Купаться можно, шорты — нельзя: главный курорт КНДР с необычными правилами
Собираетесь на отдых в Северную Корею? Вас ждёт не только экзотика, но и строгие правила. Новый курорт Вонсан-Кальма, расположенный на берегу Японского моря, стремительно набирает популярность среди российских туристов. Однако, как предупреждают эксперты, поездка в КНДР требует особой подготовки.
Северная Корея открывается — но не для всех
Артур Абдюханов, руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ), в интервью телеканалу "Звезда" рассказал, что интерес к поездкам в КНДР заметно вырос.
— Недавно начал курсировать поезд из Москвы в Пхеньян, — сообщил он. — Он идёт по российской территории, а на Дальнем Востоке пересекает границу. Этот маршрут уже оброс легендами: например, в поезде даже организовывали свадьбы.
Кроме того, в Пхеньян прилетел первый регулярный рейс из Москвы, и в ближайшее время ожидается расширение авиасообщения. Абдюханов подчёркивает: поездку стоит планировать только через аккредитованные турфирмы.
Дресс-код: никаких шорт и кед
Курорт Вонсан-Кальма — не место для свободной пляжной одежды. В стране действуют строгие правила в отношении внешнего вида:
- Мужчинам необходимо носить брюки и туфли;
- Женщинам — длинные юбки.
Появление в общественных местах в шортах может быть воспринято как неуважение к традициям.
Цена вопроса и валюта
По словам Абдюханова, стоимость тура на одного человека составляет 145 тысяч рублей. В эту сумму входит:
- проживание,
- трёхразовое питание,
- экскурсионная программа.
Но есть важная деталь: банковские карты в КНДР не принимаются. Все расчёты — только наличными. Причём лучше брать доллары и евро мелкими купюрами, чтобы избежать проблем со сдачей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru