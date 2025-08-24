Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка
Девушка
© https://www.freepik.com by wayhomestudio
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:17

Сладкий соблазн: этот визуальный триггер заставляет вас переедать – научное объяснение

Наблюдение за поеданием сладкого ведет к перееданию: как дофамин влияет на аппетит

Наблюдение за тем, как другие едят сладкое, может заставить человека переедать, даже если он не голоден. К такому выводу пришли исследователи из Бейлорского колледжа медицины, опубликовавшие свою работу в престижном журнале Nature Communications. Ученые обнаружили, что этот эффект связан с активацией дофаминовых рецепторов в мозге и системой вознаграждения, которая подталкивает нас к употреблению пищи, даже если в этом нет физиологической необходимости.

В эксперименте учёные разделили мышей на две группы — голодных и сытых — и разместили их так, чтобы они видели соседей, но не могли контактировать. Сытые особи не проявляли интереса, если рядом ели обычный корм или жирную пищу, но начинали активно есть сами, когда их сородичи употребляли сладкое. Этот эффект наблюдали только при виде поедания сладкого, что подчеркивает особую привлекательность этого вкуса для системы вознаграждения в мозге.

Дофаминовые рецепторы D1 и D2: ключевые регуляторы переедания

Эффект исчезал после блокировки дофаминовых рецепторов D1 и D2, что подтвердило их ключевую роль в этом процессе. Дофамин является нейромедиатором, связанным с чувством удовольствия и вознаграждения, и активация дофаминовых рецепторов может приводить к неконтролируемому употреблению пищи.

"Когда D1 и D2 активируются, мозг получает сигнал: "Это приятно, повтори". Просто наблюдение за тем, как кто-то ест, может провоцировать переедание, даже если вы физически не голодны", — пояснил руководитель исследования доктор Йонг Сюй.

Эта система вознаграждения, эволюционно сформировавшаяся для обеспечения выживания, может стать причиной переедания и набора лишнего веса в современном мире, где доступ к пище неограничен.

Влияние визуальных стимулов: от рекламы до социальных сетей

Учёные отметили, что в современном мире люди постоянно сталкиваются с изображениями еды — в рекламе, соцсетях и на экранах. Эти визуальные стимулы могут активировать систему вознаграждения в мозге и провоцировать переедание, даже если человек не испытывает голода. Понимание механизмов влияния визуальных стимулов на пищевое поведение может помочь в борьбе с перееданием и формировании здоровых привычек.

Интересные факты о пищевом поведении и мозге

Вкусовые рецепторы языка могут влиять на выработку гормонов, регулирующих аппетит и пищеварение.
Стресс может приводить к перееданию, так как употребление пищи может стимулировать выработку эндорфинов, обладающих успокаивающим эффектом.
Недостаток сна может нарушать регуляцию аппетита и приводить к увеличению потребления калорий.

Применение результатов исследования: борьба с перееданием и формирование здоровых привычек

Понимание механизмов влияния наблюдения за едой на переедание может помочь в разработке эффективных стратегий борьбы с избыточным весом и формирования здоровых привычек. Ограничение воздействия визуальных стимулов, связанных с едой, осознанное питание и управление стрессом могут помочь контролировать аппетит и избегать переедания.

Руководитель исследования доктор Йонг Сюй подчеркивает важность осознания влияния визуальных стимулов на пищевое поведение и принятия мер для контроля аппетита и предотвращения переедания.

"Понимание того, как работает наш мозг, может помочь нам сделать более осознанный выбор в отношении питания и сохранить здоровье”, — отмечает он.

В заключение, наблюдение за тем, как другие едят сладкое, может провоцировать переедание, даже если человек не голоден. Этот эффект связан с активацией дофаминовых рецепторов в мозге и системой вознаграждения. Понимание этих механизмов может помочь в борьбе с перееданием и формировании здоровых привычек.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кариес и поцелуи: стоматолог Инна Ростовенко объяснила, что передается через слюну сегодня в 7:41

Почему даже ежедневная чистка зубов не спасет от кариеса, если забыть об этом правиле

Стоматолог Инна Ростовенко раскрыла: кариес не передаётся через поцелуй, но бактерии Streptococcus mutans из слюны могут повысить риски. Как гигиена, диета и контроль иммунитета защитят ваши зубы — главные советы эксперта.

Читать полностью » В российских школах могут появиться амбассадоры здорового образа жизни сегодня в 7:04

В школы придёт врач: кто такие амбассадоры ЗОЖ и чем они займутся

В российских школах планируют ввести амбассадора здорового образа жизни — врача, с которым дети смогут общаться прямо в школе. Кроме того, в 5–7 классах появится новый предмет "История нашего края".

Читать полностью » Врач-нарколог Фаворский предупреждает: слабоалкогольные напитки опаснее, чем кажутся сегодня в 6:41

От пива до цирроза: как безобидная привычка приводит к 200 болезням

Врач-нарколог Алексей Фаворский раскрыл, почему слабоалкогольные напитки опасны для здоровья. 200 заболеваний, разрушение органов и шокирующая статистика ВОЗ — как этанол влияет на организм даже в малых дозах.

Читать полностью » Врач Ковалева предупредила, что одинаковые сны могут сигнализировать о деменции с тельцами Леви сегодня в 6:13

Кошмары не всегда связаны со стрессом: когда стоит идти к неврологу

Повторяющийся кошмарный сон может быть не просто следствием стресса — невролог предупреждает, что он способен указывать на ранние стадии деменции или болезни Паркинсона.

Читать полностью » Терапевт и нутрициолог Нина Эйхельберг рассказала, как подготовить организм к осени сегодня в 5:19

5 правил питания в августе, которые помогут легче пережить осень

Август — время подготовить организм к осени. Терапевт объясняет, почему стоит пересмотреть питание, добавить умеренную физическую нагрузку и заранее позаботиться об иммунитете, чтобы встретить сезон без стресса.

Читать полностью » Отоларинголог Людмила Джапаридзе объяснила, почему спреи опасны для детей до 5 лет сегодня в 4:44

Почему привычный спрей опасен для детей младше 5 лет

Спреи от боли в горле не подходят детям младше 5 лет — они не могут задержать дыхание, а частицы могут попасть в бронхи. Лор-врач объясняет, чем лучше заменить спрей и когда стоит обратиться к врачу.

Читать полностью » ЛОР-врач Александр Гартунг извлёк голосовой протез из пищевода пациента в Ишиме сегодня в 3:41

Кашель лишил мужчину речи и чуть не перекрыл дыхание

В Тюменской области мужчина, перенёсший операцию на гортани, едва не задохнулся после выпадения голосового протеза. Врачи вовремя обнаружили устройство в пищеводе и успешно вернули ему возможность говорить.

Читать полностью » Соломатина: идеальные на вид яблоки часто обработаны химикатами сегодня в 2:38

Почему кривые яблоки полезнее глянцевых

Диетолог рассказала, почему ровные и глянцевые яблоки часто менее полезны, чем «корявые». Отдавайте предпочтение местным сортам с упругой кожурой — в них больше витаминов и антиоксидантов.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные: волки создают пары на всю жизнь и остаются моногамными
Туризм

Приехал еще более уставшим: почему путешествие не всегда восстанавливает силы
Еда

Как приготовить сырные шарики с крабовыми палочками и чесноком
Еда

Приготовление куриного шашлыка в банке в духовке
Спорт и фитнес

Николь Кидман рассказала о любимых упражнениях для ног и ягодиц, которые делает дома
Авто и мото

В Китае готовят к запуску Nissan N6 — более компактный аналог электроседана N7
ДФО

Звезда боевого самбо из Камчатки против бойца из Германии: жаркая схватка на турнире
Садоводство

Как правильный севооборот влияет на здоровье почвы и урожай
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru