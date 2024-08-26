Deep State: ВС РФ продвинулись в Константиновке на угледарском направлении

В ходе наступательных действий российская армия смогла продвинуться в населенном пункте Константиновка на угледарском направлении. Об этом сообщает украинский аналитический канал Deep State в своем телеграм-канале.

Враг продвинулся возле Новоторецка, Михайловки, Яснобродовки, в Константиновке", — отмечает украинский проект.

На картах Deep State можно увидеть, что российские войска смогли взять в результате наступления пока только треть Константиновки.

Стоит отметить, что российская армия продолжает брать под свой контроль различные населенные пункты на Донбассе, несмотря на попытки украинской стороны помешать этому путем нападения ВСУ на Курскую область.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation