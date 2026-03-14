Цифровая проверка против обмана: как за пару минут найти лишние строки в счетах за жилье

Жители многоквартирных домов зачастую сталкиваются с двойной оплатой услуг за обслуживание запирающих устройств. 14 марта 2026 года эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь разъяснил, как выявить незаконные начисления в квитанциях. Специалист указал на возможность дистанционной проверки через государственные информационные системы. Нарушение правил управляющими организациями влечет за собой административную ответственность и штрафные санкции, пишет агентство "Прайм"

Как выявить двойные начисления

Чтобы понять, законно ли взимается плата за домофон отдельной строкой, необходимо обратиться к документации по своему дому. Сделать это удобно через систему ГИС ЖКХ, где размещены все официальные бумаги. Собственник должен найти договор управления домом и внимательно изучить раздел, касающийся перечня работ по содержанию общего имущества.

Если в документе прямо прописано, что обслуживание запирающих систем уже учтено в общей стоимости содержания жилья, то дополнительные счета являются неправомерными.

"Проверить можно через систему ГИС ЖКХ. В ней каждый собственник может скачать договор управления домом. В тексте следует найти раздел, описывающий перечень услуг и работ по содержанию общего имущества. Когда в договоре зафиксировано, что обслуживание запирающих устройств уже включено в оплату расходов на содержание, то дополнительная плата может быть нарушением", — сказал Дмитрий Бондарь.

Законодательство рассматривает дверное оборудование как часть инженерных сетей дома, если его установка прошла по утвержденному проекту или была одобрена на общем собрании. Согласно 158 статье Жилищного кодекса, каждый владелец обязан нести расходы на общее имущество пропорционально своей доле в праве собственности.

Права собственника и доступ к жилью

Ситуация, когда жилец отказывается от использования домофонной трубки в квартире, не может служить основанием для ограничения доступа в подъезд. Блокировка ключей или отказ в предоставлении кодов от двери законом запрещены. Подобные действия со стороны обслуживающих организаций нарушают как правила использования общедомового имущества, так и конституционное право на передвижение.

"Ограничение доступа путем блокировки ключей или отказа в выдаче кодов, вероятно, является нарушением статьи 36 Жилищного кодекса РФ, гарантирующей право пользования общедомовым имуществом, а также статьи 27 части 1 Конституции РФ о праве на свободное передвижение и доступ к жилью", — подчеркнул эксперт.

Таким образом, отказ от абонентской платы за трубку никак не влияет на право беспрепятственно заходить в собственный подъезд. Попытки компаний ограничить владельца в доступе обычно имеют признаки незаконного самоуправства и требуют оценки со стороны надзорных органов.

Куда подавать жалобы при нарушениях

При обнаружении необоснованных начислений собственнику следует запросить протокол общего собрания в управляющей компании через приложение "Госуслуги.Дом". Если фактическая переплата подтверждается, через тот же сервис можно направить претензию с требованием произвести перерасчет услуг. В случае игнорирования требований стоит жаловаться в Государственную жилищную инспекцию для проведения проверки.

Если надзорный орган установит факт нарушения, управляющую компанию привлекут к ответственности по статье 7.22 Кодекса об административных правонарушениях. Юрий Бондарь пояснил:

"При отказе допустимо обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию. Если в ходе проверки подтвердят факт необоснованной платы, компанию могут привлечь к административной ответственности по статье 7.22 КоАП РФ. Размер штрафа за нарушение правил содержания жилых домов для юридических лиц от 40 000 до 50 000 рублей"

Судебное решение остается крайней мерой, которая требует значительных затрат ресурсов от рядового владельца недвижимости. В перспективе эксперт видит решение проблемы в автоматизации сверок через ГИС ЖКХ, чтобы избавить граждан от необходимости проводить сложные проверки самостоятельно.