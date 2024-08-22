Драники, которые тают во рту: раскрываем секреты приготовления этого кулинарного шедевра

Любимое блюдо многих поколений: как приготовить аппетитные и сочные драники

Драники - это традиционное блюдо белорусской, а также украинской и русской кухни. Эти аппетитные картофельные оладьи считаются настоящим кулинарным шедевром. Их пышная структура и хрустящая корочка буквально тают во рту.

Чтобы приготовить драники дома, идеально пышные и сочные, важно соблюдать несколько простых правил. Следуя им, вы гарантированно добьетесь потрясающего результата.

Ингредиенты для драников

Для приготовления классических драников понадобятся: картофель (лучше выбирать сорта с высоким содержанием крахмала, например, "Гранада" или "Галла");- яйца;- мука;- соль;- растительное масло для жарки.

Некоторые хозяйки также добавляют в тесто для драников лук, чеснок или другие специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовлени

Очистите и тщательно промойте картофель. Затем натрите его на крупной терке или пропустите через мясорубку. Важно, чтобы картофель был измельчен максимально мелко.

Отожмите из картофельной массы лишний сок, собрав его в отдельную емкость. Картофель должен стать сухим и рассыпчатым.

Добавьте в картофель яйца, муку и соль. Замесите однородное, густое тесто. При необходимости можно добавить немного отжатого ранее картофельного сока, чтобы оптимизировать консистенцию.

Разогрейте на сковороде обильное количество растительного масла. Выкладывайте в него столовой ложкой порции теста, формируя лепешки. Жарьте драники с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые драники выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Подавайте блюдо горячим, со сметаной, сливочным маслом или другими соусами по вкусу.

Важные советы по приготовлению драников: