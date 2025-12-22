Дополнительное место, дополнительные сотни долларов: что меняется для пассажиров в 2026 году

Путешествие для пассажиров с избыточным весом в США может резко подорожать уже в начале года. Американский лоукостер Southwest Airlines пересматривает одну из самых обсуждаемых и социально чувствительных своих политик — правила размещения пассажиров размера plus-size. Об этом сообщает издание Турпром, ознакомившееся с обновлёнными условиями перевозки.

Конец прежней политики "клиентского размера"

Southwest долгое время считалась самой лояльной авиакомпанией для пассажиров, которые физически не помещаются в одно стандартное кресло. Ранее таким клиентам разрешалось либо бесплатно получить второе место на стойке регистрации, либо вернуть деньги за заранее купленный дополнительный билет после перелёта.

Теперь эта практика фактически уходит в прошлое. Новые правила обязывают пассажиров, которым требуется дополнительное пространство, покупать второе место за полную стоимость, без автоматической компенсации.

Жёсткие условия бронирования

Авиакомпания настоятельно рекомендует заранее закладывать дополнительные расходы. В обновлённых правилах подчёркивается необходимость приобретать второе место одновременно с основным билетом, что лишает пассажиров гибкости при планировании поездки.

Как отмечает Турпром, изменения вступят в силу 27 января, и с этого момента система возврата средств за "лишнее" кресло перестанет работать в привычном виде.

Когда возможен возврат

Формально Southwest оставила возможность компенсации, однако на практике она стала почти недостижимой. Для возврата средств должны совпасть сразу несколько условий.

Во-первых, рейс должен отправиться при наличии хотя бы одного свободного кресла. Во-вторых, оба места — основное и дополнительное — должны быть оформлены в одном тарифном классе.

В-третьих, дополнительный билет в ряде случаев автоматически считается невозвратным. В результате пассажир берёт на себя все финансовые риски ещё на этапе бронирования.

Реакция правозащитников

Новые правила вызвали резкую критику со стороны общественных организаций. В Национальной ассоциации содействия принятию полных (NAAFA) считают, что авиакомпания отказалась от уникальной практики.

Исполнительный директор организации Тигресс Осборн заявила: "Southwest была единственным маяком надежды для многих полных людей, которые в противном случае не стали бы летать". По её мнению, отказ от прежней политики может привести к тому, что значительная часть пассажиров просто перестанет пользоваться авиаперелётами.

Удар по туристическому бюджету

Туристические агенты уже фиксируют негативную реакцию клиентов. По их оценкам, новая система добавляет 300-400 долларов к стоимости каждого перелёта, что делает путешествия заметно менее доступными.

Для многих туристов с избыточным весом такие расходы становятся критичными и могут привести к отказу от поездок, особенно при планировании отпусков с пересадками.

Не единственное ужесточение

Изменения в правилах размещения пассажиров — лишь часть масштабной трансформации Southwest. Ранее авиакомпания отказалась от своей знаковой системы свободной рассадки, позволявшей занимать любое место после посадки.

Теперь перевозчик последовательно движется к стандартной модели лоукостера с жёсткими правилами и минимальной гибкостью, что уже вызывает недовольство среди давних и лояльных клиентов.