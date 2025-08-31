Обычная стирка превращает пуховик в тряпку: как хозяева губят вещи сами

Можно ли вернуть свежесть зимней куртке без химчистки? Да, и это вполне реально. Главное — следовать простым правилам: выбрать подходящий режим стирки, использовать правильное средство и не испортить наполнитель.

Что такое настоящий пуховик

Здесь речь идёт только о куртках с натуральным наполнителем — утиным, гусиным или гагачьим пухом. Чтобы одежда держала форму, к пуху добавляют немного пера.

"Как осетрина бывает только первой свежести, так и пух бывает только натуральный: утиный, гусиный или более дорогой — гагачий. В зависимости от стоимости вещи в наполнитель добавляют немного пера, которое уравновешивает пух. Если пуха в составе 50% и менее, то это уже синтетическая вещь", — поясняет заместитель генерального директора Инновационного научно-производственного центра текстильной и лёгкой промышленности Людмила Куприк.

Куртка с большим количеством пера будет хуже греть, а жёсткие стержни со временем начнут пробиваться наружу.

Можно ли стирать пуховик в машине

Перед стиркой внимательно изучите ярлык. Если ткань куртки мембранная или покрыта специальным напылением, стирка может быть противопоказана. Разрешающий значок — тазик с температурой (обычно до 30 °С).

Нежелательно стирать пуховики с декоративными вставками или фурнитурой: такие вещи лучше сдавать в химчистку. Также проверьте целостность швов — при повреждениях наполнитель может выйти наружу.

Подготовка куртки к стирке

Эксперты советуют стирать пуховики только в машинке, а не вручную: мокрая куртка становится очень тяжёлой, и вы не сможете её как следует прополоскать.

Снимите съёмные детали (капюшон, меховой воротник, манжеты). Проверьте карманы. Обработайте пятна заранее — чаще всего это манжеты, воротник, места возле карманов. Используйте спрей-пятновыводитель и дайте подействовать 5-10 минут. Не применяйте карандаши и гели для пятен: они проникают глубоко и портят наполнитель. Куртку лучше стирать в специальном мешке, добавив внутрь теннисные мячики (4-6 штук) или резиновые шарики — они помогут пуху не сбиваться.

Чем стирать и какой режим выбрать

Для пуховика подходят только жидкие средства: гель, капсулы или специальные шампуни для пуховых изделий. Порошок оставляет разводы и может склеить пух.

Нельзя добавлять кондиционер — он оставляет на ткани плёнку, из-за которой пух сваливается в комки.

Если в вашей машине нет программы "пуховик", выбирайте "синтетику" или "спортивную одежду": температура до 30 °С, отжим 800-1000 оборотов.

"Мы проверяли на практике: на 400 оборотах пуховик остаётся влажным. Только при 800-1000 оборотах реально удалить всю воду и средство", — отмечают специалисты.

Важно: деликатная стирка не подходит, она не обеспечит нужного отжима.

Как сушить пуховик правильно

После стирки пуховик нельзя вешать на плечики — наполнитель стечёт вниз.

Разложите куртку горизонтально. Периодически встряхивайте, чтобы пух равномерно расправлялся. Не используйте сушильную машину — перегрев испортит вещь. Комочки пуха после стирки — это нормально. Они расходятся при правильной сушке.

Главное помнить

Чтобы пуховик остался тёплым и прослужил долго: