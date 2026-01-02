Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пара отдыхает на спокойном отдыхе
Пара отдыхает на спокойном отдыхе
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:14

Дорого выглядит привычно, элитно — иначе: как изменился смысл премиального отдыха

Премиальный туризм всё заметнее отходит от привычного представления о роскошном отдыхе как наборе дорогих услуг. На первый план выходит уникальный личный опыт, который невозможно повторить или воспроизвести по стандартному сценарию. О том, какие форматы сегодня выбирают самые взыскательные путешественники, рассказали эксперты Российского союза туриндустрии. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Не отдых, а прожитая история

Современные клиенты элитного сегмента всё реже ищут просто комфорт. Их интересует глубокое погружение в выбранную тему — с ощущением причастности и эксклюзивности. Это может быть роль полярника, участие в закрытой музейной коллекции или ужин на частной кухне итальянского шеф-повара в Тоскане. При этом высокий уровень сервиса остаётся обязательным фоном, а не главной целью поездки.

Эксперты отмечают, что путешествие всё чаще становится формой самовыражения. Туристы хотят не просто посмотреть место, а прожить его изнутри — с историей, контекстом и личными эмоциями, которые невозможно получить в массовом формате.

Новая география роскоши

Классические направления вроде Мальдив и Сейшел по-прежнему востребованы, но география элитных путешествий заметно расширяется. Растёт интерес к Узбекистану, где востребован событийный туризм, а также к странам Латинской Америки. Отдельным направлением становятся оздоровительные ретриты в Юго-Восточной Азии, ориентированные на восстановление и приватность.

При этом массовые туристические страны не теряют позиций, если предлагают эксклюзивное наполнение. В числе примеров — премиальные отели Турции или индивидуальные сафари-программы в Кении и Танзании, рассчитанные на узкий круг гостей.

Приватность, доступ и персональный сервис

Основные запросы клиентов элитного сегмента остаются стабильными. В их числе — максимальная приватность, история места, доступ к закрытым событиям и индивидуальное сопровождение. Туристы ожидают консьерж-сервис, VIP-трансферы, персональных гидов и гибкие маршруты, выстроенные под конкретные интересы.

Финансовая сторона таких поездок также подчёркивает статусность сегмента. Средний чек начинается от 10 тысяч долларов на человека, но нередко достигает 30 тысяч и выше. Среди ярких примеров эксперты называют двухнедельный тур по Турции стоимостью 23 млн рублей или завтрак в африканском отеле, где туристы неожиданно оказались за одним столом с Леонардо Ди Каприо.

Запросы на 2026 год

Рынок премиального туризма демонстрирует устойчивый рост. Уже сейчас туроператоры получают бронирования на 2026 год с нестандартными и максимально эксклюзивными запросами. Для таких путешественников ключевой ценностью становится не маршрут и не уровень отеля, а история, которую можно пережить только один раз.

Эксперты подчёркивают: именно уникальность опыта и невозможность его тиражирования становятся главным критерием выбора в элитном сегменте.

