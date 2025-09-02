Как избежать штрафа за докатку: простые правила, которые должен знать каждый водитель

Представьте: вы прокололи колесо, а под рукой только докатка. Добраться до шиномонтажа — это нормально, но сколько можно на ней кататься, чтобы не нарваться на штраф? Инспектор ГАИ поделился мнением.

Зачем вообще нужна докатка?

Современные автомобили часто идут с докаткой вместо полноразмерной запаски. Это экономит место в багажнике и деньги производителям. Но помните: на докатке нельзя далеко ездить — это временная мера, чтобы доехать до ближайшего сервиса. Сегодня шиномонтажей полно, так что ремонт занимает 10-30 минут, а не 50-100 километров.

Само по себе использование докатки не считается серьёзным нарушением — это вынужденная мера. Инспекторы понимают, что сервисы рядом. Но если вас поймают несколько раз в день с той же докаткой, ждите штрафа. Ведь езда на ней небезопасна: машина хуже управляется, и риск аварии растёт. Водителей, которые тянут с ремонтом, привлекают к ответственности.

Риски и как их избежать

Такая езда повышает вероятность ДТП. К счастью, ремонтировать шины стало проще: есть специальные комплекты для быстрого латания прокола прямо на месте. Они недорогие и с понятной инструкцией. Так что лучше не рисковать и сразу чинить.

Штраф за езду на докатке — всего 500 рублей. Многие инспекторы даже не интересуются им и останавливают по другим поводам. На практике штраф чаще выписывают за сопутствующие нарушения или если вы создаёте опасную ситуацию.

Если докатку поставить на заднюю ось, управляемость почти не страдает. Но на передней — это настоящий вызов: машина становится заметно сложнее в управлении. Учитывайте это при замене.