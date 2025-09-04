Голод глазами, а не желудком: почему вид этих продуктов заставляет нас есть
Кажется безобидным — наблюдать, как кто-то наслаждается пирожным или шоколадкой. Но учёные доказали: одно только зрелище сладкой еды способно запустить механизм переедания.
Что показало исследование
Работа специалистов из Бейлорского колледжа медицины, опубликованная в Nature Communications, изучала дофаминовую систему мозга.
Эксперимент проводили на мышах. Сытые животные оставались равнодушны, если соседи ели обычный корм.
Но когда рядом ели сладости, даже сытые мыши начинали активно есть.
Учёные заблокировали дофаминовые рецепторы — и эффект исчез. Это значит, что именно дофамин и система вознаграждения мозга заставляют нас хотеть сладкое, увидев, как его ест кто-то другой.
Почему это работает только со сладким
Обычная еда не вызывает у мозга "зеркального голода".
Сладости запускают мощный дофаминовый отклик, усиливая желание повторить действие.
Даже при отсутствии настоящего голода человек тянется к сладкому "за компанию".
Влияние на людей
Современный мир только усиливает эффект:
реклама,
соцсети,
фото и видео, где кто-то наслаждается сладостями.
Это делает контроль аппетита особенно сложным.
Как справиться
осознавать, что желание сладкого в такие моменты вызвано не голодом, а дофаминовым откликом,
переключать внимание на нейтральные действия (выпить воды, пройтись),
выбирать здоровые перекусы, если тяга слишком сильна.
Итог
Сладости обладают уникальным свойством "заражать" аппетитом: достаточно просто увидеть, как их ест другой человек. Но, зная о дофаминовом механизме, можно легче контролировать переедание.
