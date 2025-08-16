Купаться можно, шорты — нельзя: главный курорт КНДР с необычными правилами

Собираетесь на отдых в Северную Корею? Вас ждёт не только экзотика, но и строгие правила. Новый курорт Вонсан-Кальма, расположенный на берегу Японского моря, стремительно набирает популярность среди российских туристов. Однако, как предупреждают эксперты, поездка в КНДР требует особой подготовки.

Северная Корея открывается — но не для всех

Артур Абдюханов, руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ), в интервью телеканалу "Звезда" рассказал, что интерес к поездкам в КНДР заметно вырос.

— Недавно начал курсировать поезд из Москвы в Пхеньян, — сообщил он. — Он идёт по российской территории, а на Дальнем Востоке пересекает границу. Этот маршрут уже оброс легендами: например, в поезде даже организовывали свадьбы.

Кроме того, в Пхеньян прилетел первый регулярный рейс из Москвы, и в ближайшее время ожидается расширение авиасообщения. Абдюханов подчёркивает: поездку стоит планировать только через аккредитованные турфирмы.

Дресс-код: никаких шорт и кед

Курорт Вонсан-Кальма — не место для свободной пляжной одежды. В стране действуют строгие правила в отношении внешнего вида:

Мужчинам необходимо носить брюки и туфли;

Женщинам — длинные юбки.

Появление в общественных местах в шортах может быть воспринято как неуважение к традициям.

Цена вопроса и валюта

По словам Абдюханова, стоимость тура на одного человека составляет 145 тысяч рублей. В эту сумму входит:

проживание,

трёхразовое питание,

экскурсионная программа.

Но есть важная деталь: банковские карты в КНДР не принимаются. Все расчёты — только наличными. Причём лучше брать доллары и евро мелкими купюрами, чтобы избежать проблем со сдачей.