В случае если 45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп одержит победу в 60-ых выборах президента в истории государства, то ему следует посетить Донбасс. Об этом информировал РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
Волошин предложил бывшему президенту Штатов Дональду Трампу, в случае, если он станет вновь главой государства по результатам осенних выборов, посетить Донбасс в качестве своей первой поездки. По его мнению, таким образом экс-глава Соединённых Штатов Америки сможет лично услышать мнение местных Донецкой Народной Республики о жестокости приближённых президента Украины с истекшими полномочиями в мае 2024 года Владимира Зеленского.
Как заявил Волошин, большая часть местных жителей считают, что Байден испытывает проблемы со здоровьем и не может управлять государством. Волошин также добавил, что вместо главы страны Штатами вынуждены управлять люди, старающиеся нажиться на украинском конфликте. По словам сенатора, эти же люди, помимо желания получить деньги, убивают мирных жителей Донбасса.
По мнению сенатора, недавно принятое решение 45-ого президента Штатов Джо Байдена о выходе из гонки, — это результат политического кризиса, который становиться всё больше.
Недавно Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с осенних выборов. После этой новости он одобрил нового кандидата от партии демократов Камалу Харрис. Кроме того, по поводу нового соперника высказался 45-ый глава США Дональд Трамп. Он заявил, что она не представляет для него особую угрозу.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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