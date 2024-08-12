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Дана оценка качества автомобильным дорогам в регионах России
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Где в России дороги лучше, а где хуже

Дана оценка качества автомобильным дорогам в регионах России

В России только 54,1% автомобильных дорог соответствуют нормативным требованиям.

По данным Росстата и Федерального дорожного агентства, в 40 регионах доля качественных дорог выше, чем в оставшихся 45.

Лидером по качеству дорог стала Москва - здесь 97,6% трасс соответствуют всем требованиям. Также в тройку лидеров вошли ХМАО (88,4%) и Краснодарский край (84,4%).

Качественными признаны также дороги в Челябинской области (84,1%), Ингушетии (82,8%), Белгородской области (77,3%), Адыгее (77,1%), Ямало-Ненецком автономном округе (74,9%), Севастополе (74,8%) и Дагестане (74,2%). Ещё в 20 субъектах федерации среднее значение по качественным дорогам колеблется в диапазоне от 50% до 60%.

При этом есть регионы, где состояние дорог оставляет желать лучшего. Так, в Архангельской области качественным признано только 15,7% дорог, в Кировской - 26,3%, в Волгоградской - 29,7%, в Марий Эл - 30,9%, а в Амурской области - 33,5%.

Фото: Freepik

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