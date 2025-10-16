Doom воскрес — и теперь в браузере: легенда 90-х снова зовёт в бой
Команда DosZone Team, известная своими проектами по возрождению классических видеоигр в браузере, представила новую разработку — онлайн-мультиплеерную версию легендарного Doom, полностью работающую прямо в окне браузера без установки эмуляторов или дополнительного ПО.
Классика 90-х возвращается в браузере
Первый Doom, выпущенный id Software в 1993 году, стал революцией в жанре шутеров от первого лица и подарил миру культовые элементы — от "демонов из ада" до формулы deathmatch. Теперь эта игра официально обрела вторую жизнь в веб-формате, став доступной абсолютно всем пользователям, независимо от устройства.
"Doom — это наш первопроходец и обкатка технологии. Игра работает по протоколу IPX, адаптированному под WebRTC-стек. Это открывает нам возможность сделать целую линейку браузерных мультиплееров. Сегодня начинается новая эра ретрогейминга", — пояснил разработчик и популяризатор браузерных игр Никита Аксёнов (aka Carter54).
Проект основан на технологии JS-DOS, в которой функция сетевого взаимодействия была заложена изначально. Благодаря этому Doom способен работать через интернет, создавая эффект классического локального мультиплеера времён DOS.
Что предлагает браузерный Doom
Новая версия включает:
• Три оригинальных эпизода для кооперативного прохождения;
• 26 арен для Deathmatch-режима;
• Возможность создавать собственные серверы прямо в браузере;
• Полную поддержку классической механики подключения по IPX-протоколу.
При этом важно помнить одну особенность оригинальной логики игры:
"Когда вы создаёте сессию, например, на четырёх игроков, матч не начнётся, пока не подключатся все четверо", — подчеркнули разработчики.
Таким образом, DosZone Team сохранили аутентичное поведение сетевой версии Doom, знакомое тем, кто играл в неё ещё на MS-DOS.
Как запустить игру
-
Откройте сайт проекта DosZone в любом современном браузере.
-
Выберите Doom Multiplayer.
-
Создайте лобби или присоединитесь к существующей игре.
-
Пригласите друзей, дождитесь подключения всех участников — и начните бой.
Проект поддерживает клавиатуру, мышь, а также геймпады, что делает его универсальным для ПК, ноутбуков и даже планшетов.
Браузерный ретрогейминг как движение
Выход Doom стал продолжением серии веб-портов классических шутеров, над которыми работает DosZone Team.
|Год/месяц
|Игра
|Формат релиза
|Особенности
|Апрель 2025
|Half-Life: Deathmatch
|Браузерная версия
|Полноценный онлайн-мультиплеер
|Сентябрь 2025 (начало)
|Quake II
|Web-порт
|Аутентичная графика и физика
|Сентябрь 2025 (середина)
|Quake III Arena
|Web-мультиплеер
|Полная совместимость с классическими картами
|Октябрь 2025
|Doom
|Первый мультиплеер под DOS в браузере
|Поддержка IPX и WebRTC
С каждым релизом команда DosZone Team делает шаг вперёд к созданию полноценной экосистемы ретро-игр в браузере, объединяющей фанатов по всему миру.
"Quake III, Doom, Half-Life — это не просто ностальгия. Это технологическая база, на которой вырос весь современный гейминг. И теперь эти игры снова доступны в один клик", — подчеркнули в DosZone Team.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: запуск пиратских эмуляторов с непроверенных сайтов.
Последствие: риск заражения системы или утечки данных.
Альтернатива: официальный браузерный порт на платформе DosZone.
-
Ошибка: использование устаревших DOS-эмуляторов без сетевой поддержки.
Последствие: отсутствие возможности играть с друзьями.
Альтернатива: Doom Web с технологией IPX через WebRTC.
-
Ошибка: игнорирование требований к браузеру.
Последствие: падения FPS и лаги.
Альтернатива: использовать последнюю версию Chrome, Edge или Firefox.
А что если… Doom получит кроссплатформенный матчмейкинг?
Разработчики уже намекнули, что после тестирования Doom планируется добавить единый центр матчей для разных ретро-игр. Это позволит запускать общие лобби между игроками из разных стран и даже комбинировать режимы — например, турниры Doom vs Quake прямо в браузере.
Плюсы и минусы проекта
|Плюсы
|Минусы
|Полная аутентичность оригинального Doom
|Зависимость от стабильности соединения
|Бесплатный доступ без установки
|Пока нет сохранений прогресса
|Поддержка кооператива и Deathmatch
|Не работает офлайн
|Поддержка современных браузеров и устройств
|Отсутствует модификация контента
FAQ
Можно ли играть без регистрации?
Да, игра доступна сразу, но регистрация упрощает поиск серверов.
Какое соединение нужно для комфортной игры?
Достаточно стабильного 10-мегабитного интернет-канала.
Поддерживаются ли моды и WAD-файлы?
Пока нет, но разработчики обещают добавить эту опцию.
Есть ли ограничения по устройствам?
Игра работает на ПК, Mac, Linux и Android-устройствах с поддержкой WebGL.
Можно ли играть в офлайн-режиме?
Нет, Doom Web — полностью сетевой проект.
Мифы и правда
-
Миф: браузерные версии хуже по графике.
Правда: DosZone использует оригинальные игровые файлы и движок JS-DOS, передающий точное визуальное поведение.
-
Миф: мультиплеер создаётся через серверы компании.
Правда: Doom Web использует peer-to-peer соединение через WebRTC, без централизованных серверов.
-
Миф: проект неофициальный.
Правда: DosZone Team действует в рамках лицензии shareware-версии Doom и не нарушает авторские права.
Исторический контекст
• 1993 - выход Doom от id Software.
• 1994 - появление Deathmatch-режима и культового протокола IPX.
• 2020 - развитие технологии JS-DOS для браузеров.
• 2025 - DosZone Team переносит культовые шутеры в браузер, открывая эпоху web-ретрогейминга.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru