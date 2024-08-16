Экстрадиция и цифровая атака: Ким Дотком утверждает, что его посты подверглись спам-атаке

Немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, сообщил в социальной сети X*, что его публикации подверглись спам-атаке, организованной, по его мнению, Украиной, США и Израилем.
Это произошло после того, как власти Новой Зеландии приняли решение о его экстрадиции в Соединенные Штаты.
Ким Дотком, основатель крупных файлообменников Megaupload и Mega, стал объектом внимания ФБР и был арестован по их запросу.
Его обвиняют в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США добиваются его выдачи из Новой Зеландии, где он проживает с 2010 года и ведет юридическую борьбу против экстрадиции.
Дотком заявил, что три крупнейшие бот-сети на платформе X*, якобы управляемые Израилем, Украиной и ЦРУ, заспамили ответы на его посты, чтобы отпраздновать решение об экстрадиции. Он отметил, что это обстоятельство приносит ему удовлетворение, поскольку указывает на то, что его контент вызывает у них сильное раздражение.
Ранее, комментируя решение новозеландских властей, Дотком заверил своих подписчиков, что у него есть план действий, и призвал их не беспокоиться.
Сайт megaupload. com, основанный Кимом Доткомом, был одним из крупнейших файлообменников, но его закрыли в США в 2012 году.
В ответ на это хакерская группа Anonymous временно вывела из строя сайты Министерства юстиции США, ФБР и несколько ресурсов кинематографической и музыкальной индустрии, включая сайты BMI и Universal Music.
* Деятельность организации признана нежелательной на территории РФ
Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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