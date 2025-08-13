Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Беспилотное такси и машина сопровождения
Беспилотное такси и машина сопровождения
© commons.wikimedia.org by A.Morgunovskaya is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:36

Будущее без руля уже здесь, но мы не готовы: страх перед машиной — это страх перед собой

Автопилот безопаснее человека, но вызывает тревогу — объяснение экспертов

Автопилоты становятся всё более распространенными, но при этом большинство людей всё ещё предпочитают доверять вождению человеку — даже если он держит в одной руке телефон, а в другой чашку кофе. Почему так? Почему технологии вызывают у нас страх, несмотря на их очевидные преимущества? Давайте разберемся.

Иллюзия контроля и страх потери агентности

Многие боятся автопилота не потому, что он может ошибиться (по статистике, он делает это реже, чем большинство водителей), а потому что теряют контроль. Вождение — это не просто навигация по дороге; это часть нашей идентичности. Когда мы за рулем, мы ощущаем, что контролируем ситуацию. Мы "пилоты", а не "пассажиры".

Когда управление переходит к машине, наш мозг воспринимает это как потерю контроля. Даже если мы можем в любой момент взять управление обратно, это уже не будет тот же опыт, что и вождение в привычном смысле. Мы становимся пассажирами, и это пугает.

Человеческая неидеальность: мы прощаем ошибки

Каждый день мы видим, как люди на дороге делают ошибки: они разговаривают по телефону, едят за рулем, курят или не пристегиваются. И в большинстве случаев мы прощаем это. Мы привыкли к человеческой неидеальности и доверяем людям, потому что они "чувствуют" ситуацию.

Однако, когда автопилот делает что-то не так — например, перестраивается позднее, чем мы бы хотели, — возникает паника. Мы не видим эмоций, не чувствуем того самого "человечности" в его действиях, а это вызывает тревогу. В нашем сознании машина должна быть идеальной, но без эмоций, и это сложно воспринимать.

Технологии без эмоций: слишком холодные для доверия

Автопилот работает по строгому алгоритму. Он не устает, не отвлекается, не нарушает правила, и это делает его безопасным. Но именно отсутствие эмоций и человечности вызывает дискомфорт. Если бы человек в аналогичной ситуации проявил эмоции, мы бы почувствовали: "Он тоже переживает, как и я". А вот машина, совершив маневр, остается молчаливой, и эта тишина лишь усиливает наше недоверие.

Понимая это, автопроизводители начинают адаптировать технологии. Tesla, например, визуализирует всё, что "видит" автопилот — пешеходов, светофоры, разметку. Это не просто элемент дизайна, а способ снять тревогу у водителя: "Я вижу, что машина видит".

Почему мы боимся технологий?

Возможно, всё дело не в автопилотах, а в нас самих. Пока мы не научимся принимать, что технологии могут быть умнее, но не обязаны быть похожими на человека, мы будем бояться их. Когда наступит время, мы забудем об этом страхе, сядем в беспилотник, и просто поедем — без тревоги и иллюзии контроля.

Вывод

Скорее всего, в будущем мы начнем доверять автопилотам не потому, что они будут вести себя как люди, а потому, что они станут еще более безопасными и предсказуемыми. И, возможно, когда-то мы будем с меньшим доверием относиться к водителям с кофе в руке, чем к машинам, которые могут нас довезти до места назначения с полной уверенностью в безопасности.

