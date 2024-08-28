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Ким Дотком призвал к бойкоту Франции до освобождения Павла Дурова
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Тотальный запрет: Дотком призвал бойкотировать Францию из-за ареста Дурова

Ким Дотком призвал к бойкоту Франции до освобождения Павла Дурова

Основатель известных файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком, также известный как Ким Шмитц, призвал пользователей соцсетей бойкотировать Францию, пока основатель Telegram Павел Дуров не будет освобожден.

В своём обращении в соцсетях он призвал не покупать французские товары и воздерживаться от поездок в страну.

Дотком подчеркнул, что такой бойкот - это способ борьбы за свободу слова, на которую, по его мнению, сейчас оказывается давление.

Напомним, что Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Позже прокуратура Парижа сообщила, что его задержание связано с расследованием дела, возбужденного 8 июля против неназванного лица по подозрению в ряде преступлений, включая распространение детской порнографии и торговлю наркотиками.

Французские власти также подозревают Дурова в отказе сотрудничать с правоохранительными органами. По сообщениям СМИ, основателю Telegram может грозить до 20 лет лишения свободы.

Фото: commons.wikimedia.org/Robert O'Neill (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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