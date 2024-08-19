Вкусные и хрустящие картофельные драники: простой рецепт для быстрого и сытного ужина

Картофельные драники — это простое и сытное блюдо, которое легко приготовить из доступных ингредиентов. Хрустящие снаружи и мягкие внутри, они отлично подойдут как на завтрак, так и на ужин.

Ингредиенты:

Инструкции:

Подготовка картофеля: Очистите картофель и натрите его на крупной терке. Если хотите, чтобы драники были менее водянистыми, отожмите картофель от лишней жидкости.

Лук: Лук можно натереть на мелкой терке или мелко нарезать. Добавьте его к картофелю (по желанию).

Замес теста: Добавьте к картофелю яйцо, муку, соль и перец. Хорошо перемешайте до однородного состояния.

Жарка: Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите картофельную массу на сковороду ложкой, формируя плоские оладьи. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.