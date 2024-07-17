Во вторник американский индекс Dow Jones Industrial Average зафиксировал максимальный рост за последние 13 месяцев, увеличившись на 1,9% и второй день подряд обновив исторический максимум.
Министерство торговли США сообщило о стабильности розничных продаж в июне по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижения на 0,4%. Майские данные были пересмотрены в сторону увеличения с 0,1% до 0,3%.
Индекс цен на импортируемые товары и услуги в июне остался неизменным, вопреки ожиданиям экспертов, предполагавших рост на 0,2%. Стоимость импортного топлива снизилась впервые с декабря 2023 года.
Bank of America и Morgan Stanley также порадовали инвесторов, представив финансовые результаты выше прогнозов. Их акции выросли на 5,4% и 0,9% соответственно.
Среди других компаний, показавших рост, были Caterpillar, Boeing, Home Depot, Tesla, IBM, Apple и Amazon.
Однако не все компании продемонстрировали положительную динамику. Акции Charles Schwab обрушились на 10,2% из-за сокращения депозитов и неудовлетворительных финансовых показателей. Также снизились котировки Merck & Co., Microsoft, Intel, Chevron, Micron Technology, Super Micro Computer и EQT Corp.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 742,76 пункта (1,85%) до 40954,48 пункта. S&P 500 увеличился на 35,98 пункта (0,64%) до 5667,2 пункта. Nasdaq Composite поднялся на 36,77 пункта (0,2%) до 18509,34 пункта.
Фото: From Wikimedia Commons/ TomasEE (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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