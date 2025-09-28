Прощай, бюджетный апгрейд: память и SSD снова лезут в ценовой потолок

Рынок оперативной памяти снова лихорадит: аналитики TrendForce сообщили о заметном подорожании DRAM, прежде всего в сегменте DDR4. Средняя цена популярных модулей DDR4 1Gx8 на частоте 3200 MT/s всего за неделю выросла почти на 7 % — с $5,564 до $5,947. Этот скачок отражает общую тенденцию: поставщики ограничивают объёмы поставок, а покупатели, испытывая нехватку, вынуждены соглашаться на более высокие расценки.

Почему дорожает DDR4

Несмотря на снижение интереса к старым стандартам памяти, DDR4 по-прежнему востребована. Она используется в устаревших системах, корпоративных решениях и бюджетных ПК. При этом крупные производители — Samsung, SK Hynix и Micron — всё активнее переключают мощности на выпуск DDR5 и HBM-памяти, необходимой для серверов и искусственного интеллекта. В результате на рынке формируется дефицит DDR4.

"Рост цен на DDR4 вызван сокращением производства у ведущих производителей", — отметили аналитики TrendForce.

Ситуация с NAND-памятью

Аналогичный рост наблюдается и на рынке флеш-памяти. Особенно быстро дорожают QLC-решения: средняя стоимость 512-гигабитных TLC-чипов за неделю увеличилась на 3,68 %, достигнув $2,96. Этому способствуют ожидания дальнейшего роста цен и увеличение объёмов заказов.

Сравнение динамики цен

Тип памяти Средняя цена (неделя назад) Текущая цена Изменение DDR4 1Gx8 3200 MT/s $5,564 $5,947 +6,88 % TLC NAND 512 Gb $2,86 $2,96 +3,68 %

Советы шаг за шагом: как действовать пользователям

Владельцам ПК на DDR4 стоит подумать о покупке модулей заранее, пока цены не выросли ещё сильнее. При апгрейде лучше рассмотреть переход на DDR5, особенно если планируется обновление процессора и материнской платы. Для серверов и рабочих станций имеет смысл заранее сформировать запас памяти, если они завязаны на DDR4. При выборе SSD обратить внимание на TLC-модели, так как QLC дорожают быстрее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать покупку DDR4 на 2026 год.

Последствие: переплата и дефицит на рынке.

Альтернатива: приобрести нужные модули в ближайшие месяцы.

Ошибка: полностью игнорировать переход на DDR5.

Последствие: отсутствие возможности апгрейда в будущем.

Альтернатива: выбирать платформы с поддержкой DDR5, даже если начинать с небольших объёмов.

А что если цены упадут?

Некоторые пользователи надеются на снижение, но аналитики считают такой сценарий маловероятным. Производители намеренно ограничивают выпуск DDR4 и стимулируют рынок к переходу на новые стандарты. Даже при падении спроса предложение будет искусственно сдерживаться.

Плюсы и минусы DDR4 в 2025 году

Плюсы Минусы Доступность для старых систем Растущий дефицит и цена Совместимость с широким спектром ПК Ограничения по частотам и пропускной способности Более низкая стоимость по сравнению с DDR5 (пока) Меньший потенциал для будущих апгрейдов

FAQ

Как выбрать DDR4 для апгрейда?

Обратите внимание на частоту (3200 MT/s — оптимальный баланс) и совместимость с материнской платой.

Стоит ли ждать снижения цен?

По прогнозам TrendForce, рост сохранится до конца 2025 года, а затем возможна лишь стабилизация.

Что лучше для новых систем — DDR4 или DDR5?

DDR5 обеспечивает более высокую пропускную способность и подходит для современных процессоров.

Мифы и правда

Миф: "DDR4 скоро будет стоить копейки".

Правда: ограниченное производство делает её всё дороже.

Миф: "DDR5 ещё сырая и нестабильная".

Правда: последние поколения чипов DDR5 демонстрируют стабильную работу и широкую поддержку.

Миф: "HBM касается только дата-центров".

Правда: HBM используется и в современных видеокартах для AI-задач.

3 интересных факта

Samsung впервые запустил массовое производство DDR4 ещё в 2013 году. Память DDR5 официально вышла в 2020 году, но массово распространилась лишь с 2022-го. HBM-память, на которую переходят производители, используется в видеокартах NVIDIA для ускорения ИИ-моделей.

Исторический контекст