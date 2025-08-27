Российский паспорт не помешал: Сантос на пути в команду Бразилии

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос, недавно получивший российский паспорт, вошёл в расширенный список сборной Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира-2026 против Чили и Боливии.

Реакция руководства

Исполнительный директор национальной команды Родриго Каэтану в комментарии РИА Новости подчеркнул:

"Его включение в расширенный состав означает, что он вызван в сборную Бразилии как бразилец".

По словам функционера, пока это всё, что можно сообщить на данный момент.

Возможные последствия для "Зенита"

Если Сантос выйдет на поле в официальных матчах за Бразилию, то в чемпионате России он будет считаться легионером. Это может повлиять на стратегию "Зенита" по формированию заявки и ротации состава.

Контекст

Информация о вызове футболиста появилась 25 августа. Для самого игрока это шанс закрепиться в национальной команде, а для российского чемпионата — пример того, как быстро могут меняться статусы игроков с двойным гражданством.