Туристы оказались в ловушке: как выбраться из Сочи в конце августа
Для туристов, отдыхающих в Сочи и не купивших обратные билеты заранее, ситуация осложнилась: выбраться домой поездом до 1 сентября практически невозможно.
Москва: поезда почти забронированы
В сторону столицы свободных мест нет на 24, 26, 29 и 30 августа. На остальные даты остались лишь единичные билеты — в купе или СВ.
Санкт-Петербург: только отдельные даты
Без пересадок можно уехать 21-23 и 25 августа, но и там мест крайне мало. В другие дни билетов вовсе нет. Тем, кто принципиально хочет уехать, например, 26 августа, придётся ехать с 2-3 пересадками и заплатить около 120 тысяч рублей, так как часть маршрута проходит в СВ.
Самолёты: пока спасают ситуацию
С авиабилетами всё проще, а цены ненамного выше железнодорожных купе.
- Москва: ближайшие дни — от 15,3 тыс. руб. без багажа;
- 29-30 августа — от 17,3 тыс. налегке и до 21 тыс. с багажом;
- 31 августа — минимум 16,5-19 тыс.
Санкт-Петербург:
— 29 августа Smartavia — 20 тыс. + 6,5 тыс. за багаж;
— 30 августа Уральские авиалинии — 22,3 тыс. + 2,5 тыс. за чемодан;
— 31 августа Аэрофлот — 20,2 тыс. налегке и 24 тыс. с багажом.
Регионы: проще самолётом
На поезда пока остаются единичные места, но надёжнее взять билет на рейс:
- Красноярск — от 22 тыс. руб.,
- Новосибирск — от 18 тыс.,
- Екатеринбург — от 20 тыс.,
- Челябинск — от 14 тыс.
Самая сложная ситуация — у мурманчан
На поезда 26 и 28-30 августа мест нет совсем. Единственный прямой рейс Smartavia выполняется всего дважды в неделю и стоит 92,3 тыс. руб. без багажа. С пересадками улететь можно значительно дешевле — за 23-24 тыс. руб.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru