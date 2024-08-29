Долгий сон на выходных снижает риск болезней сердца на 20%

Китайские кардиологи обнаружили, что длительный сон в выходные дни может компенсировать недостаток сна в будни и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования, опубликованные Европейским кардиологическим обществом (ESC), показали, что такая стратегия сна может уменьшить вероятность серьезных проблем с сердцем на 19-20%.
Компенсация недосыпа и здоровье сердца
Научный сотрудник Национального центра кардиологических болезней в Пекине Линь Чжанъюй отметил, что компенсация недостатка сна в выходные дни связана с пониженным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эта связь особенно заметна у людей, которые постоянно недосыпают в рабочие дни.
Исследование UK BioBank
Выводы основаны на анализе данных из геномного банка UK BioBank, в котором участвовали сотни тысяч британцев. Добровольцы сдали образцы ДНК, прошли медицинское обследование и ответили на вопросы исследователей.
Ученые измерили продолжительность сна у 90 тыс. участников с помощью специальных акселерометров. Китайские медики использовали эти данные, чтобы оценить, как продолжительность и характер сна в рабочие и выходные дни влияют на работу сердца и сосудов в долгосрочной перспективе (14 лет).
Результаты исследования
Анализ показал, что вероятность развития мерцательной аритмии, инсультов, сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца зависит от того, сколько времени добровольцы тратили на дополнительный сон в выходные, компенсируя недосып в будни.
В среднем, при таком режиме риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 19-20%, а для людей с постоянным недосыпом этот эффект в некоторых случаях достигал 30%.
Ученые отмечают, что этот эффект был одинаково характерен для мужчин и женщин, и он не исчезал при учете побочных факторов и генетических особенностей. Это свидетельствует о том, что компенсация недостатка сна в будни путем длительного сна в выходные оказывает благотворное действие на работу сердца и сосудов.
Долгий сон в выходные дни может быть эффективным способом защитить сердце и сосуды, особенно для тех, кто регулярно недосыпает в течение рабочей недели.
Фото: Wikimedia Commons/География Великобритании и Ирландии , Дэвид Лалли , (Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)
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