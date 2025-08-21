Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Змей Горыныч Сочи Парк
Змей Горыныч Сочи Парк
© commons.wikimedia.org by AnatolySP is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована вчера в 20:16

Туристы оказались в ловушке: как выбраться из Сочи в конце августа

Мурманские туристы пожаловались на сложность выезда из Сочи: прямой рейс стоит 92 тыс. рублей

Для туристов, отдыхающих в Сочи и не купивших обратные билеты заранее, ситуация осложнилась: выбраться домой поездом до 1 сентября практически невозможно.

Москва: поезда почти забронированы
В сторону столицы свободных мест нет на 24, 26, 29 и 30 августа. На остальные даты остались лишь единичные билеты — в купе или СВ.

Санкт-Петербург: только отдельные даты
Без пересадок можно уехать 21-23 и 25 августа, но и там мест крайне мало. В другие дни билетов вовсе нет. Тем, кто принципиально хочет уехать, например, 26 августа, придётся ехать с 2-3 пересадками и заплатить около 120 тысяч рублей, так как часть маршрута проходит в СВ.

Самолёты: пока спасают ситуацию
С авиабилетами всё проще, а цены ненамного выше железнодорожных купе.

  • Москва: ближайшие дни — от 15,3 тыс. руб. без багажа;
  • 29-30 августа — от 17,3 тыс. налегке и до 21 тыс. с багажом;
  • 31 августа — минимум 16,5-19 тыс.

Санкт-Петербург:
— 29 августа Smartavia — 20 тыс. + 6,5 тыс. за багаж;
— 30 августа Уральские авиалинии — 22,3 тыс. + 2,5 тыс. за чемодан;
— 31 августа Аэрофлот — 20,2 тыс. налегке и 24 тыс. с багажом.

Регионы: проще самолётом
На поезда пока остаются единичные места, но надёжнее взять билет на рейс:

  • Красноярск — от 22 тыс. руб.,
  • Новосибирск — от 18 тыс.,
  • Екатеринбург — от 20 тыс.,
  • Челябинск — от 14 тыс.

Самая сложная ситуация — у мурманчан
На поезда 26 и 28-30 августа мест нет совсем. Единственный прямой рейс Smartavia выполняется всего дважды в неделю и стоит 92,3 тыс. руб. без багажа. С пересадками улететь можно значительно дешевле — за 23-24 тыс. руб.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почему рынки помогают лучше понять культуру страны чем музеи сегодня в 12:54

Где можно узнать о стране больше: музей или шумный рынок

Музеи показывают прошлое, рынки — настоящее. Именно здесь можно увидеть, чем живёт страна: от еды и торговли до общения и традиций.

Читать полностью » Атмосфера восточного рынка: что делает его особенным сегодня в 11:53

Магия восточного рынка: запахи, шум и ритуалы

Восточный рынок — это не просто торговля, а целый мир запахов, звуков и эмоций. Здесь каждая покупка превращается в маленькое приключение.

Читать полностью » Атмосфера рынков: Ближний Восток против Юго-Восточной Азии сегодня в 10:51

Восток и Азия: почему рынки кажутся похожими, но это иллюзия

Рынки Востока и Азии похожи лишь на первый взгляд. На одних торг — это спектакль, на других — часть жизни. Атмосфера и культура торговли сильно отличаются.

Читать полностью » Искусство торга: проверенные приёмы на восточных рынках сегодня в 9:49

Восточные рынки: приём, который заставил продавца снизить цену вдвое

Восточный рынок — это театр торга, где продавец ждёт от вас игры. Зная несколько приёмов, можно купить дешевле и при этом вызвать уважение.

Читать полностью » Менталитет: в каких странах торговаться обязательно, а где лучше не начинать сегодня в 8:47

Страны, где без торга вы переплатите вдвое, и где лучше не начинать

В одних странах умение торговаться вызывает уважение, в других — раздражение. Понимание культурных норм поможет избежать ошибок и лишних конфликтов.

Читать полностью » Как разговоры с местными помогают найти аутентичные места сегодня в 7:43

Диалог с местными: как добраться до самых аутентичных мест и вещей в путешествии

Разговоры с местными открывают то, чего не найти в путеводителях: рынки без туристов, аутентичные мастерские и маленькие открытия, которые делают поездку особенной.

Читать полностью » Как находить аутентичные рынки и мастерские в путешествиях сегодня в 6:40

Места, о которых не пишут в путеводителях: аутентичные рынки и мастерские в путешествиях

Настоящие рынки и мастерские не находятся на центральных улицах. Их можно отыскать по советам местных, запахам специй и звуку инструментов.

Читать полностью » Личный опыт: лучшие гастрономические сувениры из разных стран сегодня в 5:38

Лучшие сувениры: какие деликатесы я больше нигде не встречал, кроме как в поездках

Настоящие гастрономические сувениры — это не шоколадки из дьюти-фри. Это продукты, которые невозможно купить у нас и которые возвращают атмосферу страны.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Костюм Тоби Магуайра из "Человека-паука 3" продадут на аукционе Propstore
Красота и здоровье

Шелковый платок возвращается: 6 способов носить главный аксессуар осени 2025
Садоводство

Августовский уход за виноградом: когда поливать и чем подкармливать лозу
Питомцы

Неприятный запах из пасти у кошек может быть симптомом болезней
Спорт и фитнес

Как жара влияет на расход калорий при упражнениях: объяснение спортивного врача Денниса Кардоне
Наука и технологии

Недостаток физической активности негативно сказывается на успеваемости школьников: мнения экспертов
Дом

Какие предметы в спальне вызывают проблемы с дыханием и аллергии — советы по здоровью
Авто и мото

Член Общественной палаты Машаров назвал случаи, когда разрешён выезд на обочину
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru