Почему двери начинают скрипеть и как понять, что петли пора менять

Скрип двери — это не только неприятный звук, который раздражает домочадцев и соседей. Он может быть предупреждением о том, что дверные петли нуждаются в уходе или даже ремонте. Игнорировать такие сигналы не стоит: маленькая проблема со временем может обернуться серьёзной поломкой.

Многие для борьбы со скрипом используют первое, что оказывается под рукой — обычное растительное масло. Оно действительно на короткое время убирает звук, но не решает проблему. Чтобы избавиться от скрипа надолго, нужны более эффективные методы.

Почему двери начинают скрипеть

Причины могут быть разными, и от этого зависит способ устранения.

Ошибки при установке. Если петли закреплены неправильно, нагрузка распределяется неравномерно. В результате детали трутся друг о друга, издавая неприятный звук.

Высохшая смазка. Любая смазка со временем теряет свои свойства. Влага ускоряет этот процесс, особенно в помещениях вроде ванной. Без регулярной обработки петли начинают поскрипывать.

Естественный износ. Со временем подшипники и крепления истираются. Появляется люфт, дверь начинает заедать и скрипеть.

Как отличить износ от других причин

Если скрип сопровождается тугим ходом двери или заметным перекосом, значит, проблема не в смазке, а в изношенных петлях. В таком случае поможет только замена или регулировка креплений.

Чем смазывать петли

Растительное масло использовать удобно, но оно быстро высыхает и теряет свойства. Более надёжные варианты:

солидол;

силиконовые смазки;

литол;

универсальные аэрозольные составы (WD-40 и аналоги).

Эти средства проникают в труднодоступные места, защищают металл от влаги и дольше сохраняют эффект.

Графитовая смазка — лучший выбор при влажности

Отлично справляется с дверными скрипами графит. Он не боится влаги и хорошо защищает металл. Смазка выпускается в виде порошка, стиков и жидких составов. Но её можно приготовить и самостоятельно: достаточно натереть грифель простого карандаша и засыпать порошок в петли.

Такое решение особенно актуально для дверей в ванных комнатах или квартирах с повышенной влажностью.

Современные решения

Технологии дверной фурнитуры не стоят на месте. Сегодня можно найти:

петли с защитным покрытием, которые не нуждаются в смазке десятилетиями;

магнитные петли, где отсутствуют трущиеся детали.

Эти варианты обеспечивают бесшумную работу и служат в разы дольше традиционных креплений.

Сравнение способов устранения скрипа