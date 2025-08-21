Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Rigelus is licensed under CC BY-SA 4.0
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:06

20 лет наблюдений: у ослов нашли признаки депрессии и беспомощности

Учёные из Великобритании выявили у ослов признаки посттравматического стресса

Во многих культурах мира осёл считается символом выносливости и покорности. Его спокойствие и редкие проявления бурных эмоций породили стереотип: будто это животное "может вынести всё". Но новое исследование, опубликованное в журнале Animals, показывает: за маской внешней стойкости скрываются психические травмы, напоминающие посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) у людей.

Когда терпение — не добродетель, а симптом

Учёные из Великобритании изучили поведение ослов и мулов, работающих в суровых условиях Египта, Непала, Индии и Пакистана. Эти животные ежедневно перевозят кирпичи и грузы в условиях жары, нехватки воды, пищи и медицинской помощи. У многих фиксируются хронические раны, хромота и болезни, которые остаются без лечения.

Но самое тревожное — изменения психики. Ветеринары отмечают поведение, схожее с симптомами ПТСР и депрессии: апатия, отсутствие реакции на ласку, повышенная пугливость. Один из специалистов в Египте описал случай: тяжело раненный осёл никак не реагировал на прикосновения к местам, которые обычно вызывают удовольствие.

"Это было словно ничто не могло достучаться до него", — отметил врач.

Научный взгляд на проблему

Анализ архивов за 20 лет показал, что у ослов и мулов нередко проявляются признаки приобретённой беспомощности. Это состояние возникает, когда живое существо многократно сталкивается с травмой и перестаёт пытаться её избежать. У исследованных животных наблюдались:

  • повышенные реакции испуга,
  • признаки страха и тревоги,
  • отказ от попыток взаимодействовать,
  • пассивность и депрессивное поведение.

По данным, до 15% ослов в отчётах ветеринаров описывались как апатичные, а в отдельных случаях этот показатель достигал 82%.

Опасный стереотип

Исследователи подчёркивают: убеждение, что ослы "терпеливы и стойки от природы", способствует пренебрежению их здоровьем. Спокойствие и неподвижность часто ошибочно интерпретируются как смирение, тогда как на деле это может быть проявлением тяжёлой психологической травмы.

"Мы разрушили миф о стоическом осле и призываем к сочувствию и состраданию", — заявила психолог Теодора Капальдо, соавтор работы.

Есть ли надежда на перемены?

Несмотря на доказательства, заменить животных машинами готовы не все. Для владельцев кирпичных заводов ослы остаются дешёвым и привычным "инструментом". Но уже появляются инициативы: организация Safe Haven for Donkeys объявила о планах испытаний тракторов в египетских печах вместо использования животных.

"Это не будет легко, но исследование даёт нам веские основания для давления на владельцев", — отметил директор организации Энди Фоксрофт.

Дополнительные факты о "психологии" ослов

  • Ослы формируют крепкие социальные связи и испытывают стресс, если их разлучают с партнёром.
  • Они обладают хорошей памятью: могут запомнить человека или место спустя годы.
  • Уровень тревожности у ослов возрастает в условиях изоляции, поэтому одиночное содержание считается одной из форм жестокого обращения.

История ослов и мулов показывает, насколько опасны мифы о "терпеливых животных". Их молчаливость — не признак силы, а нередко крик о помощи. Наука напоминает: они не рабочие инструменты, а живые существа, заслуживающие защиты и уважения.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru