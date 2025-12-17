Дороже, чем год назад — и всё равно аншлаг: рынок развлечений разогнался

Посещение культурных мероприятий в России в 2025 году стало заметно дороже, при этом спрос на офлайн-развлечения продолжает расти. Концерты вернулись к допандемийному уровню, театры укрепляют позиции, а интерес к мюзиклам остается стабильным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МТС Live (Ticketland и Ticketscloud).

Как изменились цены на билеты

С января по ноябрь 2025 года средняя цена билета в российские театры выросла на 7% и достигла 2 424 рублей. Существеннее всего подорожали концерты: средняя стоимость билета увеличилась на 21% — до 2 625 рублей. Это самый заметный рост среди основных сегментов индустрии развлечений.

Цены на мюзиклы, напротив, остались на уровне прошлого года. Средняя стоимость билета составила 3 141 рубль, что делает этот формат одним из самых дорогих, но при этом стабильных по цене.

Концерты как главный драйвер рынка

По данным билетного сервиса, именно концерты стали главным драйвером рынка в 2025 году. Индустрия полностью вышла на допандемийные показатели в денежном выражении. Объем продаж билетов на концерты вырос на 49%, а к концу года рост прогнозируется на уровне около 30%.

Количество проданных билетов увеличилось почти на четверть — на 24%. Одновременно с этим выросла и средняя цена, что позволило сегменту стать ключевым источником выручки в сфере офлайн-развлечений.

Театры и мюзиклы: умеренный рост

Театральные постановки также показали положительную динамику. В январе — ноябре 2025 года объем продаж в этом сегменте увеличился на 13% год к году. Количество проданных билетов выросло на 5%, а средняя цена, как уже отмечалось, поднялась на 7%.

Интерес к мюзиклам остается устойчивым. GMV в этом сегменте вырос на 6%, посещаемость увеличилась на 5%. При этом отсутствие роста цен свидетельствует о сформировавшемся и стабильном спросе на этот формат.

Выставки и детские мероприятия

Сегмент коммерческих выставок продемонстрировал уверенный рост. Средняя цена билета в 2025 году увеличилась на 24% и составила 623 рубля. Это направление стало одним из самых быстрорастущих по стоимости входа для посетителей.

Отдельно отмечается рост интереса к детским постановкам. В денежном выражении сегмент прибавил 15%, а по количеству проданных билетов — 5%. Средняя цена билета на детские развлечения достигла 1 616 рублей, что на 9% больше, чем годом ранее.