Работаешь — стреляй: Doom запустили прямо в российском офисном пакете
Российский офисный пакет "Р7 Офис" неожиданно стал площадкой для запуска культового шутера Doom - игры, с которой начиналась история жанра. Эксперимент показал, насколько гибкой и современной может быть архитектура отечественного программного обеспечения. Идея принадлежит сотруднику службы поддержки компании Михаилу Орешкину, который продемонстрировал, что в редакторах "Р7 Офиса" можно не только работать с документами, но и играть в легендарные игры 90-х.
Как Doom оказался внутри "Р7 Офиса"
По словам автора проекта, игра запускается через эмулятор DOS на JavaScript, встроенный в редакторы офисного пакета с помощью системы плагинов. Это значит, что Doom можно запустить прямо внутри текстового редактора, таблиц или презентаций — без установки стороннего ПО.
В основе решения лежит открытый плагин VNexus, разработанный совместно с TheDoggyBrad Software Labs. Его адаптировали под экосистему "Р7 Офис" и доработали визуальную часть: изменили размер игрового окна, обновили интерфейс и добавили фирменные элементы оформления.
"Игра запускается внутри эмулятора DOS на JavaScript, встроенного в редакторы офисного ПО через систему плагинов", — пояснил специалист службы поддержки Михаил Орешкин.
В итоге пользователи получили полностью функциональный Doom, практически не отличающийся от оригинала 1993 года: с тем же геймплеем, физикой и управлением.
Больше, чем просто ностальгия
Интеграция игры — не просто шутка или дань ностальгии. В "Р7 Офис" подчёркивают, что проект стал демонстрацией технической гибкости платформы. Архитектура плагинов позволяет внедрять внутрь офисных приложений сторонние решения — от мини-игр до инструментов для аналитики, обучения или визуализации данных.
Фактически, "Р7 Офис" превращается в открытую платформу, где можно создавать надстройки на JavaScript и HTML, встраивать веб-виджеты и даже эмуляторы. Это делает систему конкурентоспособной по сравнению с западными аналогами, где интеграция плагинов зачастую ограничена закрытыми API.
Что ещё можно встроить
Разработчики уверены: возможности не ограничиваются Doom. Любое приложение, написанное на JavaScript, может быть встроено в "Р7 Офис". Это открывает простор для:
-
создания интерактивных учебных модулей;
-
интеграции облачных сервисов (например, переводчиков или диаграмм-конструкторов);
-
запуска ретро-игр и обучающих симуляторов.
Благодаря этому, пользователи смогут работать с документами и одновременно использовать сторонние инструменты без выхода из офисного пакета.
Не только Doom
В плагин, разработанный для "Р7 Офис", также встроены две дополнительные игры — аркада Last Spartan и логическая головоломка 2048. Обе адаптированы под интерфейс офисного пакета и запускаются аналогично через систему плагинов.
Таким образом, плагин превращается в небольшой интерактивный центр развлечений и демонстраций технологий.
Сравнение: Doom в "Р7 Офис" и Doom в Microsoft Word
В начале 2025 года независимый разработчик под ником wojciech-graj представил проект DooM-docm - версию шутера, запускаемую внутри Microsoft Word. Код проекта был написан на VBA и C, а документ весил 6,6 МБ. Однако эта версия работала без звука и требовала ручного разрешения макросов, что вызывало вопросы безопасности.
|Параметр
|Doom в "Р7 Офис"
|DooM-docm (Microsoft Word)
|Среда запуска
|Эмулятор DOS на JavaScript
|Макросы VBA + C-порт
|Наличие звука
|Есть
|Нет
|Безопасность
|Плагинная архитектура, изоляция кода
|Потенциальный риск макросов
|Масштабируемость
|Можно встроить другие JS-приложения
|Только Doom
|Совместимость
|Все редакторы "Р7 Офис"
|Только Word
Как видно, российская реализация оказалась более безопасной и функциональной, сохранив при этом оригинальную атмосферу игры.
Почему это важно
Эксперимент с Doom стал символом зрелости российских разработок. "Р7 Офис" — один из немногих отечественных пакетов, полностью совместимых с документами Microsoft Office и доступных на разных платформах: Windows, Linux, macOS и мобильных устройствах.
Появление плагина с игрой наглядно показывает:
-
что архитектура "Р7 Офис" гибкая и расширяемая;
-
что отечественное ПО может использовать современные технологии (в том числе JavaScript и WebAssembly);
-
и что разработчики не боятся экспериментировать с интеграцией нестандартных решений.
В будущем аналогичные механизмы могут применяться для интерактивных обучающих инструментов, VR-презентаций или визуальных симуляторов прямо в офисных документах.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Использовать макросы без проверки источника.
Последствие: Угроза безопасности данных.
Альтернатива: Запуск приложений через сертифицированные плагины "Р7 Офис".
-
Ошибка: Игнорировать возможности плагинов в корпоративных решениях.
Последствие: Потеря гибкости и удобства работы.
Альтернатива: Внедрение собственных JS-плагинов для рабочих процессов.
-
Ошибка: Считать Doom лишь развлечением.
Последствие: Недооценка потенциала архитектуры.
Альтернатива: Использовать проект как пример расширяемости и интеграции технологий.
А что если… "Р7 Офис" станет игровой платформой?
Если сообщество разработчиков заинтересуется, офисный пакет может превратиться в экосистему мини-приложений - от ретро-игр до интерактивных обучающих симуляторов. Это придаст продукту новое измерение, где работа, обучение и развлечения объединяются в одной цифровой среде.
Три факта о проекте Doom в "Р7 Офис"
-
Doom запускается прямо внутри документов, таблиц и презентаций без установки сторонних приложений.
-
Игра работает в JavaScript-эмуляторе DOS и полностью сохраняет оригинальный геймплей.
-
Проект стал частью демонстрации возможностей плагинной архитектуры отечественного офисного пакета.
