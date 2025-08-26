Масштабная проверка в Пензе: 11 человек направили в военкомат
В городе провели масштабную проверку, направленную на выявление граждан, уклоняющихся от прохождения военной службы.
Как проходил рейд
Сотрудники Росгвардии, ГАИ и военно-следственного управления выставили посты в центре Пензы и на основных выездах из города.
"Дорожно-патрульная служба контролировала соблюдение правил как водителями, так и пешеходами. Военные следователи и росгвардейцы проводили проверку документов у автовладельцев, уделяя особое внимание наличию российского гражданства и военных билетов", — сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Результаты
- остановлено 65 автомобилей,
- 11 человек направлены в военкомат для постановки на учёт.
По словам военных следователей, самой распространённой причиной неявки в военкомат остаётся сознательное уклонение от призыва.
Что дальше
В Росгвардии подчеркнули, что подобные рейды будут проводиться и в дальнейшем.
