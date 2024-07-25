Президент чехии Петр Павел заявил, что разрешение украинского кризиса невозможно без вовлечения российской стороны в переговорный процесс. Он подчеркнул необходимость участия как России, так и Китая в обсуждениях для достижения мирного соглашения.

Чешский президент считает, что, несмотря на статус глобального игрока, усилия Китая в урегулировании конфликта пока недостаточны.

Накануне министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил намерение своей страны продолжать содействовать политическому урегулированию российско-украинского конфликта. Он заявил о готовности Китая способствовать прекращению огня и возобновлению переговоров между сторонами.

Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин придерживается принципа разрешения любых споров политическими средствами. Ван И отметил наличие сигналов о готовности к переговорам как со стороны Украины, так и России на различных уровнях.

Глава китайского МИД заверил, что его страна поддержит любые инициативы, направленные на достижение мира. Эти заявления прозвучали после встречи Ван И с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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