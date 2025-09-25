Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Барадатая агама Гродна
Барадатая агама Гродна
© commons.wikimedia.org by DBatura is licensed under CC0
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:04

Дракон с двойной тайной пола: учёные нашли уникальные гены, управляющие рождением самцов

Учёный из Пекина Цие Ли: у агам пол формируется как по хромосомам, так и под влиянием температуры

Бородатые агамы (Pogona vitticeps) — одна из самых популярных ящериц среди террариумистов. Но для науки они интересны не только внешностью и поведением. Эти рептилии обладают необычной системой формирования пола, в которой переплетаются генетические и экологические факторы. Новое исследование показало: у агам есть ключевые гены, отвечающие за развитие самцов, что делает их уникальной моделью для изучения эволюции пола.

Как формируется пол у агам

У большинства животных пол определяется исключительно хромосомами. Но у бородатых агам этот процесс сложнее: при высоких температурах инкубации яйца ящерица с мужским набором хромосом (ZZ) может превратиться в самку. Таким образом, экология напрямую влияет на то, каким будет пол будущего потомства.

Как и у птиц, у самок агам набор хромосом ZW, а у самцов — ZZ.

Новое открытие

Учёные впервые нашли на половых хромосомах агам гены, которые могут выступать главными регуляторами пола. Речь идёт о гене Amh и его рецепторе AMHR2. У самцов ZZ они присутствуют в двух копиях, а у самок ZW — только в одной.

Руководитель исследования, учёный из Пекина Цие Ли, пояснил выбор объекта:

"Мы решили начать работу с геномом бородатой агамы в прошлом году, поскольку это был Год Дракона в Китае. Полученные две эталонные сборки геномов от противоположных полов и с использованием разных технологий, действительно дополняют друг друга. Я в восторге от того, что оба генома подчеркивают ключевую роль сигнальной системы AMH в определении пола у этого вида", — сказал Цие Ли.

Сравнение: системы определения пола у разных животных

Группа животных Механизм Ключевые гены
Млекопитающие XY/XX Sry
Птицы ZZ/ZW Dmrt1
Рептилии (агамы) ZZ/ZW + температура Amh, AMHR2 (кандидаты)

Практическая ценность открытия

Открытие генов Amh и AMHR2 даёт возможность лучше понять механизмы эволюции пола. Оно также может помочь в селекции рептилий для сохранения редких видов и расширить знания о том, как факторы окружающей среды влияют на развитие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагать, что у всех рептилий пол определяется только температурой.
    Последствие: недооценка генетической роли.
    Альтернатива: учитывать и генетические, и экологические факторы.

  • Ошибка: считать, что у рептилий есть универсальный ген, как у млекопитающих.
    Последствие: неправильные выводы в исследованиях.
    Альтернатива: изучение индивидуальных механизмов у разных видов.

  • Ошибка: думать, что температура полностью меняет хромосомный пол.
    Последствие: искажение понимания биологии.
    Альтернатива: рассматривать её как фактор переключения, а не замены.

А что если климат будет меняться?

Изменение глобальной температуры может привести к смещению соотношения полов у бородатых агам. Например, в условиях потепления риск увеличения числа самок может сказаться на стабильности популяций. Это ещё один аргумент в пользу изучения роли генов, которые могут компенсировать воздействие среды.

Плюсы и минусы системы

Плюсы Минусы
Гибкость в формировании пола Уязвимость к изменениям климата
Возможность адаптации популяции Риск дисбаланса полов
Уникальная модель для науки Сложность в прогнозировании потомства
Новые перспективы для исследований Недостаток знаний о генах у других видов

FAQ

Можно ли предсказать пол агамы по яйцу?
Только частично: хромосомы задают базу, но температура инкубации способна изменить исход.

Есть ли аналоги у других животных?
Да, температурное влияние встречается у крокодилов и черепах, но у них нет такого подтверждённого набора генов.

Зачем изучать пол у ящериц?
Это помогает понять эволюцию, сохранить биоразнообразие и раскрыть универсальные принципы биологии.

Мифы и правда

  • Миф: только хромосомы определяют пол у всех животных.
    Правда: у многих рептилий ключевую роль играет температура.

  • Миф: у всех видов есть единый главный ген.
    Правда: пока подтверждено только для отдельных групп (например, Sry у млекопитающих).

  • Миф: самцы ZZ всегда остаются самцами.
    Правда: при высоких температурах такие особи могут стать самками.

Сон и психология

Для агам, как и для большинства рептилий, качество сна напрямую связано с температурой среды. Учёные отмечают, что при стабильных условиях сон рептилий становится более ритмичным, что влияет и на успешное развитие эмбрионов.

Три интересных факта

  1. Бородатые агамы могут менять окраску бороды, используя её как сигнал общения и защиты.

  2. Ученые считают, что температура — один из древнейших механизмов определения пола у позвоночных.

  3. В террариумах агамы живут до 15 лет, что делает их ценными объектами для долгосрочных наблюдений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Биолог Веста Элеутери сообщила, что африканские саванные слоны используют до 38 типов жестов в опытах сегодня в 5:57

Гиганты жестикулируют как люди: слоны научились просить еду у человека осознанными сигналами

Африканские слоны демонстрируют осознанные жесты для общения с людьми, что говорит о высоком интеллекте и развитой социальной жизни.

Читать полностью » Гавайский университет сообщил об открытии у Земли квазилуны 2025 PN7 сегодня в 4:36

У Земли появился неожиданный спутник-двойник: квазилуна 2025 PN7

Астрономы нашли у Земли нового космического спутника — крошечную квазилуну, которая движется рядом с нашей планетой уже десятилетия.

Читать полностью » NASA сообщило о рекордной передаче данных на 350 млн км с помощью лазера сегодня в 3:14

Фотоны победили радиоволны: NASA проверило будущее связи в космосе

NASA испытало новый способ связи на расстоянии сотен миллионов километров. Эта технология способна изменить будущее космических миссий.

Читать полностью » NASA заявило о подготовке к первым пилотируемым миссиям «Артемиды» в 2025–2028 годах сегодня в 2:33

Луна станет перевалочным пунктом для Марса: как изменится космос

NASA готовит программу "Артемида", которая изменит представления о Луне и откроет путь к Марсу. Узнайте, почему этот проект так важен для будущего.

Читать полностью » ArianeGroup: прототип многоразовой ракеты Themis-1 доставлен на космодром Эсрейндж сегодня в 1:22

Сто метров, которые решат судьбу Европы в космической гонке

Европа представила первый шаг к созданию многоразовой ракеты: прототип Themis готовится к испытаниям в Швеции и открывает новую страницу в космической гонке.

Читать полностью » NASA: миссия VIPER к южному полюсу Луны перенесена на 2027 год сегодня в 0:31

На складе пылился обречённый аппарат — теперь его готовят к полёту на Луну

NASA готово спасти уникальный лунный проект VIPER, и теперь многое зависит от частных компаний, которые могут переписать историю космоса.

Читать полностью » Телескоп Уэбб обнаружил необычные структуры в атмосфере Сатурна вчера в 23:43

Что происходит с Сатурном? Телескоп Уэбб зафиксировал необычные явления в атмосфере планеты

На Сатурне впервые замечены тёмные "бусины" и асимметричная "звезда" в атмосфере. Уэбб показал структуры, которых учёные никогда прежде не видели.

Читать полностью » Обнаружена нетронутая гробница с богатым инвентарём у терракотовых воинов вчера в 23:11

16-тонный гроб в Китае шокировал археологов: что скрывают золотые верблюды и нефрит в могиле

В Китае найден гигантский гроб с золотыми верблюдами и нефритом. Учёные предполагают, что он может принадлежать принцу Гао, сыну Цинь Шихуанди.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Etihad Airways осенью 2025 года запускает рейсы в Краби и Чиангмай через Абу-Даби
Еда

Бариста назвали причины горечи в кофе: неправильный помол и кипяток
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух: частое жевание жвачки повышает риск гастрита
Садоводство

Алоказия, сенполия, орхидея и бамбук — самые популярные комнатные растения для квартиры
ЦФО

Турпоток в санатории Воронежской области снизился на 5,2% при высокой загрузке — данные портала
Питомцы

Хорьки в домашних условиях живут на 2 года дольше при правильном уходе
Наука

Бабочки-богонги используют звёзды как главный ориентир, магнитное поле — как резервный
Питомцы

Правильная лежанка продлевает жизнь собаки на 2 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet