для обуви, выдвижные ящики для белья и аксессуаров. Такой подход позволяет использовать пространство максимально эффективно и поддерживать порядок.

2. Откажитесь от двери

Дверь часто "съедает" драгоценные сантиметры и мешает вентиляции. В маленькой гардеробной её можно заменить плотной гардиной или лёгкой шторой.

Кроме того, текстиль легко заменить: зимой можно использовать плотные ткани, летом — лёгкий лен. Это позволяет менять стиль без ремонта и лишних затрат.

Совет: подберите ткань в тон стенам — так пространство будет казаться больше.

3. Используйте место под потолком

Не игнорируйте антресоли - это идеальное место для громоздких вещей, которые используются редко: чемоданов, спортивного инвентаря, зимних подушек.

Главное — предусмотреть удобный доступ: можно установить лёгкую стремянку или складную лестницу.

Совет: если потолки низкие, используйте выдвижные контейнеры и прозрачные боксы, чтобы видеть содержимое без лишних усилий.

4. Позаботьтесь об освещении

Даже крошечная гардеробная нуждается в хорошем освещении. Свет помогает не только выбрать одежду, но и визуально увеличивает помещение.

Выбирайте нейтральный белый свет (4000-4500 K), чтобы не искажать цвет ткани.
Добавьте подсветку зеркала или датчики движения — свет включится, когда вы входите в комнату.

Совет: отражающие поверхности и зеркала усилят эффект освещения.

5. Задействуйте каждый сантиметр

Если площадь ограничена, используйте П-образное расположение мебели - полки и вешала по трём стенам. Это позволит хранить больше без потери удобства.

Внизу можно разместить обувь и корзины, в центре — одежду, сверху — сезонные вещи. При таком подходе всё остаётся под рукой и выглядит аккуратно.

Совет: оставьте не менее 80 см свободного пространства перед штангой — так переодеваться будет комфортно.

6. Зеркало на двери или у входа

Когда гардеробная компактна, каждая деталь на счету. Если нет места для отдельного зеркала, выберите зеркальную дверь - она выполняет сразу две функции: отражает свет и помогает оценить образ.

Альтернатива — разместить зеркало снаружи, у входа в гардеробную. Этот приём часто используют в небольших спальнях и коридорах.

7. Ищите скрытые резервы

Даже если кажется, что для гардеробной нет места, он всегда найдётся. Иногда достаточно взглянуть на пространство под другим углом.

В маленьких квартирах можно выделить часть прихожей или спальни, "отрезав" 1-1,5 метра перегородкой. Это не только создаст уют, но и скорректирует пропорции вытянутого помещения.

Совет: используйте лёгкие конструкции и стекло, чтобы сохранить естественный свет.

8. Добавьте немного оригинальности

Гардеробная — это не просто место для хранения. Ей тоже нужна атмосфера. Даже небольшое пространство можно оформить со вкусом.

Покрасьте стены в яркий оттенок, повесьте декоративное зеркало или выберите необычную фурнитуру.
Даже небольшой акцент делает гардеробную уютной и личной.

Совет: если квартира выполнена в спокойных тонах, гардеробная может стать "ярким пятном" — небольшим интерьерным сюрпризом.

Советы шаг за шагом

  1. Определите, какие вещи храните чаще всего.
  2. Составьте план с размерами помещения.
  3. Выберите тип конструкции — каркас, модульная система или ниша.
  4. Установите освещение и вентиляцию.
  5. Продумайте наполнение: ящики, полки, корзины.
  6. Добавьте зеркало и текстиль для уюта.
  7. Не бойтесь ярких деталей — они оживят интерьер.

FAQ

Можно ли сделать гардеробную в нише?
Да. Это идеальное решение для малогабаритных квартир.

Какая минимальная глубина гардеробной?
Около 1 метра — достаточно для штанги и прохода.

Какое освещение лучше выбрать?
Сочетание общего света и подсветки полок.

Даже крошечная гардеробная, созданная с вниманием к деталям, способна подарить то, что мы так ценим в доме: порядок, гармонию и вдохновение с самого утра.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лавровый лист помогает очищать воздух и устранять запахи в доме вчера в 23:04
Лавровый лист перестал быть специей — зачем хозяйки прячут его по углам

Этот старинный способ очистки воздуха снова набирает популярность. Узнайте, почему стоит разложить лавровый лист по углам и как он заменит целый арсенал бытовой химии.

Читать полностью » Исследование: избыток мелких деталей в интерьере снижает ощущение пространства на 20% вчера в 22:13
Чем меньше предметов — тем больше комфорта: психология визуальной тишины

Визуальный шум способен разрушить даже самый гармоничный интерьер. Как распознать беспорядок, вернуть дому спокойствие и не лишиться уюта — читайте в материале.

Читать полностью » Эксперты: запах в квартире чаще всего идёт от бытовых приборов и текстиля вчера в 21:51
Неприятный запах в квартире — не случайность: вот где на самом деле прячется причина

Неприятный запах в квартире может появиться даже у самых аккуратных хозяев. Разбираемся, как найти источник, убрать его и наполнить дом свежестью.

Читать полностью » Специалисты напомнили: горячая вода и спирт разрушают лак на фасадах кухни вчера в 20:44
Чисто — не значит безопасно: ошибка, из-за которой фасады портятся незаметно

Как вернуть кухне свежесть без лишней химии? Разбираем безопасные и действенные способы очистки фасадов из дерева, МДФ и стекла.

Читать полностью » Сода и уксус остаются самыми доступными средствами для мытья противней вчера в 19:21
Жир и нагар не щадят металл: дешёвая смесь возвращает противню блеск и молодость

Старый противень можно не выбрасывать: простая смесь из подручных средств вернёт ему чистоту и блеск. Узнайте, как это сделать правильно.

Читать полностью » Эксперты советуют использовать уксус и нашатырь для уборки кухонных шкафов вчера в 18:14
Воняет и липнет? Секреты быстрой чистки кухонных фасадов

Ваши кухонные шкафчики больше не будут выглядеть тускло и старо: простые приёмы и доступные средства помогут вернуть им свежесть.

Читать полностью » Жидкость для снятия лака помогает убирать плесень и пятна от чернил вчера в 17:09
Маркер, клей и даже плесень: неожиданные хитрости с ацетоном

Жидкость для снятия лака может стать незаменимым помощником не только в уходе за ногтями, но и в быту. Разбираем самые необычные варианты её применения.

Читать полностью » Эксперты уточнили: для запекания можно использовать обе стороны фольги одинаково вчера в 16:01
Блестящая или матовая? Правда о фольге, которую мы использовали неправильно

Почему у алюминиевой фольги одна сторона блестящая, а другая матовая? Оказывается, разгадка кроется вовсе не в кулинарии, а в её производстве.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Владимир: древний город и его главные достопримечательности
Спорт и фитнес
Как выполнять планку, велосипед и ножницы для укрепления мышц кора — советы тренеров
Садоводство
Клён, дуб и берёза признаны лучшими деревьями для создания листовой мульчи в саду
Красота и здоровье
Эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, как сладкие напитки приводят к диабету и ожирению
Наука
Даже 1–3 порции алкоголя в неделю увеличивают риск когнитивных нарушений — данные BMJ
Спорт и фитнес
Пять упражнений для тела: бег с высоким подниманием бедра, бёрпи и Jumping Jacks
Еда
Торт из готовых бисквитных коржей со сгущёнкой получается нежным и сочным
Еда
Свиная рулька с капустой в духовке получается сочной и ароматной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet