Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
© fc-zenit.ru by Анна Майер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:34

Российский паспорт не помешал: Сантос на пути в команду Бразилии

Дуглас Сантос получил вызов в сборную Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира-2026

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос, недавно получивший российский паспорт, вошёл в расширенный список сборной Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира-2026 против Чили и Боливии.

Реакция руководства

Исполнительный директор национальной команды Родриго Каэтану в комментарии РИА Новости подчеркнул:

"Его включение в расширенный состав означает, что он вызван в сборную Бразилии как бразилец".

По словам функционера, пока это всё, что можно сообщить на данный момент.

Возможные последствия для "Зенита"

Если Сантос выйдет на поле в официальных матчах за Бразилию, то в чемпионате России он будет считаться легионером. Это может повлиять на стратегию "Зенита" по формированию заявки и ротации состава.

Контекст

Информация о вызове футболиста появилась 25 августа. Для самого игрока это шанс закрепиться в национальной команде, а для российского чемпионата — пример того, как быстро могут меняться статусы игроков с двойным гражданством.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Натан Холладэй: физические упражнения при синдроме хронической усталости могут быть опасны сегодня в 6:50

Усталость, которая ломает жизнь: болезнь, от которой нельзя отдохнуть

Синдром хронической усталости может сделать даже лёгкую уборку непосильной. Как тренироваться при ME/CFS так, чтобы не навредить себе?

Читать полностью » Четыре упражнения для спины и шеи после сна назвал физиотерапевт Сэмюэл Чан сегодня в 6:10

Утренняя скованность исчезает за 3 минуты: приём, о котором молчат фитнес-инструкторы

Утренняя скованность в спине и шее — проблема миллионов людей. Есть 4 простых упражнения, которые можно сделать, не вставая с постели.

Читать полностью » Упражнения для укрепления ягодиц и квадрицепсов рекомендовали врачи сегодня в 4:50

Секрет нижней части тела: одна тренировка меняет походку и скорость

Почему день ног нельзя пропускать? Ягодицы, квадрицепсы и даже икры влияют на силу, выносливость и здоровье суставов — узнайте, как тренировать их правильно.

Читать полностью » Тренер NASM Джош Хоноре предложил комплекс 10х10 для тренировки рук и всего тела сегодня в 5:10

10 движений, которые меняют всё: программа для тех, кто хочет больше, чем просто мышцы

Узнайте, как комплекс "10х10" прокачивает не только бицепсы и трицепсы, но и всё тело — от кора до ягодиц, улучшая силу и координацию.

Читать полностью » Упражнение мертвый жучок укрепляет кор и снижает боли в пояснице — тренер Селестина Аталия сегодня в 4:50

Упражнение из физиотерапии, которое тихо спасает спину миллионам офисных работников

На первый взгляд "мертвый жучок" кажется простым движением, но именно в нём скрывается ключ к сильному прессу, здоровой осанке и защите спины.

Читать полностью » Как выполнять адаптированный комплекс DT с гантелями — советы тренеров сегодня в 4:15

Эти 27 движений с гантелями сводят с ума даже профи

Адаптированный вариант "геройской" тренировки DT с гантелями: интенсивный комплекс за 10 минут с вариантами для профи и новичков.

Читать полностью » Тренер Каролина Араухо назвала 20-минутную дроп-сет тренировку для ягодиц с гантелями сегодня в 4:10

Простая гантель превращает домашнюю тренировку в секретное оружие для тела

Хотите удивить своё тело и увидеть быстрый результат? Попробуйте 20-минутную тренировку ягодиц с дроп-сетами — простой способ выйти на новый уровень.

Читать полностью » Физиотерапевт Самуэль Чан объяснил, почему планка эффективнее скручиваний для пресса сегодня в 3:50

Пресс исчезает: одно упражнение делает мышцы бесполезными

Почему сотни скручиваний не делают пресс рельефным, а планка становится эффективнее и безопаснее? Разбираем мифы и показываем лучшие варианты упражнения.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Лазерное открытие: как новые технологии изменят наши представления об океанах
Красота и здоровье

Ученые Росбиотеха создали хлеб, способный укрепить сосуды и улучшить пищеварение
Культура и шоу-бизнес

Семья переселила Брюса Уиллиса в отдельный дом под круглосуточный уход врачей
Дом

Как выбрать матрас для здорового сна: основные критерии
Питомцы

Зоологи объяснили, почему котята легко взбираются на дерево, но не могут слезть
ДФО

Сахалин тонет: мощный циклон вызвал масштабное наводнение – село отрезано от мира
Еда

Как приготовить рулет из печенья без выпечки: рецепт от кулинарного эксперта
Туризм

Закон о чистоте пива 1516 года: почему немецкое пиво считается лучшим в мире
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru