Жена ругается с мужем
© freepik is licensed under public domain
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:11

Одна деталь в разговоре выдает обманщика: как распознать попытку манипуляции

Даже мимолетное внутреннее сомнение может быть сигналом, что человеку не стоит доверять, отметила психолог, кандидат социологических наук, директор психологического центра "Личность" Людмила Полянова. О признаках недобросовестного поведения она рассказала в комментарии NewsInfo.

Полянова пояснила, что один из самых тревожных признаков недоверия связан с попыткой лишить человека времени на обдумывание решения.

"Если вас торопят, значит это мошенничество, когда нас ставят перед быстрым выбором, не оставляя возможности подумать. Надо сейчас купить две, завтра будет поздно. За квартиру надо что-то такое оставить, суперусловия и так далее", — отметила психолог.

Эксперт также обратила внимание на внутренние ощущения, которые возникают при общении с сомнительным, не заслуживающим доверия человеком. Она подчеркнула, что даже неосознанный дискомфорт не появляется случайно и часто связан с работой защитных механизмов психики.

"У нас в мозге есть центр, как скорая помощь или МЧС. Когда человек собирается совершить неблаговидный поступок или понимает, что с ним как-то не очень корректно обходятся, идет возбуждение в этом центре, как будто включается сигнальная лампочка, мы начинаем чувствовать дискомфорт и беспокойство", — пояснила Полянова.

По словам специалиста, если подобный сигнал уже появился, лучше не игнорировать его и отказаться от рискованных решений, даже если логически все выглядит безопасно.

