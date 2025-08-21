Туристы оказались в ловушке: как выбраться из Сочи в конце августа

Для туристов, отдыхающих в Сочи и не купивших обратные билеты заранее, ситуация осложнилась: выбраться домой поездом до 1 сентября практически невозможно.

Москва: поезда почти забронированы

В сторону столицы свободных мест нет на 24, 26, 29 и 30 августа. На остальные даты остались лишь единичные билеты — в купе или СВ.

Санкт-Петербург: только отдельные даты

Без пересадок можно уехать 21-23 и 25 августа, но и там мест крайне мало. В другие дни билетов вовсе нет. Тем, кто принципиально хочет уехать, например, 26 августа, придётся ехать с 2-3 пересадками и заплатить около 120 тысяч рублей, так как часть маршрута проходит в СВ.

Самолёты: пока спасают ситуацию

С авиабилетами всё проще, а цены ненамного выше железнодорожных купе.

Москва: ближайшие дни — от 15,3 тыс. руб. без багажа;

29-30 августа — от 17,3 тыс. налегке и до 21 тыс. с багажом;

31 августа — минимум 16,5-19 тыс.

Санкт-Петербург:

— 29 августа Smartavia — 20 тыс. + 6,5 тыс. за багаж;

— 30 августа Уральские авиалинии — 22,3 тыс. + 2,5 тыс. за чемодан;

— 31 августа Аэрофлот — 20,2 тыс. налегке и 24 тыс. с багажом.

Регионы: проще самолётом

На поезда пока остаются единичные места, но надёжнее взять билет на рейс:

Красноярск — от 22 тыс. руб.,

Новосибирск — от 18 тыс.,

Екатеринбург — от 20 тыс.,

Челябинск — от 14 тыс.

Самая сложная ситуация — у мурманчан

На поезда 26 и 28-30 августа мест нет совсем. Единственный прямой рейс Smartavia выполняется всего дважды в неделю и стоит 92,3 тыс. руб. без багажа. С пересадками улететь можно значительно дешевле — за 23-24 тыс. руб.