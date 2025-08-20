Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:50

Незаметное упражнение, которое спасает от диастаза и хронических проблем со спиной

Фитнес-инструктор Эмили Жак назвала ослиные пинки эффективным упражнением для ягодиц

Задумывались ли вы, почему простое упражнение "ослиный пинок" (donkey kick) до сих пор остается одним из любимых у тренеров по фитнесу? На первый взгляд это всего лишь движение ногой назад, стоя на четвереньках. Но на деле упражнение работает комплексно: укрепляет ягодицы, стабилизирует корпус, защищает спину и даже помогает женщинам во время беременности.

Что такое "ослиный пинок" и как он работает

Суть упражнения проста: вы встаёте на четвереньки, сгибаете ногу под углом 90 градусов и выталкиваете стопу вверх, будто пытаетесь "поставить печать" на потолке. Главное — держать корпус ровным и не перегибать поясницу. По словам инструктора Эмили Жак, именно так максимально включается в работу большая ягодичная мышца, а также мышцы кора и плечи, которые помогают удерживать равновесие.

Интересный факт: хотя упражнение известно как donkey kick, у него есть и другие названия — quadruped hip extension или bent-leg kickback. Разные школы фитнеса используют разные термины, но техника остается одинаковой.

Польза для тела и здоровья

Упражнение имеет несколько ключевых преимуществ:

  • Сила и форма ягодиц. Donkey kicks активируют большую ягодичную мышцу — основную "силовую станцию" нижней части тела.
  • Стабильность кора. Чтобы не раскачиваться, приходится включать пресс и мышцы таза.
  • Защита спины. Сильные ягодицы и пресс помогают разгрузить поясницу, снижая риск болей.
  • Включение плеч. Как и планка, ослиный пинок заставляет работать глубокие мышцы плечевого пояса.
  • Безопасность при беременности. Это одно из немногих упражнений на пресс, которые рекомендуют будущим мамам — оно помогает предотвратить диастаз (расхождение прямых мышц живота).

Кстати, исследователи отмечают: укрепление ягодиц — это не только про эстетику. Сильные ягодичные мышцы уменьшают риск травм коленей и улучшают осанку.

Частые ошибки и как их избежать

Многие новички допускают одни и те же промахи:

  • Провисает корпус. Решение — держать пресс напряжённым и не прогибать поясницу.
  • Носок тянется вверх. Лучше держать стопу "на себя", так мышцы работают эффективнее.
  • Слишком высокий пинок. Это может нагрузить спину. Важно поднимать ногу только до уровня напряжения ягодицы.
  • Прямые локти. Небольшой сгиб в руках разгружает суставы.

Стоит ли заменять приседания?

Ответ прост: нет. Donkey kicks — отличное дополнение, но не альтернатива приседаниям. Приседания дают больше возможностей добавлять вес и прорабатывать всю нижнюю часть тела. А вот ослиные пинки идеально подходят для разогрева или финального "добивания" ягодиц.

Вариации для прогресса

Чтобы упражнение не надоело, тренеры предлагают разные версии:

  • с прямой ногой;
  • с поворотом колена в сторону (похоже на "собачку у дерева");
  • с резинкой для дополнительного сопротивления;
  • с разгибанием ноги после классического пинка.

Все эти варианты помогают держать мышцы в тонусе и постепенно увеличивать нагрузку.

