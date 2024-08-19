Вкусные и хрустящие картофельные драники: простой рецепт для быстрого и сытного ужина

Картофельные драники — это простое и сытное блюдо, которое легко приготовить из доступных ингредиентов. Хрустящие снаружи и мягкие внутри, они отлично подойдут как на завтрак, так и на ужин.
Ингредиенты:
- Картофель — 4-5 штук среднего размера;
- Лук — 1 маленькая луковица (по желанию);
- Яйцо — 1 штука;
- Мука — 2 столовые ложки;
- Соль — по вкусу;
- Перец черный молотый — по вкусу;
- Растительное масло — для жарки.
Инструкции:
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Подготовка картофеля: Очистите картофель и натрите его на крупной терке. Если хотите, чтобы драники были менее водянистыми, отожмите картофель от лишней жидкости.
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Лук: Лук можно натереть на мелкой терке или мелко нарезать. Добавьте его к картофелю (по желанию).
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Замес теста: Добавьте к картофелю яйцо, муку, соль и перец. Хорошо перемешайте до однородного состояния.
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Жарка: Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите картофельную массу на сковороду ложкой, формируя плоские оладьи. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
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Подача: Готовые драники можно подавать со сметаной или любым другим соусом на ваш вкус.
Приятного аппетита!
Фото: flickr.com/Sergiy Galyonkin (CC BY-SA 2.0 license)
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