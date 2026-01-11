Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:08

Досуг превращают в систему: программы для пенсионеров расширяют сразу по четырём направлениям

Правительство утвердило план Активного долголетия до 2030 года — Правительство РФ

Российские власти намерены заметно расширить участие пенсионеров в региональных программах "Активное долголетие" и сделать такую занятость системной — от спорта и культуры до волонтёрства и обучения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утверждённый правительством план, с которым ознакомилось агентство. Документ фиксирует конкретный ориентир: к 2030 году доля граждан старшего поколения, вовлечённых в проекты "Активное долголетие", должна вырасти до 41,9%.

Что предполагают программы "Активное долголетие"

План исходит из того, что люди старшего возраста должны активнее включаться в разные форматы деятельности. В перечень включены культурно-досуговые занятия и физкультурно-оздоровительные мероприятия, а также образовательно-познавательные программы. Отдельно выделены социально-трудовые практики и добровольческая активность.

Подход предполагает не точечные акции, а регулярную работу на местах, чтобы участие в таких проектах стало более массовым. В документе обозначено, что "Активное долголетие" рассматривается как единый контур инициатив, который объединяет разные направления — от досуга до полезной занятости. Ключевой индикатор — рост доли вовлечённых участников к 2030 году до 41,9%.

Кто отвечает за реализацию и организацию на местах

Ответственными за выполнение задач назначены региональные власти. Именно на уровне субъектов предполагается запуск и развитие программ, а также координация конкретных площадок и активностей. В качестве исполнителей также обозначены профильные организации, которые будут участвовать в подготовке и проведении мероприятий.

Такое распределение ответственности означает, что темпы и формы вовлечения будут зависеть от региональных возможностей и инфраструктуры. При этом план закрепляет общую рамку: программы должны охватывать сразу несколько сфер, а не ограничиваться одним направлением. Итоговый показатель, который предстоит обеспечить, привязан к 2030 году и выражен в доле вовлечённых граждан.

Как будут информировать пожилых людей и на чём сделают акцент

Власти намерены усилить информирование, чтобы пожилые граждане лучше узнавали о существовании "Активного долголетия". Для этого планируются информационные кампании и выпуск печатных материалов. Такой формат рассчитан на то, чтобы донести сведения до тех, кто может не пользоваться цифровыми каналами или редко сталкивается с объявлениями о мероприятиях.

В печатных материалах предполагается рассказывать не только о запланированных активностях. Отдельный блок будет посвящён способам защиты от преступников и мерам личной безопасности. Таким образом, коммуникация вокруг программ должна сочетать организационную часть — расписания и анонсы — с практическими рекомендациями по безопасности.

