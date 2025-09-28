Прощай, бюджетный апгрейд: память и SSD снова лезут в ценовой потолок
Рынок оперативной памяти снова лихорадит: аналитики TrendForce сообщили о заметном подорожании DRAM, прежде всего в сегменте DDR4. Средняя цена популярных модулей DDR4 1Gx8 на частоте 3200 MT/s всего за неделю выросла почти на 7 % — с $5,564 до $5,947. Этот скачок отражает общую тенденцию: поставщики ограничивают объёмы поставок, а покупатели, испытывая нехватку, вынуждены соглашаться на более высокие расценки.
Почему дорожает DDR4
Несмотря на снижение интереса к старым стандартам памяти, DDR4 по-прежнему востребована. Она используется в устаревших системах, корпоративных решениях и бюджетных ПК. При этом крупные производители — Samsung, SK Hynix и Micron — всё активнее переключают мощности на выпуск DDR5 и HBM-памяти, необходимой для серверов и искусственного интеллекта. В результате на рынке формируется дефицит DDR4.
"Рост цен на DDR4 вызван сокращением производства у ведущих производителей", — отметили аналитики TrendForce.
Ситуация с NAND-памятью
Аналогичный рост наблюдается и на рынке флеш-памяти. Особенно быстро дорожают QLC-решения: средняя стоимость 512-гигабитных TLC-чипов за неделю увеличилась на 3,68 %, достигнув $2,96. Этому способствуют ожидания дальнейшего роста цен и увеличение объёмов заказов.
Сравнение динамики цен
|Тип памяти
|Средняя цена (неделя назад)
|Текущая цена
|Изменение
|DDR4 1Gx8 3200 MT/s
|$5,564
|$5,947
|+6,88 %
|TLC NAND 512 Gb
|$2,86
|$2,96
|+3,68 %
Советы шаг за шагом: как действовать пользователям
-
Владельцам ПК на DDR4 стоит подумать о покупке модулей заранее, пока цены не выросли ещё сильнее.
-
При апгрейде лучше рассмотреть переход на DDR5, особенно если планируется обновление процессора и материнской платы.
-
Для серверов и рабочих станций имеет смысл заранее сформировать запас памяти, если они завязаны на DDR4.
-
При выборе SSD обратить внимание на TLC-модели, так как QLC дорожают быстрее.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: откладывать покупку DDR4 на 2026 год.
-
Последствие: переплата и дефицит на рынке.
-
Альтернатива: приобрести нужные модули в ближайшие месяцы.
-
Ошибка: полностью игнорировать переход на DDR5.
-
Последствие: отсутствие возможности апгрейда в будущем.
-
Альтернатива: выбирать платформы с поддержкой DDR5, даже если начинать с небольших объёмов.
А что если цены упадут?
Некоторые пользователи надеются на снижение, но аналитики считают такой сценарий маловероятным. Производители намеренно ограничивают выпуск DDR4 и стимулируют рынок к переходу на новые стандарты. Даже при падении спроса предложение будет искусственно сдерживаться.
Плюсы и минусы DDR4 в 2025 году
|Плюсы
|Минусы
|Доступность для старых систем
|Растущий дефицит и цена
|Совместимость с широким спектром ПК
|Ограничения по частотам и пропускной способности
|Более низкая стоимость по сравнению с DDR5 (пока)
|Меньший потенциал для будущих апгрейдов
FAQ
Как выбрать DDR4 для апгрейда?
Обратите внимание на частоту (3200 MT/s — оптимальный баланс) и совместимость с материнской платой.
Стоит ли ждать снижения цен?
По прогнозам TrendForce, рост сохранится до конца 2025 года, а затем возможна лишь стабилизация.
Что лучше для новых систем — DDR4 или DDR5?
DDR5 обеспечивает более высокую пропускную способность и подходит для современных процессоров.
Мифы и правда
-
Миф: "DDR4 скоро будет стоить копейки".
Правда: ограниченное производство делает её всё дороже.
-
Миф: "DDR5 ещё сырая и нестабильная".
Правда: последние поколения чипов DDR5 демонстрируют стабильную работу и широкую поддержку.
-
Миф: "HBM касается только дата-центров".
Правда: HBM используется и в современных видеокартах для AI-задач.
3 интересных факта
-
Samsung впервые запустил массовое производство DDR4 ещё в 2013 году.
-
Память DDR5 официально вышла в 2020 году, но массово распространилась лишь с 2022-го.
-
HBM-память, на которую переходят производители, используется в видеокартах NVIDIA для ускорения ИИ-моделей.
Исторический контекст
-
2003 год: старт продаж DDR2.
-
2007 год: массовое распространение DDR3.
-
2013 год: появление DDR4.
-
2020-2025 годы: переход на DDR5 и HBM, дефицит DDR4.
