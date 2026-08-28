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Сотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:08

Белая рубашка не делает менеджера эффективнее: когда дресс-код работает совсем наоборот

Сотрудники, придерживающиеся установленных корпоративных стандартов в одежде, демонстрируют более высокую концентрацию на задачах, рассказала бизнес-тренер компании Center for Business Skills Development по подбору персонала Юлия Левина. В комментарии NewsInfo эксперт проанализировала влияние дресс-кода на результативность различных типов специалистов.

Ранее пользователи социальных сетей разошлись во мнениях относительно строгих правил внешнего вида в офисах: часть аудитории считает деловой стиль обязанностью, тогда как другие уверены, что каблуки и костюмы не влияют на продуктивность.

Нередко работодатели обращают внимание на детали внешности еще на этапе знакомства с кандидатом, из-за чего случается, что даже квалифицированные специалисты в кедах не проходят собеседование из-за несоответствия ожиданиям компании.

Эксперт отметила, что понятие дресс-кода варьируется от свободного стиля casual до жесткой униформы. По ее словам, для системных сотрудников, чья работа связана с аналитикой, точными расчетами или банковской сферой, соблюдение строгого регламента в одежде является естественным продолжением их внутреннего склада личности. Такие специалисты чувствуют себя комфортно в классических костюмах, что помогает им эффективно справляться со стандартными задачами.

"Для исполнения бизнес-цели нужны нестандартные подходы, креативные, чтобы люди на стенах рисовали, мазали красками, что-то творили. И дресс-код надо такой прописывать. Все ходим в драных свитерах, с шарфами, панамами и еще чем-нибудь. Зачем мучить людей? Их надо использовать эффективно", — пояснила Левина.

При этом попытки внедрить жесткие рамки в творческих коллективах, например, в бюро дизайна, часто приводят к обратному эффекту. Креативные личности, вынужденные соблюдать чуждый им деловой этикет, теряют продуктивность из-за психологического дискомфорта.

Руководителям важно понимать, какой психотип сотрудников необходим для конкретных бизнес-задач. Грамотное управление кадрами подразумевает гибкость, ведь порой хороший специалист получает повышение, но не может адаптироваться к новой корпоративной культуре.

"Если мы берем человека творческого, летящего, который должен фантазию проявлять, вы его не оденете во все стандартное. Он будет мучиться, он не будет эффективен в зоне мучения. Он не сможет креативно работать на стандартных задачах, потому что он креативная личность", — отметила эксперт.

Продуктивность труда зависит не только от одежды, но и от окружающей среды. Например, некоторые специалисты утверждают, что определенная фоновая музыка помогает им лучше сосредоточиться на процессах. Также современный рынок труда показывает, что удаленка позволяет сотрудникам сохранять высокую эффективность без привязки к офисному гардеробу.

В конечном итоге, успех компании зависит от баланса между дисциплиной и свободой самовыражения, а также от того, насколько профессиональные амбиции поддерживаются атмосферой в семье и коллективе.

Проверено экспертом: психолог Андрей Покровский

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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