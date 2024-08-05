Эти китайские авто ломаются на российских дорогах: не покупайте их

На российском автомобильном рынке китайские авто стали заменять продукцию из Европы, Америки, Кореи и Японии, что предвещает их увеличение на вторичных рынках. Руководитель одного из автосервисов поделился наблюдениями о наиболее уязвимых местах этих транспортных средств.
По его словам, существует четыре модели, у которых чаще всего возникают проблемы с подвеской. Например, модель Geely Atlas Pro, популярная в России, начинает испытывать проблемы с подвеской уже после 40 тысяч километров пробега. Жесткая подвеска этой модели приводит к быстрому износу рулевых тяг и сайлентблоков.
У Chery Tiggo 7 Pro Max проблема заключается в использовании незащищенного крепежа для элементов подвески, что вызывает коррозию уже через 2-3 года после начала эксплуатации. Этот процесс прогрессирует быстро и охватывает значительные участки.
Автомобили JAC отличаются жесткой задней подвеской, что в условиях российских дорог приводит к частым пробоям покрышек из-за скачков на неровностях.
Премиум-класс Hongqi H9 имеет сложную подвеску, которая также быстро выходит из строя на неровных дорогах. Добавляются высокие затраты и сложности в ремонте, что становится серьезной проблемой для владельцев таких автомобилей.
Фото:commons.wikimedia.org/Jengtingchen ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license )
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