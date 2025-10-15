Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тамбурная дверь на лестничной площадке
Тамбурная дверь на лестничной площадке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:26

Без двери, но со вкусом: как оформить проём и превратить квартиру в современное пространство

Дизайнеры объяснили, почему стоит отказаться от межкомнатных дверей

Отказ от межкомнатной двери — не просто дизайнерский каприз, а способ визуально преобразить пространство. Такой приём делает квартиру более лёгкой и воздушной, наполняет её светом и создаёт ощущение единства между комнатами. При этом пустой дверной проём вовсе не обязан выглядеть скучно — его можно оформить с вкусом, подчеркнув стиль и характер интерьера.

Почему стоит отказаться от двери

Удаление двери позволяет визуально увеличить пространство, особенно в небольших квартирах. Свет свободно проникает из комнаты в комнату, а воздух циркулирует естественнее.

Такой подход идеально подходит для студий, квартир с проходными помещениями или зон, где уединение не требуется: кухни-гостиной, столовой, холла.

Кроме того, отсутствие двери помогает создать современный, лёгкий интерьер, характерный для скандинавского, минималистичного и лофт-стиля.

Однако, чтобы пространство не выглядело незаконченным, важно продумать оформление проёма — именно оно станет стилистической "рамкой" всего интерьера.

Обои: простой способ добавить глубину и уют

"В первую очередь для декорирования портала или арки можно использовать обои", — отмечают дизайнеры.

Это один из самых доступных и эффектных способов. Обои помогают задать настроение и поддержать общий стиль комнаты.

  • Для скандинавского интерьера подойдут светлые тона: серо-бежевый, мятный, пастельно-голубой.

  • В эклектике можно использовать смелые орнаменты, геометрию или цветочные мотивы.

  • Для современного минимализма - текстурные обои под штукатурку или лен.

Обои зрительно объединяют пространство и создают уют. Можно оформить ими только внутренние грани проёма или выделить контрастный участок стены вокруг арки — получится эффектная композиция.

Совет: выбирайте моющиеся или виниловые обои, особенно если проём находится рядом с кухней или коридором.

Молдинги: изысканная геометрия

Если интерьер тяготеет к классике, неоклассике или ар-деко, стоит обратить внимание на молдинги - декоративные планки, создающие элегантное обрамление проёма.

"Молдинги — отличный способ добавить обстановке изысканность и стиль", — отмечают специалисты по интерьеру.

Они бывают полиуретановые, гипсовые или пластиковые, легко монтируются и перекрашиваются в любой цвет.

  • В классических интерьерах лучше использовать белые или кремовые молдинги с плавным рельефом.

  • В современном дизайне подойдут контрастные: например, чёрные на фоне светлой стены.

  • В минимализме можно ограничиться узким гладким профилем без орнамента.

Молдинги красиво смотрятся и на верхней части проёма, создавая лёгкий "портал" или имитируя архитектурную арку.

Дерево и его имитация: тепло и природная фактура

"Деревянные панели или их имитация создают тёплую атмосферу с ноткой природного шарма", — советуют дизайнеры.

Дерево — универсальный материал, который придаёт интерьеру уют и благородство. Оно гармонично сочетается с белыми стенами, камнем, текстилем и металлом.

Такое решение особенно уместно в стилях эко, кантри, прованс и скандинавском минимализме.

Варианты оформления:

  • обшить проём деревянными рейками или панелями под дерево;

  • установить декоративные балки сверху, создавая эффект портала;

  • использовать раму из массива или шпон — идеальное решение для гостиных и кабинетов.

Совет: если дерево используется в нескольких зонах — например, на полу или мебели, — оттенок должен быть единым, чтобы создать цельное восприятие.

Камень и керамогранит: выразительность и долговечность

Для любителей эффектных решений подойдёт облицовка камнем.

"Еще один эффектный и современный вариант отделки — использование камня или керамогранита", — говорится в материале.

Натуральный или искусственный камень придаёт интерьеру основательность, подчёркивая статус владельца. Особенно хорошо он выглядит в стиле лофт, хай-тек, индастриал или модерн.

Светлый сланец, керамогранит под бетон или кирпичная кладка идеально впишутся в интерьер с металлическими и стеклянными элементами.

Минус такого решения — вес и стоимость. Зато оно долговечно и не требует особого ухода.

Совет: для небольшой квартиры выбирайте тонкий декоративный камень - он легче и не перегружает стены.

Покраска: лаконичное и гибкое решение

"Самый простой и доступный способ оформления дверного проема — покраска его в цвет, который будет сочетаться с остальными элементами интерьера", — отмечают дизайнеры.

Покраска позволяет экспериментировать с цветом без затрат на материалы и монтаж. Можно:

  • выкрасить проём в тон стен, чтобы он "растворился" в пространстве;

  • сделать контрастный акцент - например, тёмно-серый или графитовый в светлом интерьере;

  • использовать матовую краску для уютного эффекта или глянцевую — для современного блеска.

Главное преимущество краски — возможность быстро обновить интерьер: если надоел цвет, можно перекрасить проём за один вечер.

Совет: перед покраской обязательно выровняйте и загрунтуйте поверхность — это обеспечит ровный оттенок и долговечность покрытия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставить проём без отделки.
Последствие: создаётся ощущение незавершённости и небрежности.
Альтернатива: оформить молдингами, покраской или деревом — даже простая рамка создаёт аккуратный вид.

Ошибка: использовать тяжёлые материалы без расчёта.
Последствие: риск отслоения облицовки или трещин в стене.
Альтернатива: выбирать лёгкие декоративные панели или тонкий камень.

Ошибка: сочетать несочетаемые фактуры (например, камень и барочный лепной декор).
Последствие: визуальная перегруженность.
Альтернатива: придерживаться единой стилистики и цветовой гаммы.

Таблица "Плюсы и минусы" популярных решений

Способ Плюсы Минусы
Обои Быстро, недорого, уютно Боятся влаги и механических повреждений
Молдинги Элегантно, легко монтируются Не подходят для всех стилей
Дерево Натурально и тепло Требует ухода и защиты от влаги
Камень / керамогранит Престижно и долговечно Тяжёлые, дорогостоящие материалы
Покраска Универсально и бюджетно Менее декоративно, чем другие варианты

А что если объединить приёмы

Самые выразительные интерьеры создаются при комбинации материалов. Например:

  • покраска стен + деревянная окантовка;

  • обои с рисунком внутри проёма + белые молдинги по краям;

  • каменная отделка + подсветка сверху.

Подсветка светодиодной лентой или встроенным спотом добавит глубины и подчеркнёт фактуру материалов. Такой приём особенно эффектен в вечернее время.

Мифы и правда

Миф 1. "Без двери интерьер выглядит незаконченным".
Правда: правильное оформление проёма делает пространство цельным и стильным.

Миф 2. "Камень и дерево нельзя сочетать".
Правда: при близких оттенках и правильной текстуре это выглядит гармонично.

Миф 3. "Оформление проёма — дорого".
Правда: даже покраска или недорогие обои могут создать аккуратный и выразительный результат.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Летом повышается риск плесени и затхлости — эксперты вчера в 18:02
Лето пахнет солнцем, но не чистотой: 7 ошибок, из-за которых дом теряет свежесть

Летом даже уборка требует особого подхода. Разберём самые частые ошибки, которые мешают сохранить свежесть в доме, и простые способы их избежать.

Читать полностью » Летом повышается риск испарений химии — экологи советуют перейти на натуральные чистящие средства вчера в 17:57
Химии — стоп: летняя уборка, после которой в доме пахнет садом, а не средством для пола

Лето — лучшее время перейти на натуральные чистящие средства. Узнайте, как приготовить безопасные ароматные растворы из простых ингредиентов своими руками.

Читать полностью » Американская психологическая ассоциация объяснила, что порядок дома влияет на продуктивность школьников вчера в 16:52
Осень только началась, а дом уже в хаосе? Эти 7 приёмов вернут порядок быстрее, чем прозвенит школьный звонок

Новый учебный год — отличный повод обновить дом. Эти 7 решений помогут сделать пространство чище, удобнее и спокойнее для всей семьи.

Читать полностью » Осенью рекомендуется очистить затирку между плитками — совет специалистов по уборке вчера в 15:48
Затирка темнеет как ноябрьское небо? Значит, пора спасать ванную

Осенью плиточные швы особенно уязвимы: сухой воздух и частые душевые ускоряют загрязнение. Узнайте, как очистить и защитить затирку, чтобы она оставалась как новая.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как быстро удалить жир с кухонных поверхностей вчера в 14:10
Жир не выдержит: средства, которые работают лучше любой химии

Жирные пятна на кухне не приговор. Рассказываем, как вернуть блеск плитке, плите и мебели с помощью шести простых и безопасных средств.

Читать полностью » Названы эффективные способы удаления черной плесени в домашних условиях вчера в 13:08
Домашние средства против плесени, которые действительно работают

Плесень не только портит стены, но и отравляет воздух. Рассказываем, как безопасно удалить грибок с помощью подручных средств и не допустить его возвращения.

Читать полностью » Названы эффективные способы очистки ванны от известкового налета и желтизны вчера в 12:56
Как очистить чугунную или акриловую ванну, не повредив покрытие

Как вернуть ванне белизну и блеск без вреда для покрытия? Рассказываем о лучших домашних средствах против ржавчины и налёта.

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему в квартире появляется запах канализации вчера в 11:53
Запах канализации в квартире: чем он опасен и как избавиться от него навсегда

Запах канализации — не просто неудобство, а угроза здоровью. Рассказываем, откуда берётся биогаз и как самостоятельно устранить зловоние в квартире.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Короткие нажатия на тормоз помогают удерживать безопасную дистанцию между авто
Спорт и фитнес
ВОЗ назвала оптимальные виды физической активности — ходьба, плавание и велосипед
Культура и шоу-бизнес
Джим Керри ведёт переговоры о съёмках в фильме "Джетсоны" — Entertainment Weekly
Садоводство
Русский эстрагон отличается большей зимостойкостью, но имеет менее выраженный аромат
Еда
Технология горячего копчения мяса дома показала оптимальные параметры температуры 90-120°C
Еда
Салат с консервированным тунцом отлично подойдёт для семейного ужина и для праздничного стола
Садоводство
Осенняя обработка сада биофунгицидами и мочевиной защищает растения от зимних болезней — Марина Рыкалина
Еда
Технолог назвал лимонный сок естественным загустителем в десертах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet