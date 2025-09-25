Дракон с двойной тайной пола: учёные нашли уникальные гены, управляющие рождением самцов
Бородатые агамы (Pogona vitticeps) — одна из самых популярных ящериц среди террариумистов. Но для науки они интересны не только внешностью и поведением. Эти рептилии обладают необычной системой формирования пола, в которой переплетаются генетические и экологические факторы. Новое исследование показало: у агам есть ключевые гены, отвечающие за развитие самцов, что делает их уникальной моделью для изучения эволюции пола.
Как формируется пол у агам
У большинства животных пол определяется исключительно хромосомами. Но у бородатых агам этот процесс сложнее: при высоких температурах инкубации яйца ящерица с мужским набором хромосом (ZZ) может превратиться в самку. Таким образом, экология напрямую влияет на то, каким будет пол будущего потомства.
Как и у птиц, у самок агам набор хромосом ZW, а у самцов — ZZ.
Новое открытие
Учёные впервые нашли на половых хромосомах агам гены, которые могут выступать главными регуляторами пола. Речь идёт о гене Amh и его рецепторе AMHR2. У самцов ZZ они присутствуют в двух копиях, а у самок ZW — только в одной.
Руководитель исследования, учёный из Пекина Цие Ли, пояснил выбор объекта:
"Мы решили начать работу с геномом бородатой агамы в прошлом году, поскольку это был Год Дракона в Китае. Полученные две эталонные сборки геномов от противоположных полов и с использованием разных технологий, действительно дополняют друг друга. Я в восторге от того, что оба генома подчеркивают ключевую роль сигнальной системы AMH в определении пола у этого вида", — сказал Цие Ли.
Сравнение: системы определения пола у разных животных
|Группа животных
|Механизм
|Ключевые гены
|Млекопитающие
|XY/XX
|Sry
|Птицы
|ZZ/ZW
|Dmrt1
|Рептилии (агамы)
|ZZ/ZW + температура
|Amh, AMHR2 (кандидаты)
Практическая ценность открытия
Открытие генов Amh и AMHR2 даёт возможность лучше понять механизмы эволюции пола. Оно также может помочь в селекции рептилий для сохранения редких видов и расширить знания о том, как факторы окружающей среды влияют на развитие.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагать, что у всех рептилий пол определяется только температурой.
Последствие: недооценка генетической роли.
Альтернатива: учитывать и генетические, и экологические факторы.
-
Ошибка: считать, что у рептилий есть универсальный ген, как у млекопитающих.
Последствие: неправильные выводы в исследованиях.
Альтернатива: изучение индивидуальных механизмов у разных видов.
-
Ошибка: думать, что температура полностью меняет хромосомный пол.
Последствие: искажение понимания биологии.
Альтернатива: рассматривать её как фактор переключения, а не замены.
А что если климат будет меняться?
Изменение глобальной температуры может привести к смещению соотношения полов у бородатых агам. Например, в условиях потепления риск увеличения числа самок может сказаться на стабильности популяций. Это ещё один аргумент в пользу изучения роли генов, которые могут компенсировать воздействие среды.
Плюсы и минусы системы
|Плюсы
|Минусы
|Гибкость в формировании пола
|Уязвимость к изменениям климата
|Возможность адаптации популяции
|Риск дисбаланса полов
|Уникальная модель для науки
|Сложность в прогнозировании потомства
|Новые перспективы для исследований
|Недостаток знаний о генах у других видов
FAQ
Можно ли предсказать пол агамы по яйцу?
Только частично: хромосомы задают базу, но температура инкубации способна изменить исход.
Есть ли аналоги у других животных?
Да, температурное влияние встречается у крокодилов и черепах, но у них нет такого подтверждённого набора генов.
Зачем изучать пол у ящериц?
Это помогает понять эволюцию, сохранить биоразнообразие и раскрыть универсальные принципы биологии.
Мифы и правда
-
Миф: только хромосомы определяют пол у всех животных.
Правда: у многих рептилий ключевую роль играет температура.
-
Миф: у всех видов есть единый главный ген.
Правда: пока подтверждено только для отдельных групп (например, Sry у млекопитающих).
-
Миф: самцы ZZ всегда остаются самцами.
Правда: при высоких температурах такие особи могут стать самками.
Сон и психология
Для агам, как и для большинства рептилий, качество сна напрямую связано с температурой среды. Учёные отмечают, что при стабильных условиях сон рептилий становится более ритмичным, что влияет и на успешное развитие эмбрионов.
Три интересных факта
-
Бородатые агамы могут менять окраску бороды, используя её как сигнал общения и защиты.
-
Ученые считают, что температура — один из древнейших механизмов определения пола у позвоночных.
-
В террариумах агамы живут до 15 лет, что делает их ценными объектами для долгосрочных наблюдений.
