Александр Александров Опубликована сегодня в 11:27

Ошибка хозяек:: как постирать пуховик и мембрану и не испортить утеплитель

Эксперты объясняют, как правильно стирать пуховики и мембранные куртки

Пуховики и мембранные куртки — вещи, которые мы носим каждый день в холодное время года. Но уход за ними вызывает вопросы: как постирать, чтобы утеплитель не сбился и одежда сохранила форму? Простые правила помогают сохранить любимую куртку на долгие годы.

Средство для стирки

Для пуховиков и мембран лучше использовать жидкие средства для деликатных тканей. Порошок не полностью вымывается и может оставить белые разводы, а кондиционер для белья разрушает структуру мембраны.

Правильный режим

  • деликатная стирка или специальный режим "пуховик";
  • температура не выше 30 °C;
  • отжим минимальный или без него, чтобы не повредить утеплитель;
  • дополнительное полоскание — меньше разводов на ткани.

Секреты сушки

  • куртку лучше сушить в горизонтальном положении или развесив на плечиках;
  • при сушке в машинке можно использовать теннисные мячи — они не дают пуху
  • сбиваться в комки;
  • сушить вдали от батарей и прямого солнца, чтобы не испортить ткань.

Особенности мембранных тканей

Мембрана теряет свойства, если использовать кондиционер или отбеливатель. Для стирки таких курток подходят только мягкие гели. Также важно тщательно выполаскивать средство, чтобы не закупорить поры мембраны.

Когда лучше химчистка

Если пуховик очень объёмный или сильно загрязнён, лучше отдать его в химчистку. Особенно это касается дорогих брендовых моделей.

Пуховики и мембранные куртки можно стирать дома, если соблюдать правила: мягкое средство, деликатный режим, дополнительное полоскание и правильная сушка. Тогда утеплитель не потеряет форму, а одежда прослужит долго и останется как новая.

