Дракон с двойной тайной пола: учёные нашли уникальные гены, управляющие рождением самцов

Бородатые агамы (Pogona vitticeps) — одна из самых популярных ящериц среди террариумистов. Но для науки они интересны не только внешностью и поведением. Эти рептилии обладают необычной системой формирования пола, в которой переплетаются генетические и экологические факторы. Новое исследование показало: у агам есть ключевые гены, отвечающие за развитие самцов, что делает их уникальной моделью для изучения эволюции пола.

Как формируется пол у агам

У большинства животных пол определяется исключительно хромосомами. Но у бородатых агам этот процесс сложнее: при высоких температурах инкубации яйца ящерица с мужским набором хромосом (ZZ) может превратиться в самку. Таким образом, экология напрямую влияет на то, каким будет пол будущего потомства.

Как и у птиц, у самок агам набор хромосом ZW, а у самцов — ZZ.

Новое открытие

Учёные впервые нашли на половых хромосомах агам гены, которые могут выступать главными регуляторами пола. Речь идёт о гене Amh и его рецепторе AMHR2. У самцов ZZ они присутствуют в двух копиях, а у самок ZW — только в одной.

Руководитель исследования, учёный из Пекина Цие Ли, пояснил выбор объекта:

"Мы решили начать работу с геномом бородатой агамы в прошлом году, поскольку это был Год Дракона в Китае. Полученные две эталонные сборки геномов от противоположных полов и с использованием разных технологий, действительно дополняют друг друга. Я в восторге от того, что оба генома подчеркивают ключевую роль сигнальной системы AMH в определении пола у этого вида", — сказал Цие Ли.

Сравнение: системы определения пола у разных животных

Группа животных Механизм Ключевые гены Млекопитающие XY/XX Sry Птицы ZZ/ZW Dmrt1 Рептилии (агамы) ZZ/ZW + температура Amh, AMHR2 (кандидаты)

Практическая ценность открытия

Открытие генов Amh и AMHR2 даёт возможность лучше понять механизмы эволюции пола. Оно также может помочь в селекции рептилий для сохранения редких видов и расширить знания о том, как факторы окружающей среды влияют на развитие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : полагать, что у всех рептилий пол определяется только температурой.

Последствие : недооценка генетической роли.

Альтернатива : учитывать и генетические, и экологические факторы.

Ошибка : считать, что у рептилий есть универсальный ген, как у млекопитающих.

Последствие : неправильные выводы в исследованиях.

Альтернатива : изучение индивидуальных механизмов у разных видов.

Ошибка: думать, что температура полностью меняет хромосомный пол.

Последствие: искажение понимания биологии.

Альтернатива: рассматривать её как фактор переключения, а не замены.

А что если климат будет меняться?

Изменение глобальной температуры может привести к смещению соотношения полов у бородатых агам. Например, в условиях потепления риск увеличения числа самок может сказаться на стабильности популяций. Это ещё один аргумент в пользу изучения роли генов, которые могут компенсировать воздействие среды.

Плюсы и минусы системы

Плюсы Минусы Гибкость в формировании пола Уязвимость к изменениям климата Возможность адаптации популяции Риск дисбаланса полов Уникальная модель для науки Сложность в прогнозировании потомства Новые перспективы для исследований Недостаток знаний о генах у других видов

FAQ

Можно ли предсказать пол агамы по яйцу?

Только частично: хромосомы задают базу, но температура инкубации способна изменить исход.

Есть ли аналоги у других животных?

Да, температурное влияние встречается у крокодилов и черепах, но у них нет такого подтверждённого набора генов.

Зачем изучать пол у ящериц?

Это помогает понять эволюцию, сохранить биоразнообразие и раскрыть универсальные принципы биологии.

Мифы и правда

Миф : только хромосомы определяют пол у всех животных.

Правда : у многих рептилий ключевую роль играет температура.

Миф : у всех видов есть единый главный ген.

Правда : пока подтверждено только для отдельных групп (например, Sry у млекопитающих).

Миф: самцы ZZ всегда остаются самцами.

Правда: при высоких температурах такие особи могут стать самками.

Сон и психология

Для агам, как и для большинства рептилий, качество сна напрямую связано с температурой среды. Учёные отмечают, что при стабильных условиях сон рептилий становится более ритмичным, что влияет и на успешное развитие эмбрионов.

