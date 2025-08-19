Непреодолимое желание: почему мы едим больше при виде сладкого

Даже если вы сыты, вид чужой сладкой трапезы может разжечь аппетит. Учёные из Бейлорского колледжа медицины выяснили, что это связано с дофаминовой системой мозга.

Как проходил эксперимент?

Учёные разделили мышей на две группы: сытых и голодных. Их посадили так, чтобы они видели друг друга, но не могли добраться до еды.

Сытые грызуны оставались равнодушными, когда соседи ели обычный корм или жирную пищу. Но если сородичи лакомились сладким, даже сытые мыши начинали активно есть. Интересно, что этот эффект исчезал, когда животным блокировали дофаминовые рецепторы D1 и D2. Именно они запускают механизм вознаграждения в мозге, усиливая желание перекусить.

Почему это важно для людей?

Сегодня мы постоянно сталкиваемся с изображениями еды — в рекламе, соцсетях, на телевидении. Исследователи отмечают, что это может провоцировать переедание, особенно если речь идёт о сладком.