Волк пришёл за Шреком: кого Collider назвал самым страшным антагонистом студии

Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:56

Collider назвал Волка-Смерть из "Кота в сапогах 2" лучшим злодеем DreamWorks

Когда DreamWorks только начинала создавать анимационные миры, студию часто сравнивали с Disney. Однако со временем она доказала, что умеет не только шутить, но и создавать по-настоящему сильных антагонистов — харизматичных, запоминающихся и часто куда более живых, чем их положительные оппоненты. Издание Collider составило рейтинг 25 лучших злодеев, показав, насколько разнообразными и глубокими могут быть отрицательные герои студии.

Почему злодеи DreamWorks так впечатляют

Collider отмечает, что почти каждый антагонист студии обладает ярко выраженным характером — будь то обаяние, ирония, ум или драматическая глубина. Эти персонажи не просто мешают главным героям, а заставляют зрителя задуматься, вызвать сочувствие или хотя бы уважение. Порой их поступки и мотивация выглядят убедительнее, чем благие намерения героев.

"Благодаря незабываемой работе аниматоров, леденящему душу голосу и удивительно сложному характеру этот персонаж войдет в историю как один из лучших когда-либо созданных анимационных злодеев", — говорится в публикации Collider.

Легендарная тройка: Смерть, Рамзес и Титан

Первое место рейтинга занял Смерть — Волк из фильма "Кот в сапогах: Последнее желание". Этот герой олицетворяет не просто охотника за душами, а неотвратимость судьбы. Его спокойствие, ледяной взгляд и игра с косой делают каждую сцену напряженной. В нем сочетаются мифологичность и психологическая глубина — редкое сочетание для семейной анимации.

На второй строчке расположился Рамзес из "Принца Египта". Он не просто антагонист, а трагическая фигура — человек, разрываемый между властью, долгом и воспоминаниями о брате Моисее. Персонажа озвучил Рэйф Файнс, и именно его интонации добавили Рамзесу человеческую уязвимость.

"Благодаря великолепной рисованной анимации и выдающейся игре Рэйфа Файнса все эмоции Рамзеса обнажаются, показывая зрителям, насколько сильно эта вражда разрушает его изнутри", — говорится в публикации.

Третье место досталось Титану из "Мегамозга". В прошлом — застенчивый оператор Хэл Стюарт, влюбленный в Роксану Ричи, он превращается в суперзлодея после получения сыворотки. Его история — метафора внутренней пустоты и зависимости от признания.

"Что делает Титана жутким, так это то, насколько искренним он себя ощущает… Фильм показывает разницу между тем, чтобы казаться приятным, и реально быть хорошим", — пишет Collider.

Мир Шрека: злодеи, которые не менее культовые, чем сам герой

DreamWorks в полной мере проявила талант в создании антагонистов именно во франшизе "Шрек". В рейтинг вошли сразу четыре персонажа: Крестная фея, лорд Фаркуад, Румпельштильцхен и принц Чарминг. Все они разные, но объединены одной чертой — самоиронией.

Крестная фея, занявшая пятое место, — блестящий пример карикатуры на сказочную добродетель. Под блестящими крыльями скрывается бизнес-леди с железной хваткой. Лорд Фаркуад (6-е место) воплощает культ идеала, доведенный до абсурда. Его чрезмерная амбициозность и комичная самоуверенность делают его одновременно смешным и неприятным.

Румпельштильцхен и принц Чарминг тоже не остались без внимания. Первый — манипулятор, играющий на желаниях других, второй — самовлюбленный антигерой, для которого мир — сцена. Эти персонажи стали неотъемлемой частью узнаваемого юмора DreamWorks.

Когда злодей становится философом

Интересно, что во многих проектах студии антагонисты не просто противопоставлены героям, а отражают их внутренние страхи и слабости. Тай Лунг из первой "Кунг-фу Панды" — символ нереализованных амбиций. Черная как смоль из "Хранителей снов" олицетворяет детские кошмары, а Гриммель Ужасный из "Как приручить дракона: Скрытый мир" — фанатичный контроль над природой и страх перед непредсказуемостью.

Как антагонисты формируют стиль DreamWorks

С момента выхода первых мультфильмов DreamWorks противопоставляла себя "диснеевской" морали. В мире студии зло не всегда наказывается, а добро не всегда идеализировано. Здесь важен путь героя, но не меньше — путь злодея.

Эта философия объясняет, почему антагонисты вроде Волка из "Кота в сапогах" вызывают больше откликов, чем милые персонажи. DreamWorks показала, что даже смерть может быть не страшной, а величественной.

А что если Disney и DreamWorks объединят усилия?

Представьте мир, где Малефисента и Крестная фея из "Шрека" сходятся в одном кадре, а Смерть из "Кота в сапогах" встречает Шрама из "Короля Льва". Такое пересечение стилей могло бы стать настоящим культурным феноменом — ведь именно контраст подходов делает эти студии неповторимыми.

Мифы и правда о злодеях DreamWorks

Миф 1. все злодеи DreamWorks комичны.
Правда: многие из них трагичны и драматичны, как Рамзес или Волк.

Миф 2. эти персонажи рассчитаны только на детей.
Правда: большинство антагонистов прописаны с расчётом на взрослую аудиторию.

Миф 3. DreamWorks просто копирует Disney.
Правда: студия сознательно создает антагонистов с моральными оттенками, а не черно-белыми ролями.

3 интересных факта

  1. В оригинальной версии "Кота в сапогах 2" Волка озвучил Вагнер Моура, известный по сериалу "Нарко".

  2. В "Принце Египта" художники вдохновлялись древнеегипетскими фресками, чтобы передать величие фараона.

  3. Крестная фея из "Шрека-2" должна была быть положительным персонажем, но сценаристы изменили концепцию на позднем этапе.

FAQ

Какой злодей DreamWorks считается самым опасным?
Collider назвал Волка-Смерть из "Кота в сапогах 2" самым мощным антагонистом студии.

Почему у DreamWorks так много запоминающихся антагонистов?
Создатели делают акцент на мотивации и внутреннем конфликте, а не только на злодейских поступках.

Кто чаще побеждает — герои или злодеи?
Финалы DreamWorks чаще дают героям шанс на осознание, а не просто на победу, поэтому баланс сил сохраняется.

Можно ли считать Рамзеса "положительным" злодеем?
Отчасти да — он движим не злобой, а убеждениями, что делает его образ особенно сильным.

