Масштабная проверка в Пензе: 11 человек направили в военкомат

В городе провели масштабную проверку, направленную на выявление граждан, уклоняющихся от прохождения военной службы.

Как проходил рейд

Сотрудники Росгвардии, ГАИ и военно-следственного управления выставили посты в центре Пензы и на основных выездах из города.

"Дорожно-патрульная служба контролировала соблюдение правил как водителями, так и пешеходами. Военные следователи и росгвардейцы проводили проверку документов у автовладельцев, уделяя особое внимание наличию российского гражданства и военных билетов", — сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Результаты

остановлено 65 автомобилей,

11 человек направлены в военкомат для постановки на учёт.

По словам военных следователей, самой распространённой причиной неявки в военкомат остаётся сознательное уклонение от призыва.

Что дальше

В Росгвардии подчеркнули, что подобные рейды будут проводиться и в дальнейшем.