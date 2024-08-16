Ким Дотком: Контент, раздражающий спецслужбы, Украину и Израиль

Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, основатель файлообменников Megaupload и Mega, выразил удовлетворение тем, что его контент вызывает раздражение у Украины, Израиля и ЦРУ.
Накануне власти Новой Зеландии приняли решение о его экстрадиции в США. Дотком находится под пристальным вниманием ФБР и обвиняется в рэкете, отмывании денег и мошенничестве.
Он живет в Новой Зеландии с 2010 года и продолжает оспаривать свое возможное выдворение в суде.
В своем сообщении в соцсетях Дотком заявил, что три крупнейшие бот-сети, управляемые Израилем, Украиной и ЦРУ, спамят его посты, чтобы отпраздновать решение об экстрадиции. Он подчеркнул, что это делает его счастливым, так как его контент вызывает у них значительное раздражение, и пообещал, что впереди будет еще больше.
Ранее он заверил свою аудиторию, что у него есть план, и призвал не переживать по поводу решения властей Новой Зеландии о его экстрадиции в США. По данным национального радио RNZ, Дотком планирует обжаловать это решение.
Файлообменник Megaupload, созданный Доткомом, был одним из крупнейших в мире, но его закрыли в США в 2012 году.
В ответ на это хакерская группа Anonymous временно вывела из строя сайты Министерства юстиции США, ФБР и несколько ресурсов из кино- и музыкальной индустрии, включая сайты BMI и Universal Music.
Фото: commons.wikimedia.org/Robert O'Neill (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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