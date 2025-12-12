ИИ съедает всю память: почему производители не успевают за спросом и когда ждать облегчения на рынке

Сюжеты про "заговор" на рынке памяти звучат эффектно, но реальность оказывается прозаичнее: дефицит создают не тайные склады, а гонка за компонентами на фоне ИИ-бума. Об этом сообщает PRO Hi-Tech: в новом выпуске эксперты разбирают версию, будто Samsung, Micron и SK hynix удерживают DRAM на складах, искусственно подогревая нехватку. По их оценке, логика этой теории не сходится с тем, кто именно сегодня формирует спрос и почему цены ускорились.

Почему теория про "складирование" не объясняет дефицит

По версии, которую обсуждают в PRO Hi-Tech, производители якобы "прячут" DRAM, чтобы поднять цены. Эксперты считают, что такой сценарий плохо согласуется с текущей структурой рынка. Они указывают, что основной покупатель памяти сейчас — корпоративный сегмент, который готов платить дороже, а значит, у производителей меньше стимулов искусственно сдерживать отгрузки.

В их логике кризис питается тем, что спрос растет быстрее, чем успевают перестраиваться мощности. Ускорение дает ИИ-рынок, который требует все больше памяти. А ограниченная производственная база превращает любой всплеск заказов в цепную реакцию на ценниках и сроках поставок.

Что связывают с OpenAI и как возник эффект паники

Ключевым триггером, по словам специалистов, стала OpenAI. Утверждается, что компания заранее закупила крупные партии DRAM у Samsung и SK hynix по старым ценам. Этот шаг, как объясняется, дал сигнал рынку: доступные объемы могут быстро исчезнуть, а последующие партии окажутся дороже.

Когда информация о таких закупках стала известна другим игрокам, началась гонка за запасами. Компании, опасаясь остаться без памяти, также бросились скупать DRAM. Именно эта паника, по версии PRO Hi-Tech, и разогнала "лавину" роста цен сильнее, чем любые разговоры о намеренном удержании чипов.

Прогноз по рынку: пик — впереди, облегчение — позже

Эксперты прогнозируют, что пик дефицита еще не пройден и может проявиться через 5-6 месяцев. В этот момент, как ожидается, производители устройств исчерпают старые складские запасы и столкнутся с закупками по новым, заметно более высоким ценам. На фоне этого максимальные ценники на гаджеты они связывают с периодом ближе к 2026 году.

Ощутимое облегчение, по их оценке, рынок увидит лишь в 2027–2028 годах. Причина — запуск новых фабрик SK hynix и Micron, которые должны добавить мощности. До этого, как следует из прогноза, отрасль будет жить в режиме дорогой памяти и нервной конкуренции за поставки.