Этот простой трюк улучшит ваш сон на 30 минут — попробуйте сегодня

Короткие перерывы на физические упражнения во время вечернего отдыха могут улучшить качество сна и увеличить его продолжительность. Об этом в своём Telegram-канале сообщил кардиолог Алексей Утин.

Хронический недостаток сна связан с повышенным риском развития таких серьёзных заболеваний, как гипертония, инсульт, инфаркт, болезнь Альцгеймера и диабет. Физическая активность, как известно, способствует улучшению сна, но многие рекомендации предостерегают от тренировок поздним вечером, особенно за два часа до сна.

Однако недавнее исследование новозеландских учёных показало, что короткие перерывы на 3-минутные упражнения вечером положительно влияют на качество и длительность сна у взрослых.

В эксперименте участники либо сидели без движения в течение четырёх часов, либо делали 3-минутные перерывы на упражнения каждые 30 минут. В ходе упражнений они выполняли приседания со стула, подъём на носочки и сгибание/разгибание бедра, повторяя этот комплекс три раза по 20 секунд.

Результаты показали, что те, кто делал такие перерывы на упражнения, спали в среднем на 30 минут дольше по сравнению с теми, кто оставался неподвижным.

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