три вида шоколада
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Голод глазами, а не желудком: почему вид этих продуктов заставляет нас есть

Nature Communications: зрелище сладостей запускает переедание через дофаминовую систему

Кажется безобидным — наблюдать, как кто-то наслаждается пирожным или шоколадкой. Но учёные доказали: одно только зрелище сладкой еды способно запустить механизм переедания.

Что показало исследование

Работа специалистов из Бейлорского колледжа медицины, опубликованная в Nature Communications, изучала дофаминовую систему мозга.

  • Эксперимент проводили на мышах. Сытые животные оставались равнодушны, если соседи ели обычный корм.

  • Но когда рядом ели сладости, даже сытые мыши начинали активно есть.

Учёные заблокировали дофаминовые рецепторы — и эффект исчез. Это значит, что именно дофамин и система вознаграждения мозга заставляют нас хотеть сладкое, увидев, как его ест кто-то другой.

Почему это работает только со сладким

  • Обычная еда не вызывает у мозга "зеркального голода".

  • Сладости запускают мощный дофаминовый отклик, усиливая желание повторить действие.

  • Даже при отсутствии настоящего голода человек тянется к сладкому "за компанию".

Влияние на людей

Современный мир только усиливает эффект:

  • реклама,

  • соцсети,

  • фото и видео, где кто-то наслаждается сладостями.

Это делает контроль аппетита особенно сложным.

Как справиться

  • осознавать, что желание сладкого в такие моменты вызвано не голодом, а дофаминовым откликом,

  • переключать внимание на нейтральные действия (выпить воды, пройтись),

  • выбирать здоровые перекусы, если тяга слишком сильна.

Итог

Сладости обладают уникальным свойством "заражать" аппетитом: достаточно просто увидеть, как их ест другой человек. Но, зная о дофаминовом механизме, можно легче контролировать переедание.

Диетолог Соломатина назвала грибные закрутки самым опасным видом консервации сегодня в 21:44

Ботулизм маскируется под инсульт: как закрутки вводят врачей в заблуждение

Диетолог Елена Соломатина предупредила: самые опасные домашние заготовки — это грибы. Они могут содержать споры клостридии, вызывающей смертельно опасный ботулизм.

Читать полностью » Химик Панов рассказал, как правильно хранить и употреблять мёд сегодня в 21:17

Мёд превращается в яд: главная ошибка, которую совершают почти все

Эксперт объяснил, как правильно хранить и употреблять мёд: не класть в горячий чай, не держать в холодильнике и ограничиться 1–2 ложками в день.

Читать полностью » Эксперты назвали оптимальную норму винограда для здоровья — до двух чашек в день сегодня в 22:16

Фрукты отдыхайте, ягода номер один — виноград: доказано исследованием

Учёные назвали виноград ягодой №1 августа: полифенолы и ресвератрол укрепляют сердце, мозг и кишечник, замедляя старение и поддерживая иммунитет.

Читать полностью » Специалисты назвали бактерии, которыми чаще всего заражаются на шведском столе сегодня в 21:12

Отдых с риском для здоровья: как шведский стол запускает цепочку пищевых бед

Шведский стол кажется безобидным способом разнообразить рацион, но за его удобством могут скрываться серьёзные риски для здоровья.

Читать полностью » Биолог Михаил Гончаров: главная опасность вчерашнего чая сегодня в 20:34

Вчерашний чай: яд или миф

Миф о "ядовитом вчерашнем чае" развенчан. Биолог объяснил, что в настое накапливается и как долго его можно хранить без риска для здоровья.

Читать полностью » Диетолог Волкова назвала ягоды, укрепляющие сосуды и сердце сегодня в 20:29

Сосуды требуют защиты: какие ягоды помогут избежать проблем

Диетолог Галина Волкова перечислила сезонные ягоды, которые укрепляют сосуды и поддерживают работу сердца. Среди них — ежевика, малина и виноград.

Читать полностью » Исследование Frontiers: молочные продукты перед сном могут вызывать кошмары сегодня в 20:11

Вред на ночь глядя: эти продукты запускают тревожные сновидения

Учёные выяснили, что молоко и сыр перед сном могут провоцировать кошмары. Эксперты объяснили, почему так происходит и чем их лучше заменить вечером.

Читать полностью » Врач Столярова объяснила, как проверить арбуз на нитраты в домашних условиях сегодня в 20:01

Красный, но опасный: как понять, что арбуз напичкан нитратами

Врач рассказала, как проверить арбуз на нитраты: от простого йода до электронного нитратомера. Какие признаки должны насторожить покупателя?

Читать полностью »

