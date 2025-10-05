Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Поза "Собака мордой вниз"
Поза "Собака мордой вниз"
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Поза, в которой раскрывается парадокс йоги: сила и расслабление одновременно

Адхо Мукха Шванасана помогает растянуть мышцы ног и улучшить осанку

Поза "собака мордой вниз", или Адхо Мукха Шванасана, — одна из самых узнаваемых асан в йоге. Её включают в базовые комплексы, и с ней знакомятся практически все, кто впервые приходит на занятие. Она кажется простой: не нужно сложного баланса или серьёзной силы, но на деле требует хорошей подвижности и внимательности к деталям. Именно это сочетание делает её универсальной и полезной.

Чем полезна поза

Регулярное выполнение укрепляет руки, переднюю поверхность бёдер, мышцы пресса и верх спины. Одновременно идёт мягкая, но глубокая растяжка задней поверхности бёдер, голеней, плеч и груди. За счёт вытяжения позвоночника снижается давление на межпозвоночные диски, спина отдыхает, уменьшается напряжение. Для тех, кто много сидит за компьютером, это один из самых доступных способов снять усталость и улучшить осанку.

Когда стоит воздержаться

Йога — это практика осознанности, и есть состояния, при которых лучше пропустить позу или выбрать альтернативу. "Собаку мордой вниз" не рекомендуют при туннельном синдроме запястья, высоком давлении, головных болях, диарее, в третьем триместре беременности. Также асана противопоказана после операций на костях и при отслоении сетчатки. В таких случаях стоит обсудить нагрузку с врачом или инструктором.

Советы шаг за шагом

Чтобы поза была доступнее, полезно подготовить тело с помощью простых асан и инвентаря.

  • Прямой угол у стены. Встаньте шагом от стены, наклоните корпус до параллели с полом и вытяните руки вперёд. Сохраняйте ладони на поверхности, удлиняйте позвоночник.

  • Уттанасана с согнутыми коленями. Из положения стоя мягко наклонитесь вперёд, колени слегка согнуты, руки — на полу или блоках. Это снимает нагрузку со спины и растягивает заднюю часть ног.

  • Собака мордой вниз на блоках. Опора под руки помогает избежать чрезмерного натяжения в подколенных сухожилиях.

Такое "разогревочное меню" за 1-2 недели сделает выполнение классической позы комфортнее.

Как правильно выполнять

  1. Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, колени на ширине бёдер.

  2. Подверните пальцы ног, упритесь в коврик.

  3. Со вдохом поднимите таз вверх, выпрямите руки и спину.

  4. С выдохом стремитесь пятками к полу, но не округляйте спину.

  5. Тянитесь тазом назад и вверх, плечи разворачивайте наружу, лопатки раздвигайте.

  6. Шея остаётся продолжением позвоночника, взгляд направлен вниз.

Оптимальное время удержания — 30-60 секунд. Главное — стабильная, вытянутая спина, а не постановка пяток на пол.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Сильный прогиб в плечах → перегрузка суставов и дискомфорт → держите голову на линии с руками, давите ладонями в коврик.

  • Округление спины ради пяток на полу → напряжение в пояснице и травмоопасная техника → согните колени, приподнимите пятки, оставьте спину прямой.

  • Напряжение шеи → головная боль и сжатие мышц → расслабьте шею, смотрите в пол, не задирайте голову.

А что если усложнить?

Когда классический вариант освоен, можно переходить к вариациям:

  • опора на одну руку с захватом голени;

  • скручивание корпуса с касанием противоположной стопы;

  • подъём одной ноги вверх (вариант "трёхногая собака");

  • подъём ноги с разворотом таза для глубокой растяжки боковой линии.

Эти варианты развивают силу и гибкость, но вводить их стоит постепенно.

FAQ

Можно ли делать позу каждый день?
Да, её допустимо выполнять хоть утром, хоть в перерывах между делами. Даже короткая практика снижает напряжение.

Нужен ли коврик для йоги?
Желательно. На скользкой поверхности поза теряет стабильность, а коврик даёт сцепление и безопасность.

Что лучше: блоки или ремень?
Для этой асаны полезнее блоки — они снижают нагрузку на плечи и ноги. Ремень больше подходит для растяжки в других позах.

Мифы и правда

  • Миф: "Пятки обязательно должны касаться пола".

  • Правда: цель — прямая спина, а пятки могут оставаться в воздухе.

  • Миф: "Поза подходит всем без ограничений".

  • Правда: есть противопоказания, особенно при проблемах со зрением или давлении.

  • Миф: "Это поза отдыха".

  • Правда: она требует концентрации и сил, хотя может использоваться как промежуточная для расслабления спины.

Исторический контекст

Название "Адхо Мукха Шванасана" пришло из санскрита: "адхо" — вниз, "мукха" — лицо, "шван" — собака. В традиции хатха-йоги поза символизирует покой и бдительность, объединяет в себе силу и расслабление. Её описание встречается в текстах XX века, когда асаны начали систематизировать и распространять по миру как часть фитнес-культуры.

Интересные факты

  • Эта асана встречается почти в каждом комплексе виньяса-йоги и считается позой-переходом.

  • Поза часто используется для "снятия паузы" во время практики, чтобы восстановить дыхание.

  • В спортивной медицине её рекомендуют как профилактику сутулости у офисных работников.

Поза "собака мордой вниз" остаётся универсальным инструментом йоги, который помогает укрепить тело, восстановить силы и найти баланс между напряжением и расслаблением.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Приседания, выпады и тяга гантелей: программа для сжигания жира и укрепления мышц сегодня в 8:50
Силу, выносливость и жиросжигание объединили в одном комплексе — результат удивляет

Эффективная функциональная программа с гантелями, которая поможет сжечь жир, укрепить мышцы и развить выносливость без посещения зала.

Читать полностью » Тренировка EMOM со скакалкой: подъёмы на трицепс, перепрыгивания и упражнения на пресс сегодня в 8:10
Скакалка против спортзала: маленькая верёвка заменяет дорогие тренажёры

Пять упражнений, таймер и скакалка — простая схема, которая превращает обычное занятие в мощную кардиотренировку с элементами силовой нагрузки.

Читать полностью » 20-минутная интервальная тренировка: отжимания, повороты корпуса и червь с разворотом сегодня в 7:50
Интервалы, от которых сердце благодарит, а мышцы не просят пощады

Пятиступенчатая интервальная тренировка, которая сочетает высокую и среднюю интенсивность, помогает сжечь калории и развивает выносливость.

Читать полностью » Алекс Лоренц составил тренировку с планкой, обратной планкой и подъёмом ног для всего тела сегодня в 7:10
Всего 7 движений — и мышцы работают так, будто вы провели час с тренером

Семь упражнений от Алекса Лоренца помогут задействовать все основные мышцы и улучшить форму без тренажёров и спортзала.

Читать полностью » Комплекс с отжиманиями, прыжками и позой дельфина развивает силу, баланс и гибкость сегодня в 6:50
Короткая тренировка, которая обманет мозг и ускорит сжигание калорий

Три движения, которые заменят полноценное занятие в зале, укрепят мышцы, улучшат баланс и подарят заряд бодрости на день.

Читать полностью » Комплекс упражнений с мини-резинкой: выпады, планка и приседания сегодня в 6:10
Секрет тренировки, который помещается в карман спортивной сумки

Лёгкая резинка может заменить целый тренажёрный зал. Узнайте, как прокачать силу и выносливость с помощью простого эспандера.

Читать полностью » Сведение лопаток и лодочка: 5-минутный комплекс для укрепления спины и плеч сегодня в 5:50
Пять минут, которые выпрямят спину: неожиданный способ вернуть лёгкость телу

Пяти минут достаточно, чтобы снять зажимы и вернуть лёгкость плечам. Этот короткий комплекс помогает расслабить спину и укрепить мышцы без оборудования.

Читать полностью » Тренеры: упражнения с мини-эспандером активнее включают ягодицы и бёдра сегодня в 5:10
Маленькая резинка, большие результаты: почему фитнес уже не тот без эспандеров

Мини-эспандеры меняют представление о домашних тренировках: они добавляют нагрузку, развивают силу и помогают задействовать даже глубокие мышцы.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Perplexity поглощает Visual Electric: сервис закроется через 90 дней
Питомцы
Собаки могут чувствовать повреждения кожи на ногах
Красота и здоровье
Семена тыквы признаны лидером по содержанию магния
Садоводство
Компост из растительных отходов улучшает структуру почвы и повышает урожайность — советы агрономов
Туризм
Тейлор Свифт вызвала всплеск интереса к итальянскому курорту Портофино после выхода новой песни
Красота и здоровье
Учёные: рыба на ужин улучшает сон и снижает уровень тревожности
Туризм
Станица Старочеркасская сохраняет традиции донского казачества и привлекает туристов из всей страны
Технологии
Исследователи цифровых трендов отметили рост интереса молодёжи к стационарным телефонам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet