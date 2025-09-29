NASA отступает, Пентагон смотрит внимательно: Dream Chaser лишился гарантированных рейсов к МКС

Почти десять лет назад Sierra Space обещала революцию в коммерческой космонавтике — космоплан Dream Chaser должен был снабжать МКС, быстро возвращаться на Землю и садиться на обычные взлётно-посадочные полосы. Однако планы изменились: на этой неделе NASA и компания переписали контракт, фактически отказавшись от гарантированных рейсов на станцию.

Что изменилось в контракте

Теперь Dream Chaser впервые полетит лишь в конце 2026 года, и это будет демонстрационная миссия без стыковки с МКС. NASA ограничится "минимальной поддержкой" и примет решение о дальнейших заказах только после испытаний.

Для Sierra это серьёзный удар: подобные проекты обычно держатся на гарантированных бюджетах агентства. SpaceX, например, получила миллиарды по программам COTS и Commercial Crew для Dragon и Falcon 9. У Sierra Space же по контракту предусмотрено около $1,43 млрд — и, вероятно, это предел.

Новый курс: коммерция и оборона

Лишившись гарантированного дохода, компания вынуждена перестраиваться. Теперь Dream Chaser позиционируется как многофункциональная платформа, пригодная не только для снабжения орбитальных станций, но и для оборонных миссий.

Исполнительный председатель Фатих Озмен отметил:

"Переход позволит Sierra предоставить уникальные возможности для удовлетворения потребностей различных миссий, включая новые и существующие угрозы, а также приоритеты национальной безопасности".

Таким образом, ставка делается на двойное назначение: коммерческие станции (например, будущие частные орбитальные комплексы) и оборонные контракты.

Сравнение: подходы компаний

Компания Поддержка NASA Ключевой корабль Особенности SpaceX Миллиарды $ по COTS и Crew Dragon, Falcon 9 Снабжение МКС и пилотируемые миссии Northrop Grumman Контракты CRS Cygnus Одноразовые грузовые корабли Sierra Space $1,43 млрд, без гарантий новых заказов Dream Chaser Многоразовый крылатый космоплан, возможные оборонные миссии

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставка исключительно на МКС.

Последствие: потеря заказов после изменения приоритетов NASA.

Альтернатива: диверсификация — коммерческие станции, оборонный рынок.

Ошибка: поздний старт лётных испытаний.

Последствие: сокращение окна возможностей (МКС сойдёт с орбиты к 2030).

Альтернатива: ускоренные тестовые программы и демонстрация полезных функций вне МКС.

Ошибка: зависимость от одного клиента (NASA).

Последствие: риск прекращения финансирования.

Альтернатива: партнёрства с частными операторами станций и военными агентствами.

А что если…

Если Dream Chaser удастся доказать свою надёжность в демонстрационном полёте, компания сможет закрепиться как единственный оператор крылатого космического корабля. Такой формат привлекателен: мягкая посадка на ВПП, быстрый возврат грузов, возможность обслуживания множества клиентов. Но провал миссии может поставить под угрозу весь проект, учитывая сжатые сроки до окончания работы МКС.

Плюсы и минусы Dream Chaser

Плюсы Минусы Многоразовость и посадка на обычные полосы Нет гарантированных заказов NASA Быстрый возврат грузов Первое испытание только в 2026 Гибкость полезной нагрузки Ограниченное время до схода МКС с орбиты Потенциал для оборонных контрактов Высокая стоимость разработки

FAQ

Когда состоится первый полёт Dream Chaser?

Конец 2026 года, в демонстрационном режиме.

Будет ли он снабжать МКС?

В первом полёте — нет. NASA примет решение о заказах только после испытаний.

Кто потенциальные клиенты Sierra Space?

Будущие частные космические станции и оборонные структуры США.

Мифы и правда

Миф: NASA полностью отказалось от Dream Chaser.

Правда: агентство ждёт демонстрации возможностей, прежде чем заказывать миссии.

Миф: проект больше не нужен.

Правда: крылатый космоплан остаётся уникальным решением на рынке.

Миф: Dream Chaser конкурирует только с Dragon.

Правда: он может занять нишу в оборонных и коммерческих миссиях, где капсулы не подходят.

3 интересных факта

• Dream Chaser вдохновлён концепцией мини-шаттла HL-20, разработанной NASA в 1980-х.

• Космоплан можно запускать на разных ракетах, включая Vulcan и Falcon 9.

• Это единственный проект крылатого корабля, сохранившийся после закрытия программы Space Shuttle.

Исторический контекст