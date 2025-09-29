NASA отступает, Пентагон смотрит внимательно: Dream Chaser лишился гарантированных рейсов к МКС
Почти десять лет назад Sierra Space обещала революцию в коммерческой космонавтике — космоплан Dream Chaser должен был снабжать МКС, быстро возвращаться на Землю и садиться на обычные взлётно-посадочные полосы. Однако планы изменились: на этой неделе NASA и компания переписали контракт, фактически отказавшись от гарантированных рейсов на станцию.
Что изменилось в контракте
Теперь Dream Chaser впервые полетит лишь в конце 2026 года, и это будет демонстрационная миссия без стыковки с МКС. NASA ограничится "минимальной поддержкой" и примет решение о дальнейших заказах только после испытаний.
Для Sierra это серьёзный удар: подобные проекты обычно держатся на гарантированных бюджетах агентства. SpaceX, например, получила миллиарды по программам COTS и Commercial Crew для Dragon и Falcon 9. У Sierra Space же по контракту предусмотрено около $1,43 млрд — и, вероятно, это предел.
Новый курс: коммерция и оборона
Лишившись гарантированного дохода, компания вынуждена перестраиваться. Теперь Dream Chaser позиционируется как многофункциональная платформа, пригодная не только для снабжения орбитальных станций, но и для оборонных миссий.
Исполнительный председатель Фатих Озмен отметил:
"Переход позволит Sierra предоставить уникальные возможности для удовлетворения потребностей различных миссий, включая новые и существующие угрозы, а также приоритеты национальной безопасности".
Таким образом, ставка делается на двойное назначение: коммерческие станции (например, будущие частные орбитальные комплексы) и оборонные контракты.
Сравнение: подходы компаний
|Компания
|Поддержка NASA
|Ключевой корабль
|Особенности
|SpaceX
|Миллиарды $ по COTS и Crew
|Dragon, Falcon 9
|Снабжение МКС и пилотируемые миссии
|Northrop Grumman
|Контракты CRS
|Cygnus
|Одноразовые грузовые корабли
|Sierra Space
|$1,43 млрд, без гарантий новых заказов
|Dream Chaser
|Многоразовый крылатый космоплан, возможные оборонные миссии
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ставка исключительно на МКС.
Последствие: потеря заказов после изменения приоритетов NASA.
Альтернатива: диверсификация — коммерческие станции, оборонный рынок.
-
Ошибка: поздний старт лётных испытаний.
Последствие: сокращение окна возможностей (МКС сойдёт с орбиты к 2030).
Альтернатива: ускоренные тестовые программы и демонстрация полезных функций вне МКС.
-
Ошибка: зависимость от одного клиента (NASA).
Последствие: риск прекращения финансирования.
Альтернатива: партнёрства с частными операторами станций и военными агентствами.
А что если…
Если Dream Chaser удастся доказать свою надёжность в демонстрационном полёте, компания сможет закрепиться как единственный оператор крылатого космического корабля. Такой формат привлекателен: мягкая посадка на ВПП, быстрый возврат грузов, возможность обслуживания множества клиентов. Но провал миссии может поставить под угрозу весь проект, учитывая сжатые сроки до окончания работы МКС.
Плюсы и минусы Dream Chaser
|Плюсы
|Минусы
|Многоразовость и посадка на обычные полосы
|Нет гарантированных заказов NASA
|Быстрый возврат грузов
|Первое испытание только в 2026
|Гибкость полезной нагрузки
|Ограниченное время до схода МКС с орбиты
|Потенциал для оборонных контрактов
|Высокая стоимость разработки
FAQ
Когда состоится первый полёт Dream Chaser?
Конец 2026 года, в демонстрационном режиме.
Будет ли он снабжать МКС?
В первом полёте — нет. NASA примет решение о заказах только после испытаний.
Кто потенциальные клиенты Sierra Space?
Будущие частные космические станции и оборонные структуры США.
Мифы и правда
-
Миф: NASA полностью отказалось от Dream Chaser.
Правда: агентство ждёт демонстрации возможностей, прежде чем заказывать миссии.
-
Миф: проект больше не нужен.
Правда: крылатый космоплан остаётся уникальным решением на рынке.
-
Миф: Dream Chaser конкурирует только с Dragon.
Правда: он может занять нишу в оборонных и коммерческих миссиях, где капсулы не подходят.
3 интересных факта
• Dream Chaser вдохновлён концепцией мини-шаттла HL-20, разработанной NASA в 1980-х.
• Космоплан можно запускать на разных ракетах, включая Vulcan и Falcon 9.
• Это единственный проект крылатого корабля, сохранившийся после закрытия программы Space Shuttle.
Исторический контекст
-
2014 — Sierra Nevada проигрывает SpaceX и Boeing в программе Commercial Crew.
-
2016 — NASA включает Dream Chaser в список грузовых кораблей CRS-2.
-
2023-2025 — затяжки с первым полётом и изменением контракта.
-
2026 — ожидаемый демонстрационный полёт без стыковки с МКС.
-
2030 — планируемое завершение работы МКС.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru