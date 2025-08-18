Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Встреча Президента Украины и Премьер-министра Великобритании в Киеве
Встреча Президента Украины и Премьер-министра Великобритании в Киеве
© commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:41

Надо быть реалистами: почему Вашингтон недоволен жесткой позицией Киева

Politico: В США недовольны позицией Зеленского по Донбассу

Американские официальные лица выразили недовольство категорической позицией Владимира Зеленского, который отказывается признавать российский контроль над Донбассом. По данным издания Politico, ссылающегося на источник в администрации США, Вашингтон считает, что уступка этих территорий могла бы стать для Киева стратегическим решением, учитывая текущую военную ситуацию.

Как утверждает собеседник издания, американская сторона призывает украинское руководство трезво оценивать свои возможности, поскольку сохранение контроля над всем Донбассом выглядит маловероятным. В то же время Зеленский неоднократно заявлял, что Конституция Украины не допускает территориальных уступок или переговоров о передаче земель.

Этот диалог между союзниками происходит на фоне продолжающихся боевых действий, где украинские войска сталкиваются с численным превосходством российской армии. Эксперты отмечают, что расхождения в оценках между Киевом и Вашингтоном могут повлиять на дальнейшую военную поддержку Украины со стороны Запада.

Ранее американские представители не раз подчеркивали необходимость реалистичного подхода к урегулированию конфликта, однако столь откровенные рекомендации по территориальным вопросам прозвучали впервые. В украинском руководстве подобные предложения воспринимают крайне негативно, настаивая на полном восстановлении суверенитета в пределах международно признанных границ.

Ситуация остается напряженной, и дальнейшие переговоры между сторонами могут определить не только судьбу Донбасса, но и перспективы всего украинско-американского сотрудничества, отмечают эксперты.

