© Openverse by kl.fitness is licensed under CC BY 2.0
Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

Что происходит с телом, если добавить вторую гирю в привычный комплекс

Тренеры по фитнесу назвали оптимальный вес гирь для начинающих в двойных упражнениях

Представьте: всего два гири по 8-12 кг способны полностью изменить ваш тренировочный процесс, сделав его мощнее и эффективнее. Если вы уже уверенно занимаетесь с одной гирей, пора попробовать следующий уровень — 20-минутную программу с двумя снарядами. Это не просто усложнение, а шаг к равномерному росту силы и мышц.

Почему стоит перейти на две гири

Работа с одной гирей отлично развивает баланс и одностороннюю силу, но использование двух создает совершенно другое ощущение нагрузки. Организм учится работать симметрично, мышцы растут равномерно, а асимметрия в силе постепенно уходит. И хотя общий вес остаётся тем же, что и при одиночной работе, тело ощущает его совершенно иначе.

Для новичков оптимальный выбор — гири весом 8-12 кг. Это позволяет прочувствовать технику и постепенно увеличить интенсивность без риска перегрузки.

Основная программа на 20 минут

Комплекс включает четыре упражнения, каждое из которых выполняется в 3 подхода:

Крестовый выпад и присед с гирями

  • Держите гири у плеч в позиции фронт-рак.
  • Отводите ногу назад и в сторону, опускаясь в "реверанс".
  • Вернитесь в исходное положение и выполните присед.

Совет: если упражнение быстро утомляет, разделите его на два — сначала только выпады, затем только приседы.

Поза "лодка" с жимом вверх

  • Сядьте, слегка отклонитесь назад, поднимите ноги в воздух.
  • Держа гири у плеч, выжимайте их вверх, удерживая корпус в статике.

Совет: для упрощения оставьте ноги на полу или уберите жим, сосредоточившись на удержании позы.

Становая тяга и подрыв (clean)

  • Поставьте гири между стопами, наклонитесь с прямой спиной.
  • Поднимите снаряды, напрягая ягодицы.
  • Из той же позиции выполните подрыв, заведя гири на плечи.

Совет: сначала отработайте подрыв с одной гирей, затем переходите к двум.

Горилла-роу (альтернативная тяга)

  • Встаньте в позицию становой тяги, держа гири.
  • Поднимайте поочередно каждую гирю к рёбрам, удерживая корпус стабильным.
  • Работайте без рывков, концентрируясь на мышцах спины.

Жим с шагом

  • Гири у плеч, корпус прямо.
  • Одновременно с жимом одной гири сделайте шаг вперёд и поверните корпус в сторону.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.

Совет: если тяжело — делайте жим сидя поочередно.

Дополнительные факты

  • Тренировки с гирями были частью военной подготовки ещё в XIX веке в России.
  • Двойная работа с гирями активнее нагружает сердечно-сосудистую систему, поэтому программа полезна не только для силы, но и для выносливости.
  • Исследования показывают, что упражнения с гирями позволяют сжечь до 20 калорий в минуту — почти как интенсивный бег.

Эта программа подойдёт тем, кто хочет повысить интенсивность без лишней сложности. Главное — начинать с небольшого веса и постепенно наращивать нагрузку.

