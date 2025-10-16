Doom воскрес — и теперь в браузере: легенда 90-х снова зовёт в бой

Команда DosZone Team, известная своими проектами по возрождению классических видеоигр в браузере, представила новую разработку — онлайн-мультиплеерную версию легендарного Doom, полностью работающую прямо в окне браузера без установки эмуляторов или дополнительного ПО.

Классика 90-х возвращается в браузере

Первый Doom, выпущенный id Software в 1993 году, стал революцией в жанре шутеров от первого лица и подарил миру культовые элементы — от "демонов из ада" до формулы deathmatch. Теперь эта игра официально обрела вторую жизнь в веб-формате, став доступной абсолютно всем пользователям, независимо от устройства.

"Doom — это наш первопроходец и обкатка технологии. Игра работает по протоколу IPX, адаптированному под WebRTC-стек. Это открывает нам возможность сделать целую линейку браузерных мультиплееров. Сегодня начинается новая эра ретрогейминга", — пояснил разработчик и популяризатор браузерных игр Никита Аксёнов (aka Carter54).

Проект основан на технологии JS-DOS, в которой функция сетевого взаимодействия была заложена изначально. Благодаря этому Doom способен работать через интернет, создавая эффект классического локального мультиплеера времён DOS.

Что предлагает браузерный Doom

Новая версия включает:

• Три оригинальных эпизода для кооперативного прохождения;

• 26 арен для Deathmatch-режима;

• Возможность создавать собственные серверы прямо в браузере;

• Полную поддержку классической механики подключения по IPX-протоколу.

При этом важно помнить одну особенность оригинальной логики игры:

"Когда вы создаёте сессию, например, на четырёх игроков, матч не начнётся, пока не подключатся все четверо", — подчеркнули разработчики.

Таким образом, DosZone Team сохранили аутентичное поведение сетевой версии Doom, знакомое тем, кто играл в неё ещё на MS-DOS.

Как запустить игру

Откройте сайт проекта DosZone в любом современном браузере. Выберите Doom Multiplayer. Создайте лобби или присоединитесь к существующей игре. Пригласите друзей, дождитесь подключения всех участников — и начните бой.

Проект поддерживает клавиатуру, мышь, а также геймпады, что делает его универсальным для ПК, ноутбуков и даже планшетов.

Браузерный ретрогейминг как движение

Выход Doom стал продолжением серии веб-портов классических шутеров, над которыми работает DosZone Team.

Год/месяц Игра Формат релиза Особенности Апрель 2025 Half-Life: Deathmatch Браузерная версия Полноценный онлайн-мультиплеер Сентябрь 2025 (начало) Quake II Web-порт Аутентичная графика и физика Сентябрь 2025 (середина) Quake III Arena Web-мультиплеер Полная совместимость с классическими картами Октябрь 2025 Doom Первый мультиплеер под DOS в браузере Поддержка IPX и WebRTC

С каждым релизом команда DosZone Team делает шаг вперёд к созданию полноценной экосистемы ретро-игр в браузере, объединяющей фанатов по всему миру.

"Quake III, Doom, Half-Life — это не просто ностальгия. Это технологическая база, на которой вырос весь современный гейминг. И теперь эти игры снова доступны в один клик", — подчеркнули в DosZone Team.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: запуск пиратских эмуляторов с непроверенных сайтов.

Последствие: риск заражения системы или утечки данных.

Альтернатива: официальный браузерный порт на платформе DosZone.

Ошибка: использование устаревших DOS-эмуляторов без сетевой поддержки.

Последствие: отсутствие возможности играть с друзьями.

Альтернатива: Doom Web с технологией IPX через WebRTC.

Ошибка: игнорирование требований к браузеру.

Последствие: падения FPS и лаги.

Альтернатива: использовать последнюю версию Chrome, Edge или Firefox.

А что если… Doom получит кроссплатформенный матчмейкинг?

Разработчики уже намекнули, что после тестирования Doom планируется добавить единый центр матчей для разных ретро-игр. Это позволит запускать общие лобби между игроками из разных стран и даже комбинировать режимы — например, турниры Doom vs Quake прямо в браузере.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы Полная аутентичность оригинального Doom Зависимость от стабильности соединения Бесплатный доступ без установки Пока нет сохранений прогресса Поддержка кооператива и Deathmatch Не работает офлайн Поддержка современных браузеров и устройств Отсутствует модификация контента

FAQ

Можно ли играть без регистрации?

Да, игра доступна сразу, но регистрация упрощает поиск серверов.

Какое соединение нужно для комфортной игры?

Достаточно стабильного 10-мегабитного интернет-канала.

Поддерживаются ли моды и WAD-файлы?

Пока нет, но разработчики обещают добавить эту опцию.

Есть ли ограничения по устройствам?

Игра работает на ПК, Mac, Linux и Android-устройствах с поддержкой WebGL.

Можно ли играть в офлайн-режиме?

Нет, Doom Web — полностью сетевой проект.

Мифы и правда

Миф: браузерные версии хуже по графике.

Правда: DosZone использует оригинальные игровые файлы и движок JS-DOS, передающий точное визуальное поведение.

Миф: мультиплеер создаётся через серверы компании.

Правда: Doom Web использует peer-to-peer соединение через WebRTC, без централизованных серверов.

Миф: проект неофициальный.

Правда: DosZone Team действует в рамках лицензии shareware-версии Doom и не нарушает авторские права.

Исторический контекст

• 1993 - выход Doom от id Software.

• 1994 - появление Deathmatch-режима и культового протокола IPX.

• 2020 - развитие технологии JS-DOS для браузеров.

• 2025 - DosZone Team переносит культовые шутеры в браузер, открывая эпоху web-ретрогейминга.