DOOM
DOOM
© commons.wikimedia.org by Freedoom is licensed under CC0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:16

Работаешь — стреляй: Doom запустили прямо в российском офисном пакете

Doom запущен внутри отечественного офисного пакета «Р7 Офис» через плагин на JavaScript

Российский офисный пакет "Р7 Офис" неожиданно стал площадкой для запуска культового шутера Doom - игры, с которой начиналась история жанра. Эксперимент показал, насколько гибкой и современной может быть архитектура отечественного программного обеспечения. Идея принадлежит сотруднику службы поддержки компании Михаилу Орешкину, который продемонстрировал, что в редакторах "Р7 Офиса" можно не только работать с документами, но и играть в легендарные игры 90-х.

Как Doom оказался внутри "Р7 Офиса"

По словам автора проекта, игра запускается через эмулятор DOS на JavaScript, встроенный в редакторы офисного пакета с помощью системы плагинов. Это значит, что Doom можно запустить прямо внутри текстового редактора, таблиц или презентаций — без установки стороннего ПО.

В основе решения лежит открытый плагин VNexus, разработанный совместно с TheDoggyBrad Software Labs. Его адаптировали под экосистему "Р7 Офис" и доработали визуальную часть: изменили размер игрового окна, обновили интерфейс и добавили фирменные элементы оформления.

"Игра запускается внутри эмулятора DOS на JavaScript, встроенного в редакторы офисного ПО через систему плагинов", — пояснил специалист службы поддержки Михаил Орешкин.

В итоге пользователи получили полностью функциональный Doom, практически не отличающийся от оригинала 1993 года: с тем же геймплеем, физикой и управлением.

Больше, чем просто ностальгия

Интеграция игры — не просто шутка или дань ностальгии. В "Р7 Офис" подчёркивают, что проект стал демонстрацией технической гибкости платформы. Архитектура плагинов позволяет внедрять внутрь офисных приложений сторонние решения — от мини-игр до инструментов для аналитики, обучения или визуализации данных.

Фактически, "Р7 Офис" превращается в открытую платформу, где можно создавать надстройки на JavaScript и HTML, встраивать веб-виджеты и даже эмуляторы. Это делает систему конкурентоспособной по сравнению с западными аналогами, где интеграция плагинов зачастую ограничена закрытыми API.

Что ещё можно встроить

Разработчики уверены: возможности не ограничиваются Doom. Любое приложение, написанное на JavaScript, может быть встроено в "Р7 Офис". Это открывает простор для:

  • создания интерактивных учебных модулей;

  • интеграции облачных сервисов (например, переводчиков или диаграмм-конструкторов);

  • запуска ретро-игр и обучающих симуляторов.

Благодаря этому, пользователи смогут работать с документами и одновременно использовать сторонние инструменты без выхода из офисного пакета.

Не только Doom

В плагин, разработанный для "Р7 Офис", также встроены две дополнительные игры — аркада Last Spartan и логическая головоломка 2048. Обе адаптированы под интерфейс офисного пакета и запускаются аналогично через систему плагинов.

Таким образом, плагин превращается в небольшой интерактивный центр развлечений и демонстраций технологий.

Сравнение: Doom в "Р7 Офис" и Doom в Microsoft Word

В начале 2025 года независимый разработчик под ником wojciech-graj представил проект DooM-docm - версию шутера, запускаемую внутри Microsoft Word. Код проекта был написан на VBA и C, а документ весил 6,6 МБ. Однако эта версия работала без звука и требовала ручного разрешения макросов, что вызывало вопросы безопасности.

Параметр Doom в "Р7 Офис" DooM-docm (Microsoft Word)
Среда запуска Эмулятор DOS на JavaScript Макросы VBA + C-порт
Наличие звука Есть Нет
Безопасность Плагинная архитектура, изоляция кода Потенциальный риск макросов
Масштабируемость Можно встроить другие JS-приложения Только Doom
Совместимость Все редакторы "Р7 Офис" Только Word

Как видно, российская реализация оказалась более безопасной и функциональной, сохранив при этом оригинальную атмосферу игры.

Почему это важно

Эксперимент с Doom стал символом зрелости российских разработок. "Р7 Офис" — один из немногих отечественных пакетов, полностью совместимых с документами Microsoft Office и доступных на разных платформах: Windows, Linux, macOS и мобильных устройствах.

Появление плагина с игрой наглядно показывает:

  • что архитектура "Р7 Офис" гибкая и расширяемая;

  • что отечественное ПО может использовать современные технологии (в том числе JavaScript и WebAssembly);

  • и что разработчики не боятся экспериментировать с интеграцией нестандартных решений.

В будущем аналогичные механизмы могут применяться для интерактивных обучающих инструментов, VR-презентаций или визуальных симуляторов прямо в офисных документах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать макросы без проверки источника.
    Последствие: Угроза безопасности данных.
    Альтернатива: Запуск приложений через сертифицированные плагины "Р7 Офис".

  • Ошибка: Игнорировать возможности плагинов в корпоративных решениях.
    Последствие: Потеря гибкости и удобства работы.
    Альтернатива: Внедрение собственных JS-плагинов для рабочих процессов.

  • Ошибка: Считать Doom лишь развлечением.
    Последствие: Недооценка потенциала архитектуры.
    Альтернатива: Использовать проект как пример расширяемости и интеграции технологий.

А что если… "Р7 Офис" станет игровой платформой?

Если сообщество разработчиков заинтересуется, офисный пакет может превратиться в экосистему мини-приложений - от ретро-игр до интерактивных обучающих симуляторов. Это придаст продукту новое измерение, где работа, обучение и развлечения объединяются в одной цифровой среде.

Три факта о проекте Doom в "Р7 Офис"

  1. Doom запускается прямо внутри документов, таблиц и презентаций без установки сторонних приложений.

  2. Игра работает в JavaScript-эмуляторе DOS и полностью сохраняет оригинальный геймплей.

  3. Проект стал частью демонстрации возможностей плагинной архитектуры отечественного офисного пакета.

