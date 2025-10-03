Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Межкомнатные двери спальни
Межкомнатные двери спальни
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:27

Почему двери начинают скрипеть и как понять, что петли пора менять

Специалисты: современные петли и магнитные крепления работают десятилетиями без скрипа

Скрип двери — это не только неприятный звук, который раздражает домочадцев и соседей. Он может быть предупреждением о том, что дверные петли нуждаются в уходе или даже ремонте. Игнорировать такие сигналы не стоит: маленькая проблема со временем может обернуться серьёзной поломкой.

Многие для борьбы со скрипом используют первое, что оказывается под рукой — обычное растительное масло. Оно действительно на короткое время убирает звук, но не решает проблему. Чтобы избавиться от скрипа надолго, нужны более эффективные методы.

Почему двери начинают скрипеть

Причины могут быть разными, и от этого зависит способ устранения.

  • Ошибки при установке. Если петли закреплены неправильно, нагрузка распределяется неравномерно. В результате детали трутся друг о друга, издавая неприятный звук.

  • Высохшая смазка. Любая смазка со временем теряет свои свойства. Влага ускоряет этот процесс, особенно в помещениях вроде ванной. Без регулярной обработки петли начинают поскрипывать.

  • Естественный износ. Со временем подшипники и крепления истираются. Появляется люфт, дверь начинает заедать и скрипеть.

Как отличить износ от других причин

Если скрип сопровождается тугим ходом двери или заметным перекосом, значит, проблема не в смазке, а в изношенных петлях. В таком случае поможет только замена или регулировка креплений.

Чем смазывать петли

Растительное масло использовать удобно, но оно быстро высыхает и теряет свойства. Более надёжные варианты:

  • солидол;

  • силиконовые смазки;

  • литол;

  • универсальные аэрозольные составы (WD-40 и аналоги).

Эти средства проникают в труднодоступные места, защищают металл от влаги и дольше сохраняют эффект.

Графитовая смазка — лучший выбор при влажности

Отлично справляется с дверными скрипами графит. Он не боится влаги и хорошо защищает металл. Смазка выпускается в виде порошка, стиков и жидких составов. Но её можно приготовить и самостоятельно: достаточно натереть грифель простого карандаша и засыпать порошок в петли.

Такое решение особенно актуально для дверей в ванных комнатах или квартирах с повышенной влажностью.

Современные решения

Технологии дверной фурнитуры не стоят на месте. Сегодня можно найти:

  • петли с защитным покрытием, которые не нуждаются в смазке десятилетиями;

  • магнитные петли, где отсутствуют трущиеся детали.

Эти варианты обеспечивают бесшумную работу и служат в разы дольше традиционных креплений.

Сравнение способов устранения скрипа

Метод Эффективность Срок действия Подходит для влажных помещений
Растительное масло Низкая Несколько дней Нет
Литол, солидол, силикон Высокая Несколько месяцев Частично
Графитовая смазка Очень высокая До года Да
Современные петли Максимальная До десятков лет Да

Советы шаг за шагом: что делать при скрипе

  1. Определите причину: износ, неправильный монтаж или отсутствие смазки.

  2. Если петли установлены неровно — отрегулируйте крепления.

  3. При сухих петлях используйте специальные смазки или графит.

  4. Если петли сильно изношены — замените их.

  5. Рассмотрите современные варианты фурнитуры для долгосрочного решения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать только подсолнечное масло.
    Последствие: скрип вернётся через пару дней.
    Альтернатива: применить силиконовые или графитовые смазки.

  • Ошибка: игнорировать люфт и перекос.
    Последствие: петли окончательно выйдут из строя.
    Альтернатива: вовремя заменить крепления.

  • Ошибка: откладывать ремонт.
    Последствие: дверь заклинит или повредит коробку.
    Альтернатива: устранить проблему на ранней стадии.

А что если дверь новая, а скрип уже есть?

Часто это следствие неправильного монтажа. В таком случае смазка поможет ненадолго, но лучше вызвать мастера для регулировки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи предупредили: старая мягкая мебель и постель вредят здоровью сегодня в 0:16

Переехали в новую квартиру? Эти вещи прежних хозяев лучше сразу выбросить

Старые диваны, техника и ковры могут быть не подарком, а источником проблем. Узнайте, от каких вещей стоит избавиться при переезде.

Читать полностью » Частота стирки джинсов: дизайнеры советуют не стирать новые модели месяц после покупки вчера в 23:24

Джинсы садятся на размер из-за одной кнопки стиральной машины — ошибка, которую совершают все

Джинсы любят все, но стирать их умеют далеко не каждый. Узнайте, какие ошибки портят ткань, и как продлить жизнь любимым вещам.

Читать полностью » Разгладить кожаную куртку можно парогенератором, утюгом или спецсредствами — советы экспертов вчера в 22:34

Кожаная куртка может погибнуть за ночь — причина кроется в привычке каждого

Даже самая дорогая кожаная куртка может покрыться складками. Узнайте, как разгладить её дома и сохранить привлекательный вид надолго.

Читать полностью » На маленьких кухнях используют вертикальные посудомойки вместимостью до 6 комплектов посуды вчера в 21:48

Маленькая кухня превращается в просторную студию: секреты, о которых знают дизайнеры

Даже самая маленькая кухня может стать удобной и современной — всё зависит от выбранных решений. Мы собрали лучшие идеи для компактного пространства.

Читать полностью » Антитренды 2026 в интерьере: от глянца и LED до открытых полок вчера в 20:43

Вчерашний шик, завтрашний стыд: дизайнеры назвали вещи, которые уже не в моде

Какие интерьерные решения в 2026 году будут считаться безнадежно устаревшими и чем их стоит заменить, чтобы дом снова выглядел актуально?

Читать полностью » Бумажные полотенца в холодильнике продлевают свежесть овощей и фруктов до 10 дней вчера в 19:21

Фрукты вянут за два дня? Один рулон бумаги продлевает им жизнь вдвое

Бумажные полотенца могут работать в холодильнике не хуже фильтров: простая хитрость помогает сохранить овощи и фрукты свежими дольше.

Читать полностью » Аммиак убирает нагар в духовке и на стекле дверцы за ночь вчера в 18:18

Духовка в жиру, стекло мутное, запах страшный? Это средство работает ночью, пока вы спите

Хотите, чтобы духовка сияла без многочасового скрабирования? Узнайте способ, который работает глубже и проще, чем привычная самоочистка.

Читать полностью » Нагар на дне кастрюли: сода, соль и уксус очищают за 10 минут — TikTok вчера в 17:14

Сковородка больше не горит со стыда: как вернуть блеск без ядовитой химии

Узнайте, как всего за 10 минут вернуть блеск старым сковородкам и кастрюлям с помощью простого лайфхака, который уже покорил соцсети.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врач-диетолог Ахуньянова: пилатес помогает снизить вес без кардио
Туризм

Правительство Армении назвало осень лучшим временем для поездок в регионы страны
Авто и мото

Вице-президент НАС Хайцеэр заявил о штрафах до 40% при оплате авто криптой
Садоводство

Вербена и фуксии сохраняются под мульчей, но требуют дополнительной защиты в холодных регионах
Еда

Повар: французский луковый гриль называют утончённой версией сырного сэндвича
Питомцы

Ветеринар: постепенное знакомство кошек снижает риск агрессии
Технологии

Представитель Amazon Терренс Кларк заявил о возобновлении Prime Air после инцидента
Наука

NASA: система ATLAS 25 июня зафиксировала межзвёздный таинственный объект A11pl3Z
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet