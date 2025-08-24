Сладкий соблазн: этот визуальный триггер заставляет вас переедать – научное объяснение

Наблюдение за тем, как другие едят сладкое, может заставить человека переедать, даже если он не голоден. К такому выводу пришли исследователи из Бейлорского колледжа медицины, опубликовавшие свою работу в престижном журнале Nature Communications. Ученые обнаружили, что этот эффект связан с активацией дофаминовых рецепторов в мозге и системой вознаграждения, которая подталкивает нас к употреблению пищи, даже если в этом нет физиологической необходимости.

В эксперименте учёные разделили мышей на две группы — голодных и сытых — и разместили их так, чтобы они видели соседей, но не могли контактировать. Сытые особи не проявляли интереса, если рядом ели обычный корм или жирную пищу, но начинали активно есть сами, когда их сородичи употребляли сладкое. Этот эффект наблюдали только при виде поедания сладкого, что подчеркивает особую привлекательность этого вкуса для системы вознаграждения в мозге.

Дофаминовые рецепторы D1 и D2: ключевые регуляторы переедания

Эффект исчезал после блокировки дофаминовых рецепторов D1 и D2, что подтвердило их ключевую роль в этом процессе. Дофамин является нейромедиатором, связанным с чувством удовольствия и вознаграждения, и активация дофаминовых рецепторов может приводить к неконтролируемому употреблению пищи.

"Когда D1 и D2 активируются, мозг получает сигнал: "Это приятно, повтори". Просто наблюдение за тем, как кто-то ест, может провоцировать переедание, даже если вы физически не голодны", — пояснил руководитель исследования доктор Йонг Сюй.

Эта система вознаграждения, эволюционно сформировавшаяся для обеспечения выживания, может стать причиной переедания и набора лишнего веса в современном мире, где доступ к пище неограничен.

Влияние визуальных стимулов: от рекламы до социальных сетей

Учёные отметили, что в современном мире люди постоянно сталкиваются с изображениями еды — в рекламе, соцсетях и на экранах. Эти визуальные стимулы могут активировать систему вознаграждения в мозге и провоцировать переедание, даже если человек не испытывает голода. Понимание механизмов влияния визуальных стимулов на пищевое поведение может помочь в борьбе с перееданием и формировании здоровых привычек.

Интересные факты о пищевом поведении и мозге

Вкусовые рецепторы языка могут влиять на выработку гормонов, регулирующих аппетит и пищеварение.

Стресс может приводить к перееданию, так как употребление пищи может стимулировать выработку эндорфинов, обладающих успокаивающим эффектом.

Недостаток сна может нарушать регуляцию аппетита и приводить к увеличению потребления калорий.

Применение результатов исследования: борьба с перееданием и формирование здоровых привычек

Понимание механизмов влияния наблюдения за едой на переедание может помочь в разработке эффективных стратегий борьбы с избыточным весом и формирования здоровых привычек. Ограничение воздействия визуальных стимулов, связанных с едой, осознанное питание и управление стрессом могут помочь контролировать аппетит и избегать переедания.

Руководитель исследования доктор Йонг Сюй подчеркивает важность осознания влияния визуальных стимулов на пищевое поведение и принятия мер для контроля аппетита и предотвращения переедания.

"Понимание того, как работает наш мозг, может помочь нам сделать более осознанный выбор в отношении питания и сохранить здоровье”, — отмечает он.

В заключение, наблюдение за тем, как другие едят сладкое, может провоцировать переедание, даже если человек не голоден. Этот эффект связан с активацией дофаминовых рецепторов в мозге и системой вознаграждения. Понимание этих механизмов может помочь в борьбе с перееданием и формировании здоровых привычек.