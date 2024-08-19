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Как приготовить вкусные картофельные драники: простой рецепт за 20 минут
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Вкусные и хрустящие картофельные драники: простой рецепт для быстрого и сытного ужина

Как приготовить вкусные картофельные драники: простой рецепт за 20 минут

Картофельные драники — это простое и сытное блюдо, которое легко приготовить из доступных ингредиентов. Хрустящие снаружи и мягкие внутри, они отлично подойдут как на завтрак, так и на ужин.

Ингредиенты:

  • Картофель — 4-5 штук среднего размера;
  • Лук — 1 маленькая луковица (по желанию);
  • Яйцо — 1 штука;
  • Мука — 2 столовые ложки;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец черный молотый — по вкусу;
  • Растительное масло — для жарки.

Инструкции:

  1. Подготовка картофеля: Очистите картофель и натрите его на крупной терке. Если хотите, чтобы драники были менее водянистыми, отожмите картофель от лишней жидкости.

  2. Лук: Лук можно натереть на мелкой терке или мелко нарезать. Добавьте его к картофелю (по желанию).

  3. Замес теста: Добавьте к картофелю яйцо, муку, соль и перец. Хорошо перемешайте до однородного состояния.

  4. Жарка: Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите картофельную массу на сковороду ложкой, формируя плоские оладьи. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.

  5. Подача: Готовые драники можно подавать со сметаной или любым другим соусом на ваш вкус.

Приятного аппетита!

Фото: flickr.com/Sergiy Galyonkin (CC BY-SA 2.0 license)

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