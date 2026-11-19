Специалисты ФГБУ «Всероссийский государственный научно-исследовательский институт ветеринарной фармакологии, токсикологии и безопасности качества кормов» (ВГНКИ) проводят исследование ветеринарных препаратов на основе доксициклина в форме порошков для перорального применения. Целью работы является определение динамики выведения действующего вещества из тканей животных после завершения курса терапии.

Методологическая основа проекта базируется на анализе отечественных и зарубежных научных публикаций, что позволило сформировать перечень репрезентативных препаратов и разработать программу экспериментов в соответствии с международными рекомендациями. Практическая часть исследования реализуется на базе опытно-производственного хозяйства «Манихино», где уже произведен отбор необходимых биологических образцов.

Методы анализа и верификация сроков выдержки

Для определения точного количественного содержания остатков антибиотика в пробах применяется метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ВЭЖХ-МС/МС). Данная методика разработана непосредственно в ФГНКИ и обеспечивает высокую точность измерений.

Полученные данные позволят сопоставить фактическую скорость очищения организма животных с установленными нормативными требованиями. Результатом исследования станет вывод о том, соответствуют ли текущие сроки предубойной выдержки реальным показателям выведения доксициклина или требуют актуализации.

Итоговые измерения позволят установить связь между конкретным звеном контроля безопасности — периодом выведения препарата — и фактическим содержанием остаточных веществ в продукции животноводства.